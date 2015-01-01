Реальный случай: человек может выжить, даже если «замерзнет до костей»

Кадр из фильма «Сияние»В истории человечества есть огромное количество случаев, когда люди выживали в экстремально холодных условиях. Например, зимой 1980 года 19-летняя жительница американского штата Миннесота Джин Хиллиард (Jean Hilliard) поскользнулась на пути к дому своих родителей и пролежала на морозе около шести часов. К моменту обнаружения, ее тело было бледным и твердым — можно было подумать, что она умерла и шансов на ее спасение уже нет. Однако, к удивлению сотрудников больницы и родственников, попав в теплое помещение замерзшая девушка пришла в себя и через несколько часов уже могла говорить. Этот случай практически никак не повлиял на ее здоровье и последующую жизнь. Давайте выясним, что происходит с телом человека под воздействием сильного холода, а также узнаем подробности об удивительном случае с американской девушкой.Что такое обморожение?В результате воздействия на тело человека очень низких температур, возникает обморожение. Как правило, этому особенно подвержены выступающие части тела человека вроде пальцев, носа, ушей и так далее. Но если человек находится на морозе слишком долго, обморожение может распространиться на все тело. Главная опасность обморожения заключается в том, что у человека начинают гибнуть клетки. Человеческий организм на 60% состоит из воды, которая при низких температурах сильно расширяется. Это часто приводит к набуханию и разрыву сосудов, из-за чего в ткани перестают поступать питательные вещества и кислород. В тяжелых случаях это может привести к отказу органов и последующей смерти человека.При обморожении у человека начинают чернеть конечностиСуществует три степени общего обморожения:легкая степень, при которой кожа становится бледной и возникает озноб. Пульс замедляется до 60 ударов в минуту, артериальное давление может слегка повыситься;средняя степень, при которой температура тела опускается до 32 градусов Цельсия. Возникает резкая сонливость, дыхание становится поверхностным;высокая степень, при которой температура тела опускается ниже 31 градуса Цельсия. Человек теряет сознание, тело становится белым и очень холодным на ощупь. Частота сердечного ритма сокращается до 36 ударов в минуту, а дыхания — до 3-4 вдохов и выдохов. Некоторые части тела могут обледенеть.В большинстве случаев тяжелое обморожение всего тела приводит к смерти человека, но в истории есть случаи вроде той, что произошла с Джин Хиллиард.Читайте также: Почему холодная вода бодрит, а теплая — расслабляет тело?Последствия тяжелого обмороженияПо данным издания Science Alert, обмороженное тело Джин Хиллиард было найдено ее другом Уолли Нельсоном (Wally Nelson). В канун Нового года она возвращалась домой к своим родителям и ее машина внезапно заглохла. Девушка пошла звать на помощь свою подругу, но по пути поскользнулась и упала. Она пролежала около шести часов на 30-градусном морозе, однако к моменту обнаружения подавала признаки жизни — по ее носу можно было заметить, что она дышит.Джин Хиллиард после спасения в 1980 годуВ больнице выяснилось, что температура ее тела составляет всего лишь 27 градусов Цельсия — главный признак высокой степени обморожения. Ее лицо было бледным, глаза твердыми, а обледенелая кожа не позволяла сделать ни один укол.Ее тело было холодным, полностью твердым, как кусок мяса, вынутый из морозильной камеры, — поделился лечивший ее врач Джордж Сатер (George Sather).Несмотря на все это, оказавшись в теплой больнице, девушка довольно быстро пришла в себя. К полудню она уже могла разговаривать, а потом и ходить — из-за волдырей на ноге сначала это ей давалось с большим трудом. Известно, что сильное обморожение не нанесло ее здоровью особого вреда.Уолли Нельсон годы спустяМногое, что с ней произошло, можно объяснить. Ее тело было очень твердым и это совершенно нормально, потому что при обморожении находящиеся внутри сосуды разбухают из-за обледенения жидкостей и это состояние вполне может напоминать трупное окоченение. Поверхность ее тела была холодной и белой, и даже ее глаза казались остекленевшими и «твердыми». Это связано с тем, что через поврежденные сосуды кровь циркулирует очень слабо. Должно быть, в случае с Джин Хиллиард крови было достаточно для поддержания жизни.Джин Хиллиард спустя годы с момента несчастного случаяПри всем этом, ученые до сих пор не могут объяснить, каким образом девушке удалось выжить в настолько экстремальных условиях. Ведь человеческий организм очень сложен и у каждого человека работает по-разному. Должно быть, девушка выжила благодаря относительно хорошим условиям и быстрому обнаружению.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А вообще, удивительных историй выживания существует очень много. Недавно я рассказывал о том, как мужчина смог выжить после попадания внутрь огромного кита. Если интересно, вот ссылка.

Источник: hi-news.ru