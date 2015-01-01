Что произойдет с планетой, если все насекомые исчезнут?

Без насекомых наш мир погрузиться в хаос, а человеческая цивилизация исчезнет с лица Земли.Признаюсь честно – я не люблю насекомых. Особенно пауков, да и других не особо жалую, меня даже бабочки временами пугают (вы видели их усики?) Но как бы мы не относились к этим крошечным созданиям, без них жизнь на нашей планете была бы попросту невозможна. Насекомые нужны для опыления наших культур, переработки навоза, поддержания здоровья почвы, борьбы с вредителями – всего и не перечислишь. Более того, они являются источником питания для многих животных, таких как птицы, лягушки и рыбы. Да что там, даже полевые цветы полагаются для опыления именно на насекомых. Между тем, большинство из нас живет в городах, а значит, с самого детства мы практически не видим насекомых, кроме домашних мух, комаров и тараканов – собственно, поэтому мы их и не жалуем. Насекомых часто называют «жуткими ползучими тварями» – неприятными, бегающими, грязными существами, живущими во тьме и распространяющими болезни. Поэтому немногие понимают, насколько важны эти существа для нашего собственного выживания. Исследователи считают, что по мере того как насекомых будет становиться все меньше, наш мир будет постепенно погружаться в хаос.Незаметный апокалипсис: мир без насекомыхБуду откровенна – хороших новостей у ученых для нас с вами немного. Взять, к примеру, последние исследование коронавируса, стремительного изменения климата и состояния экосистем Земли – куда ни посмотри, ситуация критическая. Мутации SARS-CoV-2 продолжаются несмотря на вакцинацию, а результаты совсем свежего исследования, как пишет The Washington Post, и вовсе показали, что вакцинированные люди могут заражать непривитых вариантом Дельта.Но вернемся к насекомым. Ученые называют происходящее незамеченным апокалипсисом: их число быстро сокращается – 41% видов насекомых сталкиваются с вымиранием. «Если эта массовая гибель насекомых продолжится, последствия будут катастрофическими», – сказал Дэйв Гоулсон, профессор биологии в Университете Сассекса в Великобритании и автор доклада о сокращении численности насекомых.«Три четверти наших посевов зависят от насекомых-опылителей. Посевы начнут пропадать. О клубнике, например, можно будет забыть», — сказал он в интервью CNN.Без насекомых привычный нам просто не сможет существовать.Читайте также: Насекомые и пауки стремительно исчезают с лица Земли. Чем это грозит?Помимо своей роли в качестве пищи, насекомые выполняют множество других жизненно важных функций в экосистемах. Например, 87% всех видов растений нуждаются в опылении животными, большая часть которого доставляется насекомыми. Красочные лепестки, аромат и нектар цветов эволюционировали, чтобы привлечь опылителей. Без опыления полевые цветы не дали бы семян, и большинство из них в конечном итоге исчезло бы.Но отсутствие опылителей будет иметь гораздо более разрушительные экологические последствия, чем просто потеря полевых цветов. Примерно три четверти видов сельскохозяйственных культур, которые мы выращиваем, также требуют опыления насекомыми, и если бы основная масса видов растений больше не могла давать семена и вымерла, то пострадало бы каждое сообщество на Земле. Мы не сможем прокормить почти 8 миллиардов человек без насекомых.Сокращение численности насекомыхКак показали результаты одного интересного исследования, изменения в землепользовании в сельском хозяйстве являются основной причиной сокращения численности насекомых в мире.«Индустриализация сельского хозяйства во второй половине 20-го века включала в себя сельское хозяйство в значительно расширенных масштабах, монокультуру, применение все большего количества пестицидов и удобрений, а также ликвидацию перемежающихся живых изгородей и других фрагментов среды обитания диких животных. Все эти методы способствуют гибели насекомых и сокращению биоразнообразия», – пишут авторы научной работы.Мы не часто об этом задумываемся, отгоняя назойливую муху, но гибель насекомых может погубить и нас с вами.Важно понимать, что проблема гибели насекомых широко распространена – в настоящее время около 11% площади Земли используется для выращивания сельскохозяйственных культур, а еще 30% используется для выпаса скота в животноводстве. Особенно беспокоит авторов исследования последствия сельскохозяйственной деятельности в тропических регионах, где широко распространена вырубка лесов для расчистки земель для ведения сельского хозяйства.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? 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Это может затруднить понимание того, какие последствия их утрата окажет на лесные экосистемы в целом.Как показали результаты еще одного исследования, еще больший вклад в опасное сокращение численности насекомых, чем прямой эффект изменений в землепользовании, вносит климатический кризис.«От инвазивных видов до потери среды обитания, пестицидов и загрязнения, стрессоры антропоцена многочисленны и многогранны, но ни один из них не является столь географически распространенным или с такой вероятностью будет взаимодействовать со всеми другими факторами, как изменение климата», – говорится в исследовании.Уничтожение насекомых имеет далеко идущие последствия для целых экосистем, предупреждают специалисты.Авторы провели метаанализ литературы по результатам долгосрочного мониторинга популяций насекомых и обнаружили множество случаев снижения их численности. Например, в горах Калифорнии повышение среднесуточных минимальных температур привело к резкому падению численности некоторых популяций бабочек, особенно в засушливые годы, поскольку более теплый климат нарушил их график спаривания и доступ к растениям, производящим нектар. То же самое было верно и для популяций моли в условиях потепления температур в Финляндии и Великобритании, где были проблемы с поддержанием оптимальной температуры тела.Это интересно: Какие бактерии и насекомые скрываются в вашем постельном белье?Что делать?В перспективной статье, которая объединяет выводы 11 исследований, ученые излагают ключевые способы, с помощью которых мировые лидеры могли бы добиться сокращения численности насекомых. Эти усилия должны включать более тщательный мониторинг состояния здоровья и численности популяций насекомых, а также факторов стресса, начиная с повышения температуры и заканчивая использованием пестицидов. В дополнение к созданию нового мониторинга авторы призывают использовать больше ресурсов для анализа уже имеющихся данных, многие из которых практически не анализируются или вообще не рассматриваются.

Источник: hi-news.ru