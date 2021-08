Почему SpaceX не будет ловить обтекатели ракет при помощи сети?

При помощи таких лодок компания SpaceX экономила по 6 миллионов долларовВ декабре 2015 года компания SpaceX впервые в истории смогла вернуть на Землю первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Это позволило снизить стоимость запуска ракеты примерно на 10% что, учитывая цену в примерно 60 миллионов долларов, довольно значительная выгода. После этого глава компании Илон Маск решил возвращать и другие дорогостоящие компоненты ракет — например, обтекатели полезной нагрузки, каждая из которых стоит 6 миллионов долларов. Они необходимы для защиты полезной нагрузки (спутники и прочее научное оборудование) от высоких температур во время прохождения через атмосферу нашей планеты. Для ловли этих обтекателей использовались лодки, оборудованные огромными сетями. За несколько лет компания успела взять в эксплуатацию несколько плавательных средств, самыми первыми из которых были лодки GO Ms. Tree и Go Ms. Chief. Недавно SpaceX официально отказалась от их использования, но почему?Возвращение ракет на ЗемлюО том, как компания SpaceX ловила головные обтекатели своих ракет, рассказало издание Space.com. Для тестирования новой технологии использовалась лодка Mr. Steven — впервые она была замечена в 2017 году, в порту Лос-Анджелеса. Ее было очень легко заметить, потому что конструкция была оснащена огромной сетью площадью 3 700 квадратных метров. Такая широкая область захвата позволяла ловить сразу две части обтекателя, ведь после отделения от ракеты она разлетается на две половины. Каждая из них имеет высоту 13 метров, ширину 5 метров и массу около 1 000 килограмм.Одна из половин головного обтекателя ракеты Falcon 9Чтобы во время спуска они перестали хаотично крутиться, инженеры оснастили их двигателями с жидким азотом и парашютами. При помощи GPS обтекатели смогли определять необходимое место приземления и раскрывать парашюты примерно в 8 километрах от поверхности воды. Перед тем, как лодка Mr. Steven смогла впервые поймать части обтекателя, прошло довольно много времени. После первых успехов, лодка была переименована в GO Ms. Tree и стала готова войти в историю.Лодка Mr. StevenВозвращение головных обтекателейОфициально лодка GO Ms. Tree продемонстрировала свою эффективность в июне 2019 года, когда поймала обтекатели ракеты Falcon Heavy. Но для ловли двух частей обтекателя одной лодки было недостаточно, поэтому компания SpaceX начала использовать и вторую, именуемую как GO Ms. Chief. В июле 2020 года, в рамках миссии Anasis-II, флот из двух лодок успешно поймали обе половины обтекателя. Компания сняла это событие на видео — смотрите ниже.Ловля головных обтекателей в рамках миссии Anasis-IIКазалось бы, все замечательно: первая ступень ракеты Falcon 9 без проблем возвращается на Землю, а обтекатели ловятся при помощи лодок. Но последнее до сих пор давалось компании с большим трудом из-за ряда неконтролируемых факторов вроде ветра, неспокойной воды в море и других погодных условий. Компания предпринимала более 50 попыток поймать обтекатели, но успешно выловить их удалось только в 9 случаях. Уже в апреле 2021 года компания решила, что вылавливать их нет смысла и гораздо дешевле просто дожидаться их падения в воду и впоследствии ремонтировать. Чтобы повреждений было по минимуму, обтекатели начали производить из стойких к соленой воде материалов. В связи с этим, лодки GO Ms. Tree и GO Ms. Chief и были отправлены на «пенсию». А для вызволения обтекателя из воды, скорее всего, будут использоваться более прочные корабли GO Searcher, GO Navigator и GO Quest, которые на данный момент используются после приводнения космического корабля Crew Dragon, для его доставки на сушу. Но с полной уверенностью обо всем этом пока говорить рано, потому что по данным The Science Times, компания все еще находится в поиске нового метода восстановления обтекателей.Читайте также: История создания компании SpaceX. Когда Илон Маск решил отправить людей на Марс?Успехи компании SpaceXНо они совершенно точно вошли в историю, потому что доказали эффективность даже самых сумасшедших технологий. Компания SpaceX стала первой в своем роде, кто начал использовать части своих ракет повторно. Это позволило ей заметно снизить стоимость запусков, благодаря чему ее услугами пользуются многие организации. Справедливости ради стоит отметить, что возглавляемая основателем Amazon Джеффом Безосом компания Blue Origin в своем время смогла приземлить свою ракету New Shepard на месяц раньше, чем SpaceX свою Falcon 9. Но это не считается, потому что это произошло во время суборбитального испытания — выхода в космос не было.Ракета-носитель Falcon 9Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Компания SpaceX до сих пор разрабатывает способы возвращения своих ракет на Землю. В начале 2021 года стало известно, что свою сверхтяжелую ракету Starship она собирается ловить при помощи пусковой башни. Она будет буквально обхватывать корпус летательного аппарата, что должно свести к минимуму риск возникновения аварии. Услышав эту новость, один дизайнер даже создал видео с демонстрацией того, как это будет выглядеть. Посмотреть его можно по ссылке.

Источник: hi-news.ru