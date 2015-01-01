Почему животные не умеют разговаривать как люди?

Тому, что животные не умет говорить как люди, есть несколько причин. Поговорим о самых основныхВ некоторых комедийных фильмах животные умеют разговаривать прямо как люди и это выглядит весьма забавно. Наверное, многие хотели бы понимать то, о чем думают и что чувствуют их домашние животные — собаки и кошки стали бы нам еще более близкими друзьями. Но природа распорядилась так, что в ходе эволюции полноценной речью обзавелись только люди, а животные общаются между собой при помощи примитивных звуков, движений и запахов. Скорее всего, благодаря речи люди и смогли развиться до текущего уровня. Давайте углубимся в эту тему и вместе узнаем, почему эволюция не стала наделять животных полноценной речью, а люди довольно легко освоили этот навык и продолжают его совершенствовать. Для начала предлагаю вам разобраться, чем является речь с научной точки зрения. На самом деле, этот навык доступен очень многим живым организмам, только на разном уровне.Как общаются животные?В Интернете можно найти много определений этому явлению. Но все они в конечном итоге сводятся к тому, что речь — это способность общаться между собой для передачи какой-либо информации. Согласно такому определению, этот навык доступен не только людям, но и многим животным. Ведь они тоже способны передавать между собой информацию, только вместо сложных слов используют звуки и движения. Когда животному больно, оно кричит, а когда хочет привлечь внимание противоположного пола — танцует.Животные умеют общаться, но речь у них примитивнаяРечь у животных есть, только она очень примитивна. В то время как люди могут рассказывать истории, другие живые создания на это неспособны. У них попросту нет понимания абстрактных величин вроде прошлого и будущего, они могут общаться только о том, что происходит в реальном времени. Главная задача общения животных заключается в удовлетворении жизненных потребностей в каждый текущий момент. Животные обретают речь с рождения, то есть издают характерные для радости, страха и других эмоций звуки на инстинктивном уровне.Как развивалась человеческая речь?На момент своего возникновения, первые люди тоже общались при помощи звуков и жестов. Но со временем они научились изготавливать инструменты и их руки большую часть времени были заняты — общаться при помощи жестов стало сложнее. Им не оставалось ничего другого, как разговаривать при помощи звуков. По мнению норвежских ученых Аре Бреана и Гейры Скейе (авторы книги «Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект»), сначала люди просто имитировали природные звуки, меняя тембр своего голоса. Но потом, по мере развития головного мозга, речь людей становилась все более сложной. Таким образом получается, что речь людей является приобретенным навыком, в то время как животные говорят друг с другом неосознанно.Изначально люди тоже обладали примитивной речью, но с развитием мозга она становилась все сложнееСтоит отметить, что способность к речи каждый из нас с нуля приобретает в детстве. Если ребенок будет расти в среде, где никто не разговаривает, он никоим образом не сможет выучить слова. Вместо них он будет просто издавать звуки, то есть вести себя просто как дикий зверь. Этот факт был хорошо доказан в ходе эксперимента, который был проведен биологами Уинтропом и Луэллой Келлог в 1931 году. Если коротко, они начали воспитывать шимпанзе вместе со своим 10-месячным сыном Дональдом и хотели сделать из обезьяны человека. Подробнее о результатах научной работы можно почитать на нашем канале в Яндекс.Дзен, а в рамках данной статьи интересно только то, что из-за отсутствия общения с обычными детьми их сын начал издавать обезьяньи звуки.Однажды ученые пытались сделать из обезьяны человека, но ничего не вышлоЧитайте также: Как древние люди придумали слова и научились разговаривать?Почему животные не разговаривают?В конечном итоге получается, что у животных все-таки есть дар речи, но она очень примитивна. Возможно, они бы могли разговаривать как люди, но этому препятствует недостаточное развитие речевого аппарата. Так называется совокупность органов, которая помогает нам произносить сложные слова и предложения: гортань, голосовые складки, язык и так далее. Конечно, некоторые животные вроде попугаев способны разговаривать как люди, но они занимаются банальным звукоподражанием: фразы вроде «Я хочу кушать» и «Я дурак» они произносят с одинаковой интонацией, не понимая их смысла.А вот что бы было, если животные все-таки знали человеческий языкСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочется отметить, что люди разговариваю на огромном количестве языков. Ученые считают, что к концу XXI века около 30% из них исчезнут. О том