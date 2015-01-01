Стало известно как коронавирус проникает в мозг и повреждает его

COVID и мозг: исследователи сосредоточены на том, как происходит повреждениеВторой год пандемии, думаю, наконец показал всем, насколько страшная и опасная болезнь COVID-19. Это не обычный грипп и даже не новый его штамм и уж тем более не обычная простуда. Так, сегодня растут свидетельства того, как новый коронавирус повреждает мозг. Результаты недавних исследований показали, что атака коронавируса на мозг может быть многосторонней: он может напрямую атаковать определенные клетки мозга, снижать приток крови к ткани мозга или вызывать выработку иммунных молекул, которые могут нанести вред клеткам мозга. Более того, заражение коронавирусом SARS-CoV-2 может вызвать потерю памяти, инсульты и другие неприятные последствия. Вопрос, по мнению исследователей, заключается в следующем: «Можем ли мы вмешаться на ранней стадии развития инфекции, чтобы устранить эти аномалии во избежание долгосрочных проблем?» Отмечу, что пострадало много людей — неврологические симптомы появились у 80% из тех, кто был госпитализирован с COVID-19. исследователи надеются, что растущая доказательная база укажет путь к лучшему лечению.Коронавирус и мозг: что нужно знать?SARS-CoV-2 может иметь серьезные последствия: в ходе недавнего исследования ученые сравнили изображения мозга людей до и после того, как у них был диагностирован COVID-19. Полученные результаты показали, что в некоторых областях коры головного мозга наблюдается потеря серого вещества, подробнее мы рассказывали здесь.На самом деле, еще в самом начале пандемии исследователи предположили, что вирус может нанести ущерб мозгу, каким-то образом проникнув в него и заразив нейроны – клетки, ответственные за передачу и обработку информации. Но с тех пор результаты многочисленных исследований показали, что вирусу трудно преодолеть защитную систему мозга — гематоэнцефалический барьер – и что он не обязательно атакует нейроны каким—либо существенным образом.Коронавирус повреждает мозг, теперь это известно абсолютно точно.И все же, становится все яснее, как именно COVID-19 повреждает мозг. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature показало, что атака коронавируса на мозг может быть многосторонней: он может напрямую атаковать определенные клетки мозга, снижать приток крови к ткани мозга или вызывать выработку иммунных молекул, которые могут нанести клеткам мозга вред. Более того, заражение коронавирусом SARS-CoV-2 может стать причиной потери памяти и других серьезных последствий.Это интересно: Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?Проникновение в мозгПо мнению специалистов, одним из способов, которым SARS-CoV-2 может получить доступ к мозгу, является прохождение через слизистую оболочку носа, которая граничит с мозгом. Несмотря на то, что «в мозге нет тонны вируса», это не значит, что он не заражает какие-либо клетки. Так, результаты имеющихся на сегодняшний день научных исследований показывают, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать астроциты – тип клеток, которые в изобилии встречаются в головном мозге и выполняют множество функций.«Астроциты делают довольно много для поддержания нормального функционирования мозга, в том числе обеспечивают нейроны питательными веществами, чтобы они продолжали работать, – говорит Арнольд Кригштейн, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Перед вами ярко-зеленые клетки со множеством ответвлений и синими ядрами. Астроциты – это звездообразные клетки центральной нервной системы, которые выполняют множество функций, в том числе обеспечивают нейроны питательными веществами.Интересно, что в еще одной работе, опубликованной в январе, Кригштейн и его коллеги сообщили, что SARS-CoV-2 преимущественно заражает астроциты (по сравнению с другими клетками головного мозга). В ходе работы ученые подвергли воздействию вируса органоиды мозга — миниатюрные мозгоподобные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории.Полученные результаты показали, что SARS-CoV-2 почти исключительно инфицировал астроциты по сравнению со всеми другими присутствующими клетками.Подкрепляя результаты лабораторных исследований, команда сообщила, что в ходе работы были проанализированы образцы мозга 26 человек, умерших от COVID-19. Из пяти клеток головного мозга, в которых были обнаружены признаки инфекции SARS-CoV-2, 66% пораженных клеток были астроцитами.Авторы научной работы отмечают, что инфицированные астроциты могут объяснить некоторые неврологические симптомы, связанные с COVID-19, особенно усталость, депрессию и «туман в голове» – так называемый длительный ковид – который включает в себя замешательство и забывчивость.Учитывая имеющиеся на сегодняшний день результаты, ученые хотят понять сколько клеток головного мозга должно быть инфицировано или повреждено, чтобы вызвать неврологические симптомы. К сожалению, простого ответа на этот вопрос, вероятно, не существует.Нарушение мозгового кровообоащенияПомимо всего описанного выше, появились доказательства того, что новый коронавирус уменьшает приток крови в мозг, негативно сказываясь на работе нейронов, в конечном итоге убивая их. В апреле Дэвид Эттвелл, нейробиолог из Университетского колледжа Лондона, и его коллеги опубликовали работу, в которой продемонстрировали доказательства того, что SARS-CoV-2 может влиять на поведение перицитов.Коронавирус приводит к серьезным повреждениям в мозге.Перициты – это клетки, расположенные на мелких кровеносных сосудах, называемых капиллярами, по всему телу, в том числе в головном мозге. Авторы научной работы заметили, что в срезах мозга хомяка SARS-CoV-2 блокирует функционирование рецепторов на перицитах, вызывая сужение капилляров в ткани. Исследователи предполагают, что препараты, используемые для лечения артериальной гипертензии, могут быть полезны в некоторых случаях COVID-19.Хотите быть в курсе ситуации с COVID-19 в России и в мире? 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Источник: hi-news.ru