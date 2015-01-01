Вместо жидкой воды на Марсе может оказаться замершая глина

Ледяная поверхность Марса, под которой может находиться жидкая вода… или замерзшая глинаВ 2018 году межпланетная станция Mars Express нашла под Южным полюсом Марса признаки наличия озера с жидкой водой. Это открытие стало большой сенсацией, потому что после него шансы на обнаружение инопланетной жизни значительно возросли. Но сегодня некоторые ученые склонны предполагать, что руководители миссии сделали слишком поспешные выводы и на самом деле жидкой воды на далекой планете не существует. Сторонники этого мнения провели как минимум три научных исследования, результаты которых опровергают предположение о наличии воды на Марсе. В ходе одного из них ученые даже выдвинули версию о том, что межпланетная станция приняла за жидкую воду замороженную глину, и этот вариант даже был доказан в ходе эксперимента. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, почему ученые сомневаются в существовании на Марсе жидкой воды и какие именно исследования они провели, чтобы доказать свою точку зрения.Обнаружение жидкой воды на МарсеПризнаки наличия жидкой воды на Марсе были обнаружены аппаратом Mars Express, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Об этом событии писали многие издания вроде New Atlas, поэтому и мы не могли обойти эту новость стороной. Ученые уже давно догадались о том, что когда-то давно на Марсе существовали реки и озера: об этом свидетельствуют их высохшие русла на поверхности планеты. Также на это указывают результаты работы многочисленных марсоходов — в марсианском грунте они находили минералы, которые миллиарды лет назад могли образоваться только при наличии жидкой воды.Межпланетная станция Mars ExpressМежпланетная станция Mars Express обнаружила признаки озера жидкой воды при помощи радара MARSIS. Если говорить по-простому, его работа заключалась в отправке сигналов через поверхность планеты и высчитывании времени, которое требуется для отражения сигнала и возвращения его на космический аппарат. На основе этих данных ученые смогли выяснить, какими свойствами обладает та или иная часть планеты на разных глубинах. Вот они и узнали, что под покрытым льдом Южного полюса Марса, на глубине примерно 1,5 километров, есть что-то похожее на озеро. По расчетам исследователей, размер скрытого подо льдом бассейна составляет около 20 километров.Место, где были обнаружены признаки жидкой водыИтак, данные космического аппарата свидетельствовали о наличии на Марсе жидкой воды. Но некоторые ученые не могли поверить в это на все 100%, потому что у них возник один весьма справедливый вопрос — как вода на Марсе остается жидкой? Ведь если учесть, что средняя температура на поверхности равна -63 градусам Цельсия, на глубине планеты должно быть еще холоднее. Исследователи смогли выдвинуть три предположения:во-первых, вода может быть очень соленой, что препятствует ее быстрому превращению в лед;во-вторых, вода может оставаться жидкой из-за высокого давления, оказываемого сверху;в-третьих, вода может подогреваться горячим ядром Марса (точная температура ядра планеты пока неизвестна, но недавно ученые узнали его примерные размеры).Стоит отметить, что помимо этого озера впоследствии были обнаружены и другие. Подробнее о них можно почитать по этой ссылке.Почему на Марсе нет жидкой воды?Относительно недавно в научном журнале Geophysical Research Letters появились результаты научных работ, которые опровергают наличие жидкой воды на Марсе. В ходе первого исследования ученые изучили 44 000 радиолокационных сигналов, которые были собраны научными аппаратами над Южным полюсом Марса за 15 лет. Оказалось, что на Марсе есть еще несколько десятков мест, которые похожи на спрятанные под поверхностью планеты озера. Они располагаются на разной глубине, а ведь этот показатель должен сильно влиять на состояние воды: в одних местах она должна быть жидкой, а в других — замерзшей. Но обнаруженное нечто (вода это или нет, не ясно) везде находится в одинаковом состоянии.Цветными точками показаны места, где может располагаться жидкая вода. Таких мест очень много, что выглядит очень подозрительноВ ходе второй научной работы ученые выяснили, что глина, металлосодержащие минералы и соленый лед могут восприниматься радарами вроде MARSIS как жидкая вода. А авторы третьего исследования решили проверить эту теорию в ходе научного эксперимента. Главным объектом работы стал смектит — так называется старая глина, которая образовалась в присутствии жидкой воды. При помощи жидкого азота они заморозили ее до -50 градусов Цельсия, и просканировали прибором с таким же принципом действия, что и у радара MARSIS. Оказалось, что замороженная глина воспринимается научным оборудованием так же, как и жидкая вода.Один из исследователей в ходе проведения экспериментаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Но результатам этих работ по-прежнему невозможно полностью верить — нужно больше более достоверных данных. Текущую ситуацию хорошо описал руководитель одного из исследований Джеффри Плаут (Jeffrey Plaut). По его словам, руководители миссии Mars Express не могли с точностью уверять, что нашли жидкую воду. Так и авторы новых исследований не могут предоставить неопровержимые доказательства того, что подо льдом находится глина. Но открытия демонстрируют, что ученые не стоят на месте и когда-нибудь точный ответ на вопрос наличия жидкой воды на Марсе наконец-то будет дан.

Источник: hi-news.ru