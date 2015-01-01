Почему вода в Аргентине окрасилась в розовый цвет?

Аргентинская река Чубут окрасилась в розовый цвет из-за химических отходовЖители аргентинской провинции Чубут обеспокоены тем, что одноименная река рядом с их домами несколько дней назад окрасилась в розовый цвет. Когда-то давно это место было хорошим местом для отдыха, но уже несколько лет местные люди жалуются на неприятные запахи и другие экологические проблемы вокруг реки. Как оказалось, необычный цвет воды связан с выбросами находящегося неподалеку рыбного завода. Попавшее в реку химическое вещество уничтожает бактерии используется для хранения креветок перед их транспортировкой в другие города и страны. Журналисты поделились фотографиями отравленного заводом места, поэтому давайте посмотрим на снимки и выясним, о каком именно химическом веществе идет речь и из-за чего произошел выброс. На самом деле, завод вылил отходы в местную воду совершенно осознанно, оказавшись в безвыходном положении. Но это не повод для того, чтобы снимать с нее вину за содеянное.Загрязнение реки в АргентинеПо данным издания Science Alert, попавшим в реку химикатом является сульфит натрия. Этот антибактериальный продукт используется на рыбных заводах для обезвреживания сточных вод. После использования его и рыбные отходы необходимо правильно утилизировать, но местные компании не смогли этого сделать. Дело в том, что несколько недель назад жители соседнего города Роусон перекрыли дороги, по которым двигались грузовики с отходами.К нам ежедневно приходят десятки грузовиков, это надоедает жителям, — объяснила местная жительница Лада.Через этот путь грузовые машины ездили в очистные сооружения, но теперь у них нет такой возможности. Поэтому отходы и были сброшены в реку. Но делать этого, какой бы сложной не была ситуация, не стоило. Ведь речь идет о чистоте окружающей среды, с которой на данный момент у нас и без того серьезные проблемы.Вид на реку Чубут с высоты птичьего полетаВред сульфита натрияВ конце июля вода в реке была окрашена в розовый цвет, что очень напрягло местных жителей. Когда-то на берегу Чубута отдыхали люди, но сегодня вряд ли кто-то рискнет это сделать. По словам начальника местного центра экологического контроля Хуана Мишелуда (Juan Micheloud) попавшее в воду вещество не несет вреда для живых организмов и неестественный цвет исчезнет через несколько дней. Но другие люди с ним не согласны, потому что следы настолько сильно нанесенного вреда не могут просто так исчезнуть.Сульфит натрия окрасил воду в розовый цветСудя по всему, каждая из сторон хотя бы немного, но ошибается. Хуан Мишелуд прав в том, что сульфит натрия не может нанести живым организмам серьезного вреда. Дело в том, что он является пищевым консервантом и в составе различной продукции обозначается как Е221. Он является эффективным отбеливателем и используется даже в продуктах питания как стабилизатор окраски. Оснований полагать что он полностью безопасен для здоровья нет, но явного вреда нет и он разрешен для использования в России и Европе.Когда вода восстановит естественный цвет, никому неизвестноЧитайте также: Почему метеоритное озеро в Индии резко поменяло свой цвет?Будущее отравленной рекиПонесет ли завод какое-либо наказание, неизвестно. В провинции Чубут живет около 600 000 человек и многие из них трудятся именно на этом заводе. Если с ним что-то случится, тысячи людей могут остаться без работы, что наверняка повлечет за собой очень неприятные последствия. Местные жители считают, что было бы неплохо построить центр по переработке отходов где-нибудь поблизости. Но это потребует больших денежных вложений и займет довольно много времени. Что завод будет делать с отходами дальше, пока тоже не ясно.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Стоит отметить, что в мире существуют воды, которые окрашены в розовый цвет по более естественным причинам. Самым ярким примером является расположенное на территории Австралии озеро Хиллиер. Долгое время считалось, что в необычный цвет его окрасили водоросли. Но в 1950 году ученые провели анализ воды и не нашли в ней следов способных на это растений. Но в 2016 году исследование было проведено заново в рамках проекта Extreme Microbiome Project. Оказалось, что необычный цвет воды это действительно заслуга водоросли. Речь идет о дуналиелле солоноводной (Dunaliella salina), которой в озере Хиллиер предостаточно. Подробнее о необычном озере можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru