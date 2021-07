Добро пожаловать в «Идиократию»: коронавирус способствует снижению интеллекта

Результаты нового исследования показали, что COVID-19 приводит к снижению интеллекта (в зависимости от тяжести течения болезни). Похоже, мы становимся все ближе к «Идиократии».Из всех заболеваний, известных человечеству, самыми страшными являются те, что поражают мозг. Взять, к примеру, коровье бешенство или губчатую энцефалопатию рогатого скота – нейродегенеративную прионную болезнь. Прионы – это особый класс инфекционных патогенов, которые не содержат нуклеиновые кислоты и имеют аномальную третичную структуру. Попадая в мозг, они буквально превращают его в губку, полностью разрушая все, что когда-то было характером, особенностями и способностями зараженного человека. Иными словами, нейродегенеративные заболевания лишают нас самого главного – мозга и всех мыслительных процессов. К сожалению, за время пандемии COVID-19 были проведенные многочисленные исследования, направленные на то, чтобы понять что именно новый коронавирус делает с мозгом инфицированных. Полученные результаты показали, что мозг пациентов, умерших от тяжелого течения болезни, похож на мозг тех, кто умер из-за болезни Альцгеймера и Паркинсона. Новое исследование, недавно опубликованное в медицинском журнале The Lаncet и вовсе рисует страшную картину – исследователи доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 способствует значительному снижению интеллекта. И он не восстанавливается со временем.Человечество глупеет?Да. В 2005 году в свет вышел научно-фантастический фильм под названием «Идиократия». Казалось бы, обычная комедия, но студия XX век Фокс никак не продвигала фильм: не было ни анонсов, ни рекламы, ни постеров. Причиной, как это ни парадоксально, стали критические публикации, обвиняющие фильм в сексизме и фашизме (не признак ли надвигающейся «Идиократии»?).Но время расставило все по своим местам – за прошедшие годы картина обрела невиданную популярность и во многом стала пророческой. Помните штурм Белого Дома в конце прошлого года? Было в «Идиократии», причем практически один в один. А президента США Дональда Трампа пресса и вовсе сравнивает с президентом Камачо из фильма.Президент Соединенных Штатов Америки, кадр из фильма «Идиократия».Что же реальных событий, то начиная с 1990 года мировые показатели IQ стали снижаться, а в 2013 году рост сменился спадом. Эту тенденцию сегодня наблюдают исследователи по всему миру.Отмечу, что устойчивый рост средних показателей IQ известен как эффект Флинна, и он длился десятилетиями: куда бы ученые ни посмотрели, они обнаруживали рост интеллекта примерно на три пункта IQ за десятилетие. Но недавние исследования принесли тревожные новости: эта тенденция, похоже, разворачивается вспять.Средний мировой показатель IQ в 2000 году составил 90,31 балла. По прогнозам ученых к 2050 году он упадет до 86,67 балла. Если продолжать в том же духе, то уже к 2100 году интеллект взрослого человека будет как у девятилетнего ребенка.Среди причин катастрофического падения интеллекта ученые выделяют зависимость от смартфонов – сегодня нет никакой необходимости в том, чтобы запоминать информацию. Достаточно достать из кармана и загуглить. Некоторые исследователи полагают, что подобная ситуация попросту лишает человека необходимости тренировать мозг. А, как известно, чем меньше мы думаем, тем меньше мы думаем. Уж простите за тавтологию.В чем бы ни заключалась причина снижения интеллекта, нам всем, вероятно, следует начать беспокоиться о том, что сидячий образ жизни, пристрастие к смартфонам и употребление нездоровой пищи могут повлиять на наш мозг.Еще одной причиной снижения интеллекта является экологическая ситуация. Вредные выбросы в атмосферу недавно вновь обновили максимум, а они, к слову, ответственны за стремительное изменение климата и снижение среднемирового показателя IQ. Чем хуже экологическая ситуация вокруг, чем более грязный воздух мы вдыхаем, тем глупее становимся (я уже молчу о физических показателях здоровья).Читайте также: Как загрязнение воздуха влияет на интеллект?Парниковые газы, как отмечают исследователи, ухудшают нашу память, концентрацию внимания и способность принимать решения. Ряд крупных исследований среди школьников, проведенных в Китае, показал, что загрязненный воздух в первую очередь снижает способности к математике и изучению языков. А людям старше 60 лет загрязненный воздух и вовсе грозит деменцией.Коронавирус и мозг – все плохоКак мы уже рассказывали, появляется все больше свидетельств того, что у людей с тяжелым течением COVID-19 могут наблюдаться симптомы, которые сохраняются и после первоначального заболевания, в том числе в подострой и ранней хронической фазе. Так, пациенты, столкнувшиеся с «долгим ковидом» сообщают о «тумане в голове» и различных психологических симптомах, которую включают слабость, проблемы с концентрацией внимания, дезориентацию и трудности с поиском правильных слов.