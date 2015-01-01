В затонувшем городе Гераклион найден корабль и древнее кладбище

Гераклион — один из редких затонувших городов, известных наукеВ 2000 году археолог Франк Годдио (Franck Goddio) изучал окрестности реки Нил и сделал очень важное для науки открытие. Оказалось, что на дне египетского залива Абу-Кир находятся останки огромного города Гераклион, который остался под водой в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами. С тех пор в этом регионе ведутся раскопки — всего лишь пару лет назад ученые сообщали, что они изучили всего лишь 5% древнего города. Но работы ведутся постоянно, поэтому археологам время от времени удается обнаруживать очень интересные сооружения и огромные корабли. Например, недавно в затонувшем городе Гераклион были найдены части египетского судна и греческого кладбища. В рамках данной статьи мы поговорим именно об этих находках и в очередной раз вспомним о древнем городе. Ведь ранее мы уже говорили о нем, помните?Древний город ГераклионСчитается, что город Гераклион получил свое название потому, что однажды его посетил Геракл — сын древнегреческих богов Зевса и Алкмены. За более 20-летний период раскопок ученые нашли на его территории много керамической посуды, монеты и ювелирные изделия. Исходя из этого было выдвинуто предположение, что когда-то Гераклион был важным торговым центром Древнего Египта. Так продолжалось до тех пор, пока в 331 году до нашей эры не была основана Александрия, которая забрала все богатства и значимость себе. Впоследствии Гераклион был разрушен в результате землетрясения, а потом оказался под водой из-за случившегося цунами.На территории затонувшего города часто обнаруживаются огромные статуиОбо всем этом я уже рассказывал в статье про обнаружение в Гераклионе корабля с сокровищами. Я упоминал, что еще одна версия гласит, что город был затоплен из-за поднятия уровня мирового океана. Но версия с землетрясением звучит как большая правда. Ведь подумайте сами — если бы город был просто затоплен, находившиеся в нем корабли вряд ли бы оказались настолько разрушенными? Ученым уже удалось найти останки десятков кораблей и древних сооружений, практически все из которых сильно повреждены.Так как большинство артефактов очень хрупкие, археологам приходится действовать очень осторожноЧитайте также: Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в миреАрхеологические работы в ЕгиптеВ 2021 году раскопками Гераклиона занимаются египетские ученые во главе с Эхабом Фахми (Ehab Fahmy) и французские коллеги под руководством Франка Годдио. Стоит отметить, что Франк — это тот самый человек, который нашел останки города в 2000 году. По данным издания Egypt Independent, недавно им удалось найти странный корабль и древнее кладбище. Давайте изучим известные подробности?Древний корабль египтянНеобычный корабль был обнаружен под 5-метровым слоем глиняных отложений. Скорее всего, ученые обнаружили его при помощи оборудования, использующего метод эхолокации. Если говорить по-простому, они излучают звуковые волны в сторону дна и, если там что-то есть, улавливают их отражения. Останки корабля были скрыты под грудами располагавшегося рядом храма. Считается, что длина корабля была более 25 метров, а для его постройки использовались уже бывшие в употреблении доски.Часть древнего корабляНо больше всего ученых удивило то, что корпус корабля был построен по традициям Древней Греции. Но при этом у него есть и характерные черты египетских кораблей — например, плоское днище. Ученые уверены, что этот корабль не использовался для движения по морям. Судя по всему, он был собран специально для передвижения по реке Нил.Археологи во время изучения ГераклионаГреческое кладбищеКладбище, в котором хоронились представители Древней Греции, было найдено в другой части города. На его территории ученые нашли большое количество греческой керамики. Исходя из этого было выдвинуто предположение, что погребения обычно сопровождались преподнесением жертвенных предметов.Один из артефактов, найденных в ГераклионеВ том, что на территории Гераклиона было найдено много объектов из Древней Греции, нет ничего удивительного. Ученые считают, что египтяне и греки жили там очень дружно — даже святилища своих богов они иногда строили недалеко друг от друга.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Безусловно, это очень интересное открытие и мы продолжим следить за находками археологов. Удивительно, что на территории Египта есть даже затопленные города с очень богатой историей. Раскопки ведутся и в случае интересного открытия мы вам об этом точно расскажем. А пока можете почитать другие статьи на тему археологии — например, недавно ученым удалось расшифровать текст «Книги мертвых».

Источник: hi-news.ru