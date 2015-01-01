Этот аппарат 50 лет назад оставили на Луне навсегда

Этот аппарат уже 50 лет стоит на ЛунеТолько вдумайтесь в это. Чуть больше 100 лет назад в небо еле-еле поднялся первый самолет. До этого можно было летать только вниз, но с тем полетом люди открыли для себя новые высоты (в прямом и переносном смысле). И вот спустя немногим более полувека люди уже улетели в космос. На этой неделе исполнилось 50 лет с того момента, как на Луну отправили первый ровер, который до сих пор находится там. Это один из больших шагов, который говорит о том, что люди не просто могут взлетать или улетать на пару сотен километров от своей планеты. Это полноценная заявка на освоение других планет. Человечество уже отправляло аппараты к другим планетам и даже посадило не один марсоход. Вот только первый все равно останется первым. А такой большой юбилей, как 50 лет, это ли не повод вспомнить, как это было и какой путь проделали инженеры в достижении своей цели?Первый луноход с человекомЗапуск ровера к Луне состоялся в рамках программа ”Аполлон”. Произошло это после запуска Аполлона-15 — четвертой миссии по достижению Луны с экипажем. Запуск состоялся 26 июля 1971 года и надолго вошел в историю.Ученые снова не знают, как появилась Луна.Корабль доставил на поверхность спутника Земли луноходный корабль (LRV), на который были возложены довольно большие надежды. Ведь не может быть иначе, когда ты готовишь такой большой проект по изучению и/или освоению другого космического тела.Командиром миссии был Дэвид Скотт, а пилотом лунного модуля был Джеймс Ирвин. Они приземлились на посадочной площадке Хэдли-Апеннин и через некоторое время начали развертывать 460-фунтовый LRV. Кроме этого, у них было много других задач по исследованию и проведению экспериментов. Но именно работу с ровером можно было назвать самой интересной и полезной.Кроме езды на ровере Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин выполняли и другие работы.Сколько проехал по луне первый управляемый луноходВ течение всего трех дней астронавты не просто ”распаковали” свое оборудование и подготовили ровер к работе, но и проехали на нем довольно внушительную дистанцию — 17 миль (примерно 28 километров). Многие не проезжают столько по Земле за неделю, а они сделали это по лунным ландшафтам, что само по себе сильно затрудняло задачу.Естественно, несмотря на всю историческую, научную и экономическую ценность, это не тот случай, когда надо возвращать оборудование обратно на Землю. Одно дело — отправить такой большой вес в космос на мощной ракете, а потом плавно опустить его на поверхность Луны, и совсем другое — поднять ее с поверхности в маломощном модуле.Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на существование внеземной жизни.Поэтому, когда работа была завершена, астронавты ”припарковали” аппарат на небольшом расстоянии от лунного модуля и улетели обратно на Землю. Сам ровер до сих пор находится на том же месте. Он оказался первым из трех аппаратов, отправленных на поверхность Луны в рамках миссии ”Аполлон”.В те дни на Луне было жаркоГде сейчас ровер LRVЕсли когда-нибудь мы сможем беспрепятственно летать на Луну или развернуть там колонию, оставленный 50 лет назад ровер может стать настоящим памятником достижениям человечества. Возможно, если появятся более продвинутые системы доставки, его даже попробуют вернуть на Землю, где он станет по-настоящему бесценным артефактом.В честь большого юбилея этого события наши коллеги из издания theatlantic.com собрали самые интересные фотографии об отправленном на Луну ровере. На них показано, как его собирали, как готовили, где испытывали и с какими сложностями пришлось столкнуться на этом пути. Давайте посмотрим их.SpaceX поможет NASA построить станцию около Луны. Для чего она нужна?