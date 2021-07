Косметика Allies of Skin - профессиональный уход за кожей лица

Профессиональная косметика для ухода за кожей лица перестала быть чем-то недосягаемым. Напротив, некогда недоступные и дорогостоящие бренды распахнули свои «закрома» с секретами для всех. Один из брендов, который любят PRO-дерматологи – косметика allies of skin в магазине EvitaStore. Это компания из США.Ее продукция быстро стала популярной среди звезд Голливуда. А сегодня крема, сыворотки доступны для каждой женщины, которая стремится к вечной молодости. Основной секрет успеха компании – создание средств по уходу за кожей на базе ретинола, пробиотиков, антиоксидантов. А главное назначение – борьба с морщинами, пигментацией и т. д.Три лучших продукта Allies of SkinВ основу состава косметических средств входят специальные вещества природного происхождения. С возрастом их количество в коже сокращается. С помощью косметики удается восстановить баланс, вызвать регенеративные процессы, увеличивается сопротивляемость внешним агрессивным факторам. Среди лучших продуктов Allies of Skin:Сыворотка с 35%-содержанием витамина C. Его отличительная особенность – отсутствие водной основы, высокое содержание витамина. Все это позволяет лучше осветлять темные пигментации, сокращать размеры мелких морщин.Тройная гиалуроновая сыворотка с антиоксидантным действием. Преимущество средства в том, что оно состоит из трех форм гиалуроновой кислоты. Кроме того, она проникает глубоко в кожу, насыщает ее влагой, поддерживает естественный баланс.Ночная крем-маска с противовоспалительным эффектом ALLIES OF SKIN PROMISE KEEPER BLEMISH. Идеальный вариант для обладателей жирной кожи. Сокращает выделение подкожного жира, очищает поры, нейтрализует бактерии.Существуют другие крема, сыворотки и витаминные комплексы. Магазин EvitaStore поставляет косметику непосредственно от самого производителя, постоянно расширяя ассортимент. Благодаря этому покупатели могут чувствовать себя уверенно и безопасно, приобретая качественный и оригинальный товар.Главные преимущества косметики Allies of SkinБренд относится к числу производителей PRO-серии. Компания дорожит своей репутацией, поэтому выпускает только проверенную косметику, абсолютно безопасную. Она не состоит из химии, консервантов, парабенов и агрессивных элементов. Напротив, в ее составе натуральные компоненты, которые дают результат уже через неделю начал использования.

Источник: www.allwomens.ru/zen