«Результаты ранее проведенных исследований предоставили доказательства того, что у пациентов с COVID-19 может развиться целый ряд неврологических осложнений, в том числе возникающих в результате инсульта, энцефалопатии, воспалительного синдрома, микро-кровотечений и аутоиммунных реакций» – пишут авторы научной работы.Результаты работы, опубликованной в Nature показали, что атака коронавируса на мозг может быть многосторонней: он может напрямую атаковать определенные клетки мозга, снижая приток крови или вызывать выработку иммунных молекул, способных нанести клеткам мозга.Также исследователи сообщают о существующих опасениях относительно потенциальных неврологических последствий, связанных с сепсисом, гипоксией и иммунной гиперстимуляцией. Иными словами, COVID-19 – опаснейшее заболевание, которое наносит удар практически по всем системам организма.Это интересно: Стало известно как коронавирус проникает в мозг и повреждает егоКоронавирус и интеллектНо вернемся к результатам исследования в The Lancet. Назвать их удручающими мало – представьте, сколько людей перенесло коронавирус (и не только в тяжелой форме). В ходе исследования были собраны данные граждан Великобритании, которые заполнили расширенный опросник (включая вопросы о COVID-19) и серию когнитивных заданий с помощью теста Great British Intelligence.Когнитивные тесты включены в большой британский тест на интеллект.В целом, тестирование продвигалось как бесплатный способ проверки когнитивных способностей. Все тесты были оптимизированы для применения пожилыми людьми и людьми с легкими когнитивными и двигательными нарушениями. Отметим, что исследование было одобрено Комитетом по этике исследований Имперского колледжа Лондона.Полученные результаты показали, что из 86 285 человек, заполнивших расширенный опросник, 81 337 человек соответствовали критериям отбора и предоставили полные данные. Исследование охватывает широкую демографическую группу (средний возраст 46,75 лет; показатель IQ – 15,73 SD). В общей сложности 12 689 человек указали, что подозревают о перенесенном COVID-19 с различной степенью тяжести и выраженности течения болезни.График снижения интеллекта в зависимости от тяжести COVID-19. Источник: The LancetХотите всегда быть в курсе последних новостей о пандемии COVID-19 в России и в мире? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Затем исследователи сопоставили результаты перенесших ковид пациентов с показателями здоровых людей (с учетом пола, возраста, расы, уровня дохода и образования, и прочих показателей). Полученные данные позволили исследователям доказать, что перенесенный COVID-19 оказал значительное влияние на интеллект, особенно среди тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, что примерно соответствует семи традиционным баллам IQ.Снижение интеллекта вследствие COVID-19Итак, коронавирус оказывает негативное влияние на интеллект, причем сразу несколькими способами. Например, один из наиболее характерных симптомов ковида – потеря обоняния и вкуса – связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: SARS-CoV-2 проникает в мозг через обонятельную луковицу, повреждая обонятельные нейроны головного мозга.Авторы научной работы отмечают, что у госпитализированных пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, уровень интеллекта упал на 0,26 SD. Те, кто перенес инфекцию дома в легкой форме потеряли в общем 0,23 SD. Для сравнения: инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.В общем и целом, полученные результаты звучат неутешительно – коронавирус наносит серьезный ущерб нашим интеллектуальным способностям, ощутимо снижая когнитивные навыки, концентрацию внимания и способность работать с трехмерными и плоскими объектами.Коронавирус бьет по интеллекту сильнее, чем инсульт. Это действительно страшно.В ходе работы также была изучена возможная связь между когнитивными нарушениями и временем, прошедшим с момента заболевания. Проанализировали подгруппу людей, которые прошли тестирование в разное время после появления первых симптомов Covid-19 — от нескольких недель до девяти месяцев. Никакой закономерности исследователи не обнаружили. Это означает, что пострадавший от коронавируса интеллект, скорее всего, не восстанавливается со временем.Вам будет интересно: Депрессия, психоз, ПТСР и другие не обсуждаемые последствия пандемииНас ждет «Идиократия»?Если учесть результаты последних научных исследований до пандемии, а затем добавить к ним последнюю работу британских ученых, будущее, кажется, находится под угрозой. Не будем также забывать и о стремительном изменении климата, которое дает о себе знать практически каждый день, а большинство климатических моделей предсказывают скорую катастрофу.В конечном итоге, будущее, показанное в «Идиократии» очень похоже на то, что ждет нас с вами (только не через 500 лет, а всего через 100), включая великую мусорную лавину и замену воды сладкой газировкой. Радует лишь то, что этот мрачный сценарий можно предотвратить – с помощью вакцинации (а значит и победы над пандемией) и просвещения. Других способов, кажется, нет.

Источник: hi-news.ru