Фотографии полета на ЛунуНа этом фото видно, как луноход одиноко стоит на своей последней стоянке. Снимок сделан 3 августа 1971 года — в последний день пребывания астронавтов Аполлон-15 на Луне. Светлый квадрат на земле позади марсохода представляет собой небольшую табличку, установленную командующим Скоттом, на которой написаны имена 14 астронавтов и космонавтов, которые погибли во время полета в космос. Перед тем, как отправиться не Землю, Скотт также положил небольшую Библию на панель управления марсохода, которая видна только на этом изображении.На этом фото видно, как астронавты Джек Лоусма и Джеральд Карр испытывают ранний прототип лунного ровера недалеко от Писмо-Бич, Калифорния, 13 августа 1970 года.На фото ниже экипаж Аполлона-15 Дэвид Скотт (слева) и Джеймс Ирвин отрабатывают навигационные маневры на симуляторе лунного вездехода при помощи астронавта Джозефа П. Аллена IV, члена группы поддержки, 25 июля 1971 года.Чтобы более полно протестировать все, что связано с поездкой по лунной поверхности, была построена большая модель, повторяющая запланированную площадку для посадки Аполлона 15. Она использовалась в качестве основы для симулятора лунохода, показанного на фото выше. Модель была хорошо зафиксирована, а камеры с компьютерным управлением перемещались по ее поверхности, имитируя движения аппарата.Астронавты Джеймс Ирвин и Дэвид Скотт тренируются в пустыне Мохаве возле Китайского озера на симуляторе лунохода 29 апреля 1971 года.Дэйв Скотт и Джим Ирвин тренируются на симуляторе марсохода на кратерном поле Синдер-Лейк в Аризоне 2 ноября 1970 года.Астронавты Дэйв Скотт и Джим Ирвин рассказывают репортерам о луноходе в Космическом центре Кеннеди NASA 6 мая 1971 года.Дэйв Скотт тренируется на мысе Канаверал с симулятором марсохода на заднем плане.Ирвин и Скотт сидят в LRV во время очередной проверки аппарата в Космическом центре Кеннеди рядом с лунным модулем. Луноход был спроектирован так, чтобы его можно было сложить для более компактной транспортировки на Луну.Дэвид Скотт помогает проверить возможность погрузки сложенного лунохода на лунный модуль 1 апреля 1971 года.Эту фотографию сделали члены экипажа «Аполлона-15». Так они видели Землю во время своего полета 26 июля 1971 года. В момент спуска затвора космический корабль находился на расстоянии примерно в 50 000 километров от Земли.Пилот лунного модуля Джеймс Ирвин стоит на Луне позади ровера, припаркованного рядом с лунным модулем получившим название ”Сокол”.Командир, Дэвид Скотт, управляет луноходом во время второго выхода в открытый космос. Прямо перед его правой рукой висит фотография места посадки сверху.Джеймс Ирвин держит ровер, чтобы он не соскользнул с горы во время второго выхода 1 августа 1971 года. Оба задних колеса лунохода были оторваны от поверхности спутника. Аппарат был припаркован лицом вниз на склоне от 15 до 20 градусов. Командир Скотт сделал эту фотографию, когда выполнял другие задачи. На переднем плане на насыпи лежат лунные грабли.После развертывания аппаратуры для нескольких экспериментов с лунной поверхностью Джеймс Ирвин сделал это изображение ровера и далекого лунного модуля на фоне гор хребта Суонн.Джеймс Ирвин работает с ровером на посадочной площадке Хэдли-Апеннин 31 июля 1971 года. На переднем плане тень лунного модуля.Джеймс Ирвин отдает честь, стоя рядом с флагом США на месте приземления миссии 1 августа 1971 года. Дельта Хэдли на заднем плане возвышается примерно на 4000 метров над равниной. До подножия около 3 километров.Последний взгляд на луноход, видимый вдалеке, сквозь стойки лунного модуля. Аппарат оставлен на своей последней стоянке. Там он находится до сих пор.После нескольких дней на Луне астронавты Аполлона-15 возвращаются домой, глядя в окно во время полета на Землю.

Источник: hi-news.ru