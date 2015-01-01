В Индии строят башню для очистки воздуха. Почему она считается бесполезной?

Нью-Дели является одним из лидеров по загрязненности воздухаВоздух индийского города Нью-Дели считается одним из самых загрязненных в мире. Однажды глава городской администрации Арвинд Кеджривал (Arvind Kejriwal) назвал это место «газовой камерой» и его слова звучали вполне справедливо. Дело в том, что в 2019 году воздух в городе был загрязнен настолько, что начал считаться опасным для здоровья. В это время около 30 рейсов в местных аэропортах были отменены, школы закрылись, а строительные работы решили полностью остановить. Причиной чрезмерного загрязнения и без того опасного воздуха Нью-Дели считалось поджигание сельскохозяйственных полей во время подготовки к следующим посевам. Сегодня дела с воздухом в индийском городе обстоят лучше, но ненамного. Чтобы обеспечить людям доступ к свежему воздуху, в городе было решено построить 25-метровую башню для фильтрации опасных частиц. Реализация проекта обойдется властям в 2 миллиона долларов, но экологи считают, что это бесполезная затея. Давайте узнаем, почему они так думают?Башня для очистки воздухаПо данным издания Tech Xplore, башня с 40 вентиляторами для очистки воздуха будет построена в районе Коннот-Плейс. В этом месте находятся офисы крупных компаний, то есть каждый день там ходят сотни тысяч людей. Стены местных зданий уже давно покрыты серо-желтым налетом от смога, так что нетрудно догадаться, что здоровью людей наносится огромный вред. Сообщается, что «Башня смога» будет фильтровать воздух в радиусе 1 километра. Он будет удалять из воздуха 50% опасных частиц диаметром 2,5 микрометров и меньше. Если говорить по-умному, речь идет о частицах PM2.5, от которых не могут спасти даже медицинские маски.Вид на Коннот-Плейс с высоты птичьего полетаЧитайте также: Где на Земле самый чистый воздух?Опасность загрязнения воздухаКрошечные частицы PM2.5 находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Они есть как на природе, так и в городах, причем в последнем случае они наиболее опасны из-за ядовитого состава. Они состоят из кусочков сажи, асфальта, покрышек от колес автомобилей и других вредных для человеческого здоровья веществ. В основном их опасность заключается в малых размерах — они легко проходят через биологические барьеры нашего организма вроде носовой полости и дыхательных путей, а потом попадают в кровеносную систему. Считается, что в конечном итоге из-за их воздействия у человека:учащается дыхание и возникают нарушения сердцебиения;разрушаются клетки легких;начинаются воспалительные процессы;увеличивается свертываемость крови;утолщаются стенки сосудов.В совокупности все эти неприятности могут привести к сокращению длительности жизни. И именно поэтому власти загрязненных городов пытаются очистить воздух.Так выглядит воздух с повышенным количеством частиц PM2.5Интересный факт: узнать о состоянии воздуха в вашем городе можно узнать при помощи сервиса The World Air Quality Index. Но для этого важно, чтобы в вашем городе располагалась станция с датчиками загрязненности — в противном случае найдите самый близкий к вам населенный пункт со станицей.Как очистить воздух от грязи?На первый взгляд проект кажется очень похвальным — люди получат доступ к свежему воздуху. Но экологи смотрят на идею «Башни смога» весьма скептически. Они считают, что работа сооружения будет сравнима с «уколом булавки» против крупномасштабной проблемы загрязнения воздуха.Огромные вентиляторы, которые будут установлены в огромную башнюЕсли мы действительно хотим решить проблему загрязнения воздуха, нужно это делать на уровне источника, — объяснил Сунил Дахия (Sunil Dahiya), аналитик из Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.Считается, что для возникновения хотя бы немного заметного эффекта нужно более 200 таких сооружений. Но вот проблема: около 70% всего электричества Индии вырабатывается при помощи угольных электростанций. Во время работы таких фильтров в воздух будет выбрасываться еще больше вредных веществ. Поэтому идея постройки воздухоочистительных башен и считается бесполезной затеей.Процесс строительства огромной башни. К сожалению, как он будет выглядеть в итоге, неизвестноНо один из авторов проекта Анвар Али Хана (Anwar Ali Khan) уверяет, что они и не собирались очищать воздух во всем городе. По его словам, команда просто хочет создать в районе Коннот-Плейс островок со свежим воздухом.Примечательно, что в 2016 году издание CNN уже рассказывало о похоже проекте. Однажды нидерландский дизайнер Дан Росгарде (Daan Roosegaarde) приехал в Пекин и удивился тому, что из-за густого смога он ничего не смог разглядеть даже из окна своего гостиничного номера на 32 этаже. Вернувшись на родину он со своими коллегами разработал башню Smog Free Tower со встроенными фильтрами частиц PM2.5. В конечном итоге, тестовые версии фильтрующих воздух башен появились в Нидерландах, Китае и нескольких других странах мира.Воздухоочистительная башня от дизайнера Дана РосгардеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В обеспечении людям доступа к чистому воздуху все средства хороши. Недавно я рассказывал о том, что компания Biotlab разработала персональную систему очистки воздуха Air-Ring. Внешне это устройство выглядит как маска из фантастических фильмов. Подробнее о ней можно узнать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru