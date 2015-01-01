Можно ли верить прогнозам погоды?

Джордж Коулинг — ведущий самого первого выпуска прогноза погоды по телевидению 11 января 1954 годаУзнать прогноз погоды сегодня очень просто, нужно только взять в руки смартфон. Только время от времени синоптики нас сильно подводят, иногда предсказывая сильный дождь, когда за окном погода оказывается замечательной. А иногда прогнозы разнятся в зависимости от приложения: одно показывает ясное небо, а другое облачное или даже упоминает об осадках. Исходя из этого возникает вопрос — можно ли вообще доверять прогнозам погоды? Чтобы дать на него ответ, предлагаю вкратце выяснить, как именно синоптики занимаются предсказанием погодных условий на несколько дней или даже недель вперед. На самом деле, это очень тяжелая работа, которая заключается в сопоставлении огромного количества данных, полученных сложным оборудованием. Ну и конечно же мы выясним, из-за чего синоптики иногда ошибаются и на каком сайте лучше всего смотреть прогноз погоды, чтобы получить наиболее точные данные.Как работают метеостанции?Для того, чтобы синоптики могли правильно предсказать погоду на несколько дней вперед, им нужны точные данные о том, что происходит на улице сегодня. Данные о нынешнем состоянии погоды собираются на метеорологических станциях, которых очень много. Обычно они расположены на оголенных местностях без травы и рядом с ними запрещено строить высотные здания. Самыми главными инструментами на таких станциях являются:термометры Савинова, которые втыкаются на глубину 5, 10, 15 и 20 сантиметров. При помощи них синоптики измеряют температуру поверхности Земли и узнают о заморозках;срочный термометр, который показывает актуальную температуру воздуха в каждый период времени;минимальный и максимальный термометры, при помощи которых синоптики узнают крайние значения.Метеорологические термометрыНекоторые приборы находятся внутри специальных будках, расположенных на некоторой высоте от поверхности земли. Такие будки называются психометрическими и защищают инструменты от солнечной радиации, излучения земной поверхности, осадков, ветра и другого внешнего воздействия. Каждые три часа метеостанции приходят дежурные метеорологи и записывают собранные данные.Простая психометрическая будкаОсобого внимания стоит радиозонд. Так называется небольшое устройство из пенопласта, внутри которого находятся датчики измерения температуры, влажности, атмосферного давления и других показателей. Он весит примерно 300 граммов, благодаря чему его можно отправить на высоту 30 километров при помощи простого шарика с гелием. Иногда устройство улетает на расстояние до 100 километров от станции, но в этом нет ничего страшного — каждый радиозонд одноразовый и передает данные по беспроводной связи. Радиозонды взлетают в небо два раза в день и об этом осведомлены даже авиационные службы. В одно и то же время в небо взмывают по 800 радиозондов из разных точек мира.Взлет радиозонда на шарике с гелиемИнтересный факт: для получения более точных прогнозов погоды некоторые люди используют домашние метеостанции. Они собирают данные о температуре, влажности, атмосферном давлении и на основе этих данных строят прогнозы на ближайшие 12 часов Как правило, они показывают наиболее точные данные. Купить домашнюю метеостанцию можно примерно за 3 000 рублей.Как составляется прогноз погоды?Собранные на метеостанциях данные изучаются синоптиками. Они сопоставляют данные со всего мира и следят за движениями различных воздушных масс. Углубляться в то, как именно ведутся расчеты, не будем — чтобы понять все это, нужно отучиться на метеоролога. Для записи информации используется так называемый «Синоптический код кн-01», который позволяет в каждом квадратном сантиметре карты указать абсолютно все данные о состоянии погоды. Это единая система обозначения во всем мире, то есть записанные данные поймут синоптики из любой страны.Метеостанций очень много и они отличаются по размерам. Так, например, выглядит метеостанция КазаниВ большинстве случаев прогнозы погоды оказываются верны, но от ошибок никто не застрахован. Дело в том, что на состояние погоды влияет огромное количество факторов: неровности земной поверхности, наличие водоемов и так далее. Может сработать эффект бабочки: если в одной точке карты что-нибудь произойдет, это безо всяких сомнений может изменить погоду. Как я уже упоминал в начале статьи, прогноз погоды может быть разным в зависимости от приложения. Это связано с тем, что сервисы берут данные из разных источников.Прогноз погоды в российском телевидении появился только в 1970 году. Передача настолько понравилась зрителям, что даже сейчас является неотъемлемой частью эфираЧитайте также: Почему холодная вода бодрит, а теплая — расслабляет тело?Но какой источник точнее всего? Для жителей России лучшим вариантом считается сайт Гидрометцентра — ошибки там совершаются меньше всего. Но больше популярностью пользуется Gismeteo, который берет данные через Всемирную метеорологическую организацию, что тоже неплохой вариант. Возможно, у вас на примете есть другие, более точные источники — обязательно напишите о них в комментариях, будем благодарны.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу обратить внимание на статью моей коллеги Любви Соковиковой об ужасах, которые происходят с нашей планетой. Во многих точках нашей планеты полыхают пожары, возникают землетрясения и наводнения. Что обо всем этом думают ученые? Читайте в этом материале.

Источник: hi-news.ru