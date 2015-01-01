Рыбий жир может быть опасен: в чем вред биодобавки

Согласно последним исследованиям, рыбий жир способен вызвать смертельное заболевание.Многие наши читатели, которые застали советские времена, наверняка помнят, как врачи всем детям прописывали рыбий жир — прозрачные капсулки странноватого вкуса. А в детсадах выстраивали целые очереди из малышни, и каждому давали положенную ему дозу. Родителям медики объясняли, что рыбий жир спасает от рахита, помогает укрепиться костной ткани, улучшает работу мозга, да и в целом повышает иммунитет и укрепляет организм. Но как на счет побочных действий и противопоказаний? О них, конечно же, никто не говорил, что и не удивительно, ведь наука их обнаружила совсем недавно. Теперь ученые перестали утверждать, что рыбий жир безопасен. А для некоторых людей, как показали исследования, он может быть и вовсе губителен. Кому необходимо отказаться от рыбьего жира и в чем его опасность? Подробнее об этом расскажем ниже.Кислоты Омега-3 способны нанести непоправимый вред здоровьюКак известно, рыбий жир богат кислотами Омега 3, что и делает его таким полезным. Эту добавку даже назначают людям с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими заболеваниями в терапевтических целях. Однако, как выяснили американские ученые, у определенной группы людей Омега-3 вызывает мерцательную аритмию. Выводы ученых были опубликованы в журнале “European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy”.Оказывается, у пациентов с повышенным содержанием липидов в крови жирные кислоты Омега-3 вызывают дефибрилляцию предсердий. По данным, опубликованным в журнале EHJ, этот недуг в пять раз повышает вероятность возникновения инсульта. Наблюдения за пациентами длились от 2 до 7,5 лет. За это время ученым удалось проанализировать течение болезни 50 277 человек, которые регулярно получали рыбий жир либо плацебо.Рыбий жир может стать причиной мерцательной аритмии.Отметим, что доля содержания кислот Омега-3 в пищевых добавках колебалась. Это позволило установить неопровержимую связь между рыбьим жиром и развитием аритмии. Соответственно, прежде чем принимать эту добавку, крайне желательно сделать липидограмму (липидный профиль).Подпишитесь на наш Яндекс.Дзен-канал канал, чтобы быть в курсе последних медицинских исследований и новостей в мире науки.Другие негативные воздействия рыбьего жира на организмДаже если с липидами в крови у вас полный порядок, принимать рыбий жир необходимо с осторожностью. В первую очередь это касается людей с диабетом II типа. О вреде рыбьего жира для данной категории людей науке известно уже более 30 лет. В журнале “Diabetes Care” в апреле 1989 года было опубликовано исследование, согласно которому омега-3 влияет на гомеостаз глюкозы и уровни липопротеинов.У группы пациентов, принимающих 8г в день омега-3FA в течение 8 недель, уровень глюкозы в плазме натощак увеличился на 22% (P = 0,005). А глюкоза, стимулированная приемом пищи, увеличилась на 35% (P = 0,036).Более поздние исследования показали, что у взрослых здоровых людей, принимающих от 640 мг рыбьего жира в день, ухудшается свертываемость крови. Информация была опубликована в журнале «Semin Thromb Hemost» в 2013 году. У подростков же, принимающих от 1 до 5г рыбьего жира, увеличивается риск возникновения кровотечений из носа. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого опубликованы в журнале «The Journal of Pediatrics». Но все эти побочные действия меркнут на фоне другой опасности, которую может таить в себе рыбий жир.Рыбий жир может содержать большое количество ртути.Не секрет, что на Земле загрязнен не только воздух и почва, но и вода. Часто можно услышать информацию о том, что в морской рыбе и других морепродуктах повышено содержание ртути. Это тяжелый метал, обладающий сильными нейротоксичными свойствами. Ртуть особенно опасна для маленьких детей, а также беременных женщин и кормящий матерей.К примеру, испытания американских ученых, которые по всей стране испытывали морскую рыбу, вызвало шок. Абсолютно все образцы содержали ртуть. У 25% рыбы количество этого металла превышало безопасную норму.Принимаете ли вы рыбий жир или может даете своим детям? Предлагаем рассказать об этом в нашем Telegram-чате.Кроме ртути в морской рыбе могут присутствовать и другие тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец, хром и мышьяк. В некоторых образцах обнаружен даже радиоактивный стронций-90. Что произойдет с человеком, если все эти элементы будут регулярно попадать в его организм, думаю, пояснять не стоит.Конечно, это не значит, что весь рыбий жир обязательно содержит ртуть и прочие тяжелые металлы. Однако, принимая его, приходится полагаться на добросовестность производителей. Тем не менее ВОЗ и по сей день рекомендует рыбий жир маленьким детям, как источник витамина A и D, а также кислот Омега 3. Разумеется, помимо негативных воздействий, его полезные свойства сложно переоценить. Поэтому принимать или не принимать рыбий жир — решать вам.

Источник: hi-news.ru