ТОП 5 продуктов, которые защищают от рака

Многие овощи и фрукты снижают риск развития онкологических заболеванийСогласно статистике, онкология — одна из самых распространенных причин смертности во всем мире. Конкурировать с ней могут лишь сердечно-сосудистые заболевания. Медики научились эффективно бороться с раком на ранних стадиях. Однако, в настоящий момент учеными выявлено более 100 видов онкологических заболеваний, многие из которых на ранних стадиях протекают практически бессимптомно. Поэтому гораздо проще предупредить онкологию, а не надеяться на ее лечение. Ведь уже доказано, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, страдают от рака гораздо реже. По мнению экспертов, основной упор следует делать на здоровое питание. Мы уже писали о том, как лекарство от онкологии получают из молока коз-мутантов. На этот раз приведем 5 продуктов, которые и без всяких мутаций эффективно противодействуют появлению рака.Чеснок защищает от рака молочной железыЦелебные свойства чеснока объясняются содержанием в нем большого количества серы, обладающей мощными антиканцерогенными свойствами. Кроме того, в нем содержится ряд полезных веществ, таких как флавоноиды, селен, аргинин и олигосахариды. Целебные свойства чеснока были неоднократно доказаны рядом исследований. Одно из них проводил Университет Буффало в Нью-Йорке совместно с Университетом Пуэрто-Рико. Результаты были опубликованы в издании Nutr Cancer.В исследовании приняли участие 346 женщин, в анамнезе которых не было рака, а также 314 женщин, у которых был диагностирован рак груди. В итоге выяснилось, что у тех, кто употреблял блюда с большим количеством чеснока, риск рака груди был снижен на 67% в сравнении с теми, кто чеснок вообще не употреблял.Кроме того, чеснок показал эффективность против рака желудка, пищевода и других органов. Это объясняется также его бактерицидными свойствами — он способен воздействовать на инфекцию Helicobacter pylori, которая давно признана одним из факторов риска развития рака в желудке и пищеводе.Отметим, что наибольшую пользу этот продукт приносит в сыром виде, но также полезен и в вареном.Следите за последними научными достижениями в области медицины на нашем Яндекс.Дзен-канале.Брокколи содержит большое количество индол-3-карбинола, вещества, которое предотвращает риск развития онкологииБрокколи — природное средство от онкологииНародное придание давно гласит о том, что брокколи — это природное средство, которое не только предотвращает возникновение онкологии, но и помогает в борьбе с этой болезнью. Недавно оно получило научное подтверждение. В 2019 году в журнале Science была опубликована статья израильских ученых. Как выяснилось, вещество индол-3-карбинол, которое содержится в растениях семейства крестоцветных, способен активировать механизм, подавляющий рост злокачественных опухолей.Суть механизма заключается в активации белка PTEN, который и подавляет рост злокачественных клеток. Наибольшее количество вещества индол-3-карбинол содержится в брокколи. Кроме того, овощ содержит много антиоксидантов, которые предотвращают появление раковых опухолей.Природное вещество, которое содержится в винограде, помогает при лечении рака легкихВиноград помогает от рака легкихИсследования, которые в 2018 году проводились учеными Женевского университета показали, что виноград, как и красное вино, предотвращает развитие онкологии пищеварительного тракта, а также одного из самых агрессивных заболеваний — рака легких. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceDaily.Причиной таких свойств винограда является его природный компонент ресвератрол. Опыты проводились на мышах, которых вначале подвергли воздействию канцерогена, содержащегося в табачном дыму. Для последующего лечения грызунов применялся ресвератрол.Результат опытов показал, что после получения ресвератрола размер злокачественной опухоли сократился приблизительно на 45%. Отметим, что сухое вино помогает также в лечении других болезней.Вареные томаты защищают от рака предстательной железыКетчуп, томатная паста, томатные соки и другие продукты, которые содержат вареные помидоры, являются отличным средством профилактики рака простаты. Об этом свидетельствует исследование, которое проводилось Национальным институтом онкологии США.Наблюдения велись более 12-лет за 47 тысячами мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. У 2,5 тысяч из них диагностировали рак простаты. В результате соотношения состояния здоровья с рационом питания выяснилось, что даже двух порций томатного супа достаточно, чтобы сократить риск возникновения рака простаты на 30%.Такое свойство томатов ученые связывают с содержащимся в них мощным антиоксидантом – ликопином. Он уменьшает количество кислородных радикалов, способных повреждать генетический материал в клетках организма.Какие на сегодняшний день еще есть эффективные способы лечения рака? Читайте обо всех новинках и разработках ученых на нашем Telegram-канале.Ежедневное потребление грибов снижает риск возникновения онкологии на 45%Грибы снижают риск онкологииНедавние исследования, результаты которых опубликованы в журнале Advances in Nutrition, показало, что потребление хотя бы 18 г грибов в сутки снижает риск возникновения рака на 45%. К таким выводам авторы пришли после изучения 17 работ, посвященных онкологическим заболеваниям, которые были опубликованы в период с 1966 по 2020 год.Ученые склоняются к мнению, что такими свойствами грибы обязаны эрготионеину — аминокислоте, которая обладает антиоксидантными свойствами.

Источник: hi-news.ru