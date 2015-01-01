X5 Group запускает онлайн-соревнование по Java-разработке

X5 Retail Group организует конференцию Java-разработчиков. Успей записаться!X5 Group, ведущая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила приём заявок на крупнейший IT-чемпионат по Java-разработке. Финалистов ждёт призовой фонд в 1 млн рублей, а также возможность получить предложение о работе от крупнейшего ритейлера России. ИТ-чемпионат пройдет 28 августа на технологической платформе All Cups.Для участия в отборочном раунде разработчикам необходимо зарегистрироваться на платформе мероприятия. Программа предложит уникальный набор задач под каждого участника, связанных с написанием алгоритмов для управления виртуальным магазином. Результаты заданий проверит автоматическая независимая система оценки и в режиме онлайн сформирует личный рейтинг разработчика, в зависимости от количества прибыли его виртуального магазина.Задания будут затрагивать прикладные вопросы основных направлений развития — продуктовый подход к разработке, практики CI/CD и DevOps, облачную инфраструктуру, модульное и интеграционное тестирование. Онлайн-соревнование для Java-разработчиков станет первым этапом турнира из серии Х5 DevMasters. Принять участие в нём смогут специалисты, знакомые с Java, Big Data и программным обеспечением в сфере логистики и ритейла.«Мы разрабатываем решения, которые помогают десяткам миллионов людей покупать любимые продукты свежими и по лучшей цене каждый день. Сегодня магазин у дома становится цифровым проектом, в котором есть место большим данным, машинному обучению, мобильным приложениям, передовым технологиях и инновациям. В команде Х5 Технологии сосредоточена экспертиза специалистов, которые отвечают за цифровые решения и в торговых сетях, и в онлайн-бизнесах, и в бэк-офисе. Проведение такого чемпионата позволит нам найти лучшие кадры в IT, а ребятам — найти перспективную работу в одной из самых динамичных отраслей», — отмечает Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии.Ключевая задача Х5 Технологии – создание комплексных цифровых решений для бизнеса компании и торговых сетей. Х5 Технологии совмещает два ключевых направления – информационные технологии и большие данные, за которые отвечает более 3 000 сотрудников.

Источник: hi-news.ru