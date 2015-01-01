Как альпаки спасут мир от коронавируса благодаря немецким ученым

Немецкие ученые придумали доступное и эффективное средство нейтрализации коронавирусаС появлением COVID-19 ученые во всем мире приложили максимум усилий для создания вакцин, и в сжатые сроки добились определенных результатов. Вакцинация проходит не только в развитых, но даже бедных странах. Вот только эффективность остается под вопросом. Люди продолжают заболевать и умирать от коронавируса даже после прививки. Да и случаи смертей от самих вакцин тоже не единичные. Недавно даже выяснилось, что вакцинированные могут переносить инфекцию и заражать здоровых людей. Но, как на счет лечения болезни? Ответ на этот вопрос дает печальная статистика по летальным исходам. Пока ученые занимались вакцинами, в области лечения болезни никаких прорывов не свершилось. К счастью, хорошие новости поступили от немецких ученых из Геттингенского университета. Им удалось создать самое эффективное на сегодняшний день средство, блокирующее SARS-CoV-2.Противовирусное средство от всех штаммов коронавирусаИсследователи из Геттингенского университета заявили, что им удалось создать нанотела, которые способны связывать и нейтрализовать вирус в 30000 раз лучше, чем существующие на сегодняшний день методы. По словам ученых, они устойчивы к мутации иммунного ускользания K417N / T, E484K, N501Y и L452R, которые обнаружены в новых штаммах коронавируса.Но и это еще не все. Исследователи также сообщили, что оптимизировали нанотела, обеспечив их стабильностью и устойчивостью к высоким температурам. Другими словами, они нетребовательны к условиям транспортировки. Напомним, что некоторые вакцины нуждаются в постоянном поддержании крайне низких температур. В противном случае они утрачивают свои свойства, что затрудняет вакцинацию в малоразвитых регионах с плохой инфраструктурой.Кроме того, как выяснилось, антитела обеспечивают естественное сворачивание рецептор-связывающего домена (RBD) белка SARS-CoV-2 Spike в цитозоле Eshcerichia coli. Такие способности упрощают их производство, а также улучшают адаптацию нанотел к вирусным ускользающим мутациям.Следите за последними разработках ученых в области борьбы с коронавирусом в нашем Telegram-канале.Эти качества делают “геттингенские нанотела” особенно привлекательными в качестве средства для лечения COVID-19, которое требуется в мире в огромных количествах.Как удалось создать эффективное лекарство от коронавирусаОбо всех преимуществах и особенностях нанотел сообщалось в журнале EMBO Journal. В статье описывается, как 45 нанотел, блокирующих SARS-CoV-2 (антитела к VHH), были были получены методом иммунизации альпак. В итоге они произвели мини-антитела к S-белку коронавируса, который обеспечивает прикрепление вируса к рецепторам заражаемой клетки. То есть частицы блокируют связывающий рецептор вируса.Ученые же создали триады, то есть конструкции из трех идентичных нанотел, которые друг с другом связаны. Триада соответствует симметрии трех рецептор-связывающих доменов S-белка, В результате эффективность нейтрализации коронавируса возрастает в 30 тысяч раз в сравнении с обычными одиночными антителами.S-,белок отвечает за прикрепление вируса к рецепторам заражаемой клеткиЕще одно преимущество триад — они задерживают почечную экскрецию. Благодаря этому они дольше удерживаются в организме, в результате чего обеспечивается более длительный терапевтический эффект.Следите за результатами клинических испытаний нового средства от коронавируса на нашем Яндекс.Дзен-канале.Перспективы лучшего средства от коронавирусаОдин из соавторов статьи, Дирк Герлих, доктор философии, директор MPI по биофизической химии, сказал, что нанотела сочетают в себе исключительную стабильность и выдающуюся эффективность против вируса и его таких мутантов, как альфа, бета, гамма, а также таких опасных как дельта и дельта плюс.На рисунке показано, как два нанотела (синий и пурпурный) связываются с рецептор-связывающим доменом (зеленый) шипового белка коронавируса (серый), предотвращая таким образом заражение SARS-CoV-2Другой соавтор отмечает, что одиночные нанотела потенциально подходят для ингаляции и, следовательно, для прямой нейтрализации вирусов в дыхательных путях. Кроме того, поскольку они очень маленькие, они могут легко проникать в ткани и предотвращать дальнейшее распространение вируса в местах заражения.Команда Геттингена в настоящее время готовит нанотела для терапевтического использования. Как говорят сами ученые, они хотят как можно скорее протестировать свое изобретение на предмет безопасного использования в качестве лекарства, чтобы они могли быть полезны тем, кто серьезно болен COVID-19, а также тем, кто не был вакцинирован и не имеет эффективного иммунитета.

Источник: hi-news.ru