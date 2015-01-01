В затонувшем городе Гераклион найден корабль и древнее кладбище
Гераклион — один из редких затонувших городов, известных науке
В 2000 году археолог Франк Годдио (Franck Goddio) изучал окрестности реки Нил и сделал очень важное для науки открытие. Оказалось, что на дне египетского залива Абу-Кир находятся останки огромного города Гераклион, который остался под водой в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами. С тех пор в этом регионе ведутся раскопки — всего лишь пару лет назад ученые сообщали, что они изучили всего лишь 5% древнего города. Но работы ведутся постоянно, поэтому археологам время от времени удается обнаруживать очень интересные сооружения и огромные корабли. Например, недавно в затонувшем городе Гераклион были найдены части египетского судна и греческого кладбища. В рамках данной статьи мы поговорим именно об этих находках и в очередной раз вспомним о древнем городе. Ведь ранее мы уже говорили о нем, помните?
Древний город Гераклион
Считается, что город Гераклион получил свое название потому, что однажды его посетил Геракл — сын древнегреческих богов Зевса и Алкмены. За более 20-летний период раскопок ученые нашли на его территории много керамической посуды, монеты и ювелирные изделия. Исходя из этого было выдвинуто предположение, что когда-то Гераклион был важным торговым центром Древнего Египта. Так продолжалось до тех пор, пока в 331 году до нашей эры не была основана Александрия, которая забрала все богатства и значимость себе. Впоследствии Гераклион был разрушен в результате землетрясения, а потом оказался под водой из-за случившегося цунами.
На территории затонувшего города часто обнаруживаются огромные статуи
Обо всем этом я уже рассказывал в статье про обнаружение в Гераклионе корабля с сокровищами. Я упоминал, что еще одна версия гласит, что город был затоплен из-за поднятия уровня мирового океана. Но версия с землетрясением звучит как большая правда. Ведь подумайте сами — если бы город был просто затоплен, находившиеся в нем корабли вряд ли бы оказались настолько разрушенными? Ученым уже удалось найти останки десятков кораблей и древних сооружений, практически все из которых сильно повреждены.
Так как большинство артефактов очень хрупкие, археологам приходится действовать очень осторожно
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Археологические работы в Египте
В 2021 году раскопками Гераклиона занимаются египетские ученые во главе с Эхабом Фахми (Ehab Fahmy) и французские коллеги под руководством Франка Годдио. Стоит отметить, что Франк — это тот самый человек, который нашел останки города в 2000 году. По данным издания Egypt Independent, недавно им удалось найти странный корабль и древнее кладбище. Давайте изучим известные подробности?
Древний корабль египтян
Необычный корабль был обнаружен под 5-метровым слоем глиняных отложений. Скорее всего, ученые обнаружили его при помощи оборудования, использующего метод эхолокации. Если говорить по-простому, они излучают звуковые волны в сторону дна и, если там что-то есть, улавливают их отражения. Останки корабля были скрыты под грудами располагавшегося рядом храма. Считается, что длина корабля была более 25 метров, а для его постройки использовались уже бывшие в употреблении доски.
Часть древнего корабля
Но больше всего ученых удивило то, что корпус корабля был построен по традициям Древней Греции. Но при этом у него есть и характерные черты египетских кораблей — например, плоское днище. Ученые уверены, что этот корабль не использовался для движения по морям. Судя по всему, он был собран специально для передвижения по реке Нил.
Археологи во время изучения Гераклиона
Греческое кладбище
Кладбище, в котором хоронились представители Древней Греции, было найдено в другой части города. На его территории ученые нашли большое количество греческой керамики. Исходя из этого было выдвинуто предположение, что погребения обычно сопровождались преподнесением жертвенных предметов.
Один из артефактов, найденных в Гераклионе
В том, что на территории Гераклиона было найдено много объектов из Древней Греции, нет ничего удивительного. Ученые считают, что египтяне и греки жили там очень дружно — даже святилища своих богов они иногда строили недалеко друг от друга.
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Безусловно, это очень интересное открытие и мы продолжим следить за находками археологов. Удивительно, что на территории Египта есть даже затопленные города с очень богатой историей. Раскопки ведутся и в случае интересного открытия мы вам об этом точно расскажем. А пока можете почитать другие статьи на тему археологии — например, недавно ученым удалось расшифровать текст «Книги мертвых».
Источник: hi-news.ru