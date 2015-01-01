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Лабораторные мыши могут «потеть жиром». Это самый простой способ похудеть

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Лабораторные мыши могут «потеть жиром». Это самый простой способ похудеть
Кажется, ученые открыли самый простой способ похудеть

По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 1980 по 2008 год количество людей с ожирением увеличилось почти вдвое. Чрезмерное количество жира может стать причиной развития многих опасных для жизни заболеваний, одним из которых является сахарный диабет. Ученые постоянно ищут способы лечения этой болезни и недавно решили выяснить, как в этом деле им может помочь химическое соединение под сложным названием тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP). Ранее ученые узнали, что оно может быть полезно при создании препаратов против аллергии — так может, оно эффективно и против диабета? Оказалось, что польза от него в этом плане тоже есть, а вдобавок он превращает жир в некое подобие пота и выводит его через кожу. Звучит мерзко, но эффект оказался удивительным, потому что лабораторные мыши смогли быстро избавиться от лишних килограмм и стать почти полностью здоровыми. Давайте разберем подробнее, что именно сделали ученые.

Для начала стоит отметить, что сахарный диабет бывает двух типов. Диабет 1 типа возникает из-за того, что клетки поджелудочной железы не позволяют организму вырабатывать инсулин в достаточном количестве, что ведет к увеличению уровня глюкозы в крови — требуются постоянные уколы инсулина. Диабет 2 типа (самый распространенный) обычно возникает из-за невосприимчивости организма к инсулину.

Новый метод лечения сахарного диабета

Результаты проведенного учеными исследования были опубликованы в научном журнале Science. Изначально группа американских ученых просто хотела выяснить, как упомянутый в начале статьи тимусный стромальный лимфопоэтин влияет на восприимчивость организма к инсулину. По своей природе это вещество является цитокином — белком иммунной системы, который участвует в аллергической реакции организма. Именно поэтому он используется при создании лекарств против аллергии. Также TSLP участвует в обмене веществ. Авторы научной работы предположили, что терапия с использованием этого белка сможет запустить иммунный ответ у мышей, который увеличивает их восприимчивость к инсулину.

К сожалению, многие научные эксперименты проводятся на мышах

В ходе эксперимента ученые вводили в тела лабораторных мышей вирусные векторы, в ответ на которых у мышей повышался уровень TSLP. Вирусными векторами называются инструменты, которые используются молекулярными биологами для доставки разных генетических материалов в живые организмы, то есть они безопасны. Через четыре недели исследователи заметили, что повышенный уровень TSLP не только улучшил восприимчивость животных к инсулину и тем самым уменьшил риск возникновения сахарного диабета, но и помог им сбросить лишний вес. До начала эксперимента животные весили чрезмерные 45 граммов, а в конце масса их тела составила нормальные 25 граммов.

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Самый легкий способ похудеть

Ученые отметили, что у животных заметно снизился уровень висцерального жира, который обволакивает внутренние органы и увеличивает риск развития сердечных заболеваний и того самого диабета. Сначала авторы научной работы предположили, что выработка TSLP ухудшила аппетит мышей. Но потом оказалось, что употребляли на 30% больше пищи, чем грызуны из контрольной группы. В плане активности обе группы мышей тоже были одинаковыми.

При похудении многие люди пытаются избавиться именно от висцерального жира

Различие заключалось лишь в том, что животные с повышенным количеством TSLP обладали более блестящей шерстью. Как оказалось, в шерсти мышей содержались липиды кожного сала. В конечном итоге ученые объявили, что повышение уровня TSLP заставляет животных с лишним весом потеть жиром. Это стало главным и очень неожиданным результатом проведенного эксперимента. Ну и, конечно же, TSLP повышает шансы на лечение сахарного диабета 2 типа.

Мыши смогли избавиться от жира вместе с потом. Возможно, на это способны и люди

Возможно, в будущем ученые смогут разработать методику похудения при помощи повышения TSLP. Но перед этим необходимо взвесить все риски и узнать, какие побочные эффекты могут возникнуть при таком подходе к избавлению от лишнего веса. В организмах мышей ученые заметили проникновение иммунных клеток во внутренние органы, что может нарушить их работу. А у людей, помимо этого, из-за усиленной работы сальных желез могут появиться много прыщей. Так что когда самый легкий способ похудеть станет доступен обычным людям, пока неизвестно.

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Методов сбросить лишний вес очень много. Недавно ученые из Новой Зеландии показали самый странный из них — они предложили буквально закрывать рот людей с ожирением на замок. Придуманное для этого изобретение выглядит как орудие пыток из средневековья. Смотрите сами.

Источник: hi-news.ru

Теги:Исследования
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