Как о добыче огня узнали древние люди из разных концов мира?

Добыча огня — одна из самых главных технологий в истории человечестваОдним из самых главных событий в истории человечества считается изобретение способов добычи огня. Ведь именно после этого наши далекие предки перестали зависеть от короткого светового дня, получили еще один инструмент для отпугивания хищников, начали жить в тепле и питаться мягкой, более вкусной пищей. Считается, что ныне вымершие виды людей начали использовать огонь более 1 миллиона лет назад. Где именно люди научились добывать огонь, никому неизвестно — разные виды людей жили в разных точках Африки, Европы и Азии. До сих пор ученые считали, что группы древних людей начали контактировать между собой примерно 70 000 лет назад и именно в это время активно распространяли технологии добычи огня. Но недавно нидерландские ученые объявили, что это произошло гораздо раньше, около 400 000 лет назад. В те времена еще даже не появился человек разумный, который считается изобретателем культуры и социума.Обмен опытом у древних людейНеожиданными выводами нидерландских ученых поделилось издание Science Alert. Исследователи образно сравнили темпы передачи знаний о методах добычи огня с распространением лесного пожара — настолько быстро они передавались. Причем все это явно происходило не случайным образом. По словам автора научной работы Кэтрин Макдональд (Katharine MacDonald), до сегодняшнего дня ученые были уверены, что культурная диффузия началась лишь 70 тысяч лет назад, когда человек разумный (Homo sapiens) начал расселяться по всей Земле.Обмен опытом сильно ускорил развитие человечестваКультурная диффузия — это процесс, при котором представители разных народов делятся между собой культурными элементами. В контексте данной статьи речь идет о живших в разных частях планеты древних людях, а культурным элементом является добытый вручную огонь.Однако, та же Кэтрин Макдональд отметила, что обнаруженные свидетельства использования огня доказывают, что древние люди начали делиться технологией гораздо раньше. Так, если верить новым данным, обитатели самых разных уголков мира начали регулярно использовать вручную добытый огонь около 400 000 лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные следы разведения огня, такие как уголь и обгоревшая почва. Также исследователи находят обгоревшие кости, возраст которых тоже указывает на упомянутое выше время. В очередной раз стоит отметить, что все это происходило до возникновения человека разумного. Люди этого вида появились только 200 тысяч лет назад.Читайте также: Когда и как древние люди начали рыбачить?Как древние люди добывали огонь?Конечно, никто не исключает того, что живущие в разных уголках Африки, Европы и Азии древние люди научились добывать огонь самостоятельно. Но в такое точное совпадение верится с большим трудом. В древнегреческой мифологии есть титан Прометей, который украл у богов огонь и подарил его людям. Возможно, среди древних людей действительно существовал такой человек, который научился добывать огонь и поделился своими знаниями с другими. А те, в свою очередь, поделились с остальными и таким образом важнейшая в истории человечества технология дошли до всех древних людей.Прометей — древнегреческий титан, который якобы подарил человечеству огоньИнтересный факт: первобытная методика добычи огня была проста в теории, но на деле процесс был очень сложным и требовал терпения. Наши предки добывали огонь, ударяя кремнем о пирит (сульфид железа), в результате чего возникали искры. Они попадали на сухую траву или опилки, после чего из тлеющего кулька раздувался большой костер.Можно предположить, что сотни тысяч лет назад существовали первобытные ученые, которые изобрели технологии и помогали человечеству развиваться. Ведь помимо добычи огня, кто-то додумался изготавливать из камня орудия труда. Причем эта технология была гораздо сложнее: огонь добывался из возникающих при ударах камней искр, а для создания различных инструментов камни нужно было обрабатывать строго определенным образом. И эти знания тоже могли передаваться по первобытному сарафанному радио.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Если вам интересна тема древних людей и их развития, вам наверняка будет интересно полистать наш сайт. Ведь совсем недавно я рассказал о том, каким образом наши далекие предки придумали слова и начали разговаривать. Также у меня есть материал про то, как древние жители нашей планеты освещали свои пещеры. Чтобы выяснить это, ученым пришлось провести эксперимент и самостоятельно заняться освещением глубоких пещер при помощи факелов. Если интересно, как все это происходило — вот ссылка.

Источник: hi-news.ru