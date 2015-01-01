Что такое хроническая боль и как она влияет на характер человека?

Хроническая боль буквально может свести человека с ума. Рассказываем, как это происходитЗнаете ли вы, что боль бывает разная? Первая разновидность боли называется острой, имеет строго определенный очаг и относительно быстро проходит. Вторая разновидность боли — хроническая, источник которой часто трудно определить, а длительность бывает очень большой. По своему характеру они очень похожи, но имеют совершенно разное происхождение. Особенно мучительной считается хроническая боль, которая из-за своей продолжительности даже начинает влиять на поведение человека. В частности, постоянно испытывающие боль люди становятся подавленными и даже агрессивными по отношению к окружающим. В рамках данной статьи предлагаю вкратце разобраться в природе хронической боли: мы узнаем, чем именно она отличается от острой, почему ее так сложно лечить и насколько она распространена. Также мы узнаем, как хроническая боль меняет человеческий характер — недавно ученые выяснили это в ходе эксперимента.Что такое хроническая боль?Для начала разберемся, чем острая боль отличается от хронической. Острая боль — это защитная реакция организма, которая предупреждает нас об опасности. Например, когда человек дотрагивается до горячего чайника, сразу же отдергивает руку, чтобы не возникло сильного ожога. А когда у человека болит зуб, организм предупреждает его о необходимости вылечить его. В хронической же боли нет ничего полезного, потому что его может спровоцировать даже небольшое повреждение, которое потом становится причиной изменений в центральной нервной системе. Так что строго определенного очага у нее нет, поэтому она очень трудно поддается лечению.Острая боль предупреждает нас об опасности, а хроническая не несет никакой пользыВ самых серьезных случаях хроническая боль сопровождает такие болезни, как ревматоидный артрит, травмы спинного мозга и так далее. А так, это очень частое явление — по данным книги «A Nation in pain», в США от хронической боли страдает 30-40% населения. Самое печальное то, что если пациент жалуется на хроническую боль в спине, голове и так далее, врачи начинают лечить ее как острую. Но так как происхождение у них разное, назначенное лечение оказывается неэффективным.Читайте также: Почему рыжие люди не могут загореть и не чувствуют боли?Лечение хронической болиСразу же стоит отметить, что при возникновении любой боли необходимо показаться врачу. Лечение зависит от ситуации и специалиста. Само собой разумеется, многие пациенты хотят получить чудо-таблетку, которая быстро избавит от проблем. Только вот таким образом полностью вылечиться невозможно — со временем боль вернется обратно. Иногда врачи советуют «слишком простые» методы лечения. Допустим, если хроническая боль в спине человека связана с его малоподвижным образом жизни, ему могут порекомендовать чаще прогуливаться после долгой работы в офисе. Но люди часто считают таких специалистов некомпетентными и ищут другого врача. А ведь прогулки действительно могут решить проблему, причем в корне, а не маскировать под воздействием таблеток.При любой боли необходимо показаться врачуВлияние хронической боли на характерУ пациентов с хронической болью практически всегда развиваются проблемы с психикой. Часто спутником этой проблемы становится депрессия — она встречается у 80% людей. Если человека на протяжении долгого времени преследует боль, его тело будто бы перестает ему принадлежать, и это очень плохо влияет на качество жизни. Однажды психолог Роберт Гэтчел (Robert Getchell) выделил три стадии изменения характера человека под воздействием хронической боли:на первой стадии человек реагирует на продолжительную боль как угрозу для жизни. В результате возникают страх, беспокойство и тревога;вторая стадия начинается в случае, если боль не прекращается несколько месяцев. Человек начинает испытывать сильный стресс, который впоследствии приводит к развитию депрессии. Он боится стать беспомощным, из-за чего часто проявляет раздражительность;на третьей стадии уже страдающий от депрессии человек начинает воспринимать себя как нетрудоспособного и даже перестает контактировать со многими людьми. При этом его болевой порог снижается и он начинает сильнее ощущать боль.Читайте также: Что такое народная медицина и безопасна ли она?Влияние хронической боли на мозгКак вы уже могли понять, хроническая боль может сильно повлиять на характер человека. Недавно австралийские ученые решили выяснить, с чем именно связаны все происходящие изменения. Они провели эксперимент с участием двух групп людей: в первой были 24 добровольца с хронической болью, а во второй — здоровые люди. Ученые измерили у них уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая находится в префронтальной коре головного мозга и отвечает за передачу сигналов. Результаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале European Journal of Pain.Префронтальная кора головного мозгаУченые выяснили, что у людей с хроническими болями наблюдается пониженный уровень ГАМК. По словам автора научной работы Сильвии Гастин (Sylvia Gustin), это значит, что клетки мозга таких людей не могут нормально передавать сигналы. Из-за этого, каким-то образом, человек становится раздражительным. Также ученые заметили у первой группы людей пониженный уровень глутаминовой кислоты, что может быть причиной усиления чувства страха и тревоги. По мнению исследователей, все эти изменения происходят из-за тревожного состояния, которое наблюдается на первой стадии психологических последствий хронической боли.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!На тему боли на нашем сайте есть еще одна отличная статья. 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Источник: hi-news.ru