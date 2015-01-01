Аппарат InSight рассказал подробности о внутреннем строении Марса

Ученые смогли измерить размеры коры, мантии и ядра Марса и это большое достижениеВ XXI веке ученые все чаще совершают важные научные открытия. Чтобы измерить величину ядра планеты Земля, исследователям потребовалось около 100 лет. После космических миссий «Аполлон» ученые смогли определить размеры Луны намного быстрее — всего лишь за 40 лет. Сегодня человечество занимается изучением Марса и определить характеристики его ядра удалось за рекордные 2 года. Заодно ученые смогли узнать подробности о коре и мантии планеты, что тоже важная информация. Благодаря новым данным исследователи смогут лучше планировать будущие миссии и, если повезет, быстрее отправить на Марс людей и найти там инопланетную жизнь. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, каким образом ученым удалось изучить внутреннее строение планеты и наконец-то узнать, что творится под ее поверхностью.Достижения миссии InSightУченые смогли изучить внутренности Марса благодаря данным, которые были собраны аппаратом InSight. Он работает на Марсе начиная с 2018 года и главным его инструментом является SEIS — сейсмометр, который способен фиксировать даже самые слабые землетрясения (хотя правильнее говорить марсотрясения). Впервые сейсмическую активность на Марсе он зафиксировал в марте 2019 года. С тех пор таких событий стало больше и на данный момент исследователям известно о более 700 марсотрясениях.Аппарат InSight для изучения МарсаВнутреннее строение МарсаПри марсотрясениях возникают сейсмические волны. Если говорить по-простому, это колебания, которые проходят через разные слои внутренностей Марса. В зависимости от толщины, плотности и других характеристик этих слоев скорость и другие свойства сейсмических волн меняются. И именно на основе наблюдений за этим изменениями ученые смогли построить предположения, какие размеры и характеристики имеют ядро, мантия и кора планеты Марс. Важно отметить, что изначально ученые не до конца верили, что такой метод сработает по отношению к Красной планете. Дело в том, что у нее нет глобального магнитного поля — это могло указывать на то, что ядро Марса уже давно остыло и стало твердым. Но сомнения были напрасными.Как и у нашей планеты, у Марса есть кора, мантия и ядроПеред тем как продолжить, давайте вспомним, что такое кора, мантия и ядро. Корой принято называть твердую оболочку Земли, Марса и других планет. Мантией называется слой, который который располагается между корой и ядром. Ядро — это центральная часть планет, которая обычно раскалена до очень высоких температур.В ходе изучения собранных аппаратом InSight данных ученые смогли выяснить, что толщина марсианской коры составляет от 24 до 72 километров. Для сравнения, толщина земной коры даже на континентах не превышает 40 километров. Мантия Марса уходит глубоко на 500 километров, что тоже удивительно — земная литосфера (включает в себя мантию) имеет толщину всего лишь 100 километров. Марсианское ядро тоже стало для ученых большим сюрпризом. Оказалось, что его радиус равен 1 830 километрам и оказался жидким — версия о потухшем ядре оказалась ошибочной.Схематичное изображение строения МарсаЧитайте также: Марсоход «Кьюриосити» снова нашел след существования жизни на МарсеБудущее миссии InSightВ очередной раз отмечу, что аппарат InSight поработал всего лишь около 3 лет и уже помог ученым сделать такие важные для науки открытия. Но во время работы этот аппарат много раз сталкивался с различными проблемами. Одна из самых серьезных произошла в начале марта 2019 года, когда буровая установка HP3 застряла на глубине 30 сантиметров. Сообщалось, что она наткнулась на камень или слипшийся песок, из-за чего инструмент было трудно вызволить из марсианского грунта. Чтобы спасти аппарат, предпринимались разные действия, вплоть до использования роботизированной руки.В марте 2019 года буровая установка InSight застряла в марсианском грунтеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Это была большая проблема, но не самая серьезная. Ведь в апреле 2021 года аппарат InSight перестал получать необходимую для работы энергию, потому что его панели для улавливания солнечных лучей оказались под плотным слоем песка. Никакого инструмента для очистки солнечных панелей нет, потому что обычно они очищались естественным образом под воздействием ветра. Но аппарат InSight располагается на равнине Элизий, где очень редко гуляют ветра. На данный момент миссия InSight находится под угрозой завершения, но надежда на починку еще есть. Подробнее об этой неприятности я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru