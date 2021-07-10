Перед вами 20 кадров из фильмов. Угадайте советский боевик по его фото.

Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у меня возникло желание сделать для вас тест, который проверит качество ваших знаний по теме советского кинематографа.Перед вами тест, состоящий из двадцати вопросов. В каждом вопросе есть кадр из советского боевика и три варианта ответа, из которых вам и нужно угадать, какой именно фильм изображен на кадре.Я надеюсь, что вам понравится данный тест. И если это будет действительно так, поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал.//

Источник: www.allwomens.ru/zen