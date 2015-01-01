Австралийские попугаи учат друг друга воровать еду из мусорных баков

Роющиеся в мусорных баках попугаи теперь обычное явления для австралийского СиднеяНа территории Австралии обитают не только ужасные пауки и змеи, но и умные попугаи. Одними из самых забавных из них являются желтохохлые какаду (Cacatua galerita), которые обычно живут в пальмовых и эвкалиптовых лесах. Однако недавно они осознали, что в городах они могут добыть гораздо больше вкусной еды, чем на природе. Например, в австралийской столице Сиднее эти птицы уже в 2018 году начали доставлять местным жителям неприятности. Они нагло пьют воду из общественных фонтанчиков и разоряют мусорные баки в поисках пищи. Чтобы они перестали разбрасывать мусор, люди даже начали ставить на крышки баков тяжелые камни, но птицы быстро научились скидывать их на землю и как ни в чем не бывало продолжать питаться человеческой едой. Недавно ученые заметили, что взрослые особи учат изобретенным хитростям птенцов и даже сняли «птичьи лайфхаки» на видео.Кто такие желтохохлые какаду?Размеры желтохохлых какаду достигают 55 сантиметров, а максимальная масса тела равна 920 граммам. Перья этих птиц окрашены в белый цвет, но нижняя часть хвостовых перьев желтая. Узнать этих попугаев можно по уникальной «прическе» в виде длинного хохолка желтого цвета. Эти создания живут в лесах Новой Гвинеи и Австралии группами численностью от 60 до 80 птиц. Они ночуют на высоких деревьях и любят купаться под дождем. Многие желтохохлые какаду содержатся в качестве домашних животных, потому что очень быстро привыкают к людям. Они не умеют говорить и красиво петь, зато часто демонстрируют различные трюки. Длительность жизни этих птиц достигает 50 лет. Ну и конечно, они очень сообразительны, что в очередной раз доказали жителям Австралии.Желтохохлые какаду в природеГородские попугаи в АвстралииОб удивительной способности попугаев быстро осваиваться на новых территориях было рассказано в научном издании Science Alert. Ранее эти птицы обитали только в лесах, но недавно они осознали прелести пребывания на городских улицах. Например, в Сиднее попугаи легко открывают крышки мусорных баков и извлекают из них еду. И птицы не только освоили новый навык, но и постоянно в нем совершенствуются: уставшие от разбросанного мусора люди начали класть на крышки баков кирпичи, но попугаи быстро научились скидывать их на землю. После этого попугаи подпирают крышку головой и получают доступ к выброшенной людьми еде.Видео с проделками австралийских какадуВ ходе наблюдения за птицами орнитологи поняли, каким образом они так быстро овладели новым навыком. Дело в том, что до 2018 года попугаи разоряли мусорные баки только на территории Сиднея. Но уже в 2019 году о необычном поведении птиц сообщили 1396 людей из 478 разных точек Австралии. Важно отметить, что в каждом регионе птицы используют уникальные «лайфхаки». Например, в одном месте попугаи попугаи открывают крышки сбоку, а в других местах — тянут крышки на себя, стоя сверху.Читайте также: Какую музыку любят животные?Как учатся птицы?Также наблюдения показали, что взрослые самцы справляются с открыванием крышек мусорных баков легче, чем молодые особи. Во время разорения баков они прогоняют молодых и открывают крышки сами, пока те просто наблюдают. Ученые уверены, что это своеобразная «школа», где птенцы учатся жизни в городских условиях. Некоторые исследователи считают, что по сообразительности какаду не уступают шимпанзе, но убедительных научных доказательств этому пока нет. Но описанная выше способность приспосабливаться к новым окружающим условиям демонстрирует, что эти птицы все-таки обладают хорошим уровнем интеллекта.Один попугай учит другого рыться в мусорных бакахСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Но попугаи являются далеко не единственными птицами с развитым умом. В ходе некоторых научных работ хорошие результаты показывали даже вороны, о чем даже рассказывала моя коллега Любовь Соковикова. В статье о сообразительности ворон она упомянула, что в 2002 году ученые из Оксфордского университета наблюдали за вороной по кличке Бетти, которая смогла соорудить из проволоки крючок для вытаскивания мяса из пластиковой трубки. И почти два десятилетия исследователи выяснили, что высоким уровнем интеллекта обладала не только Бетти, но и вороны из Новой Каледонии. Об удивительных способностях этих созданий можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru