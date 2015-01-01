Почему люди кричат и вздрагивают от страха?

Кадр из фильма «Психо»При возникновении резкого и громкого звука практически все люди вздрагивают и кричат. Это происходит неосознанно и многие даже не задумываются о том, с чем это связано. Но ученые уже давно во всех подробностях изучают человеческий организм, поэтому на данный момент вполне могут объяснить эти явления. Если говорить коротко, то громкий крик помогал нашим предкам звать на помощь в случае опасности и продолжает выполнять эту функцию. А вздрагивание и последующий ступор нужны нам для того, чтобы выкроить время для принятия решения в экстренных ситуациях. В рамках данной статьи предлагаю рассмотреть все эти явления подробнее и тем самым расширить свой кругозор. И в следующий раз, при очередном вздрагивании от скримеров в фильмах ужасов, вы будете точно знать, почему ваш организм так себя повел.Почему люди кричат от страха?У крика от страха есть две основные функции. Первая заключается в том, что громкий возглас автоматически помогает позвать на помощь. Эта особенность человеческого поведения была особенно полезна в древности — окружающие люди могли сразу услышать крик и принять решение: пойти на помощь или спасаться бегством. Ученые считают, что именно по этой причине женский крик гораздо громче мужского. Ведь с давних времен выживание женщин было важнее, потому что от них зависит продолжение рода.Женский крик, чаще всего, громче мужскогоВторая функция крика при страхе заключается в том, что он помогает быстрее принимать решения в экстренных ситуациях. Когда человек слышит чужой голос, информация поступает в отдел мозга для обработки информации. Но собственный голос люди воспринимают не как звук — данные о нем отправляются в миндалевидное тело, которое отвечает за страх и распознавание лиц. Это было доказано в ходе эксперимента, который провел профессор психологии Дэвид Поппель (David Poeppel). Он собрал группу из 19 добровольцев и попросил покричать в специальной комнате. При этом он следил за активностью их мозга и выяснил что действительно — данные отправляются в миндалевидное тело. В результате было выдвинуто предположение, что крик сильно влияет на головной мозг человека и заставляет его работать быстрее.Читайте также: Что страшнее всего на свете?Почему человек вздрагивает от страха?А объяснение вздрагивания от страха было опубликовано в научном журнале Current Biology. На примере мухи-дрозофила (Drosophila melanogaster) ученые из Швейцарии и США выяснили, что в момент испуга в организме насекомого выделяется серотонин. Так называемый «гормон счастья» приводит к внезапной вибрации тела и мгновенную остановку. Примерно то же самое происходит у других животных и даже у людей. Когда мышь, кошка, тигр, человек и так далее пугается резкого звука, первым делом он вздрагивает и на несколько секунд впадает в ступор.Представьте, что вы сидите со своей семьей и вдруг свет гаснет, а земля начинает трястись. Ваша реакция и реакция членов вашей семьи будет одинаковой: вы резко остановитесь, а затем побежите в безопасное место, — объяснил руководитель исследования Ричард Манн (Richard Mann).Важно отметить, что после ступора скорость движения животных и людей разная в зависимости от ситуации. Чтобы доказать это, ученые поместили муху в контейнер и следили за ее движениями в стрессовых ситуациях при помощи специально разработанной программы FlyWalker. Исследователи воссоздали две стрессовые ситуации: резкое выключение света и небольшое «землетрясение». По словам Ричарда Манна, в момент испуга серотонин всегда заставлял муху остановиться и подготовиться к мощному рывку. Скорее всего, эта остановка необходима для принятия правильного решения в экстренной ситуации. При выключении света муха явно паниковала меньше, из-за чего впоследствии двигалась как обычно. А вот тряска пугала ее сильнее и после ступора она двигалась намного быстрее. Скорее всего, так же работает и поведение человека.Мухи-дрозофилы часто используются в научных экспериментахСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Теперь вы знаете, что происходит с людьми при виде пугающих скримеров во время просмотра фильмов ужасов. Несмотря на то, что такое кино вызывает сильное чувство страха, они могут принести пользу. О том, как фильмы ужасов влияют на человеческую психику, можете почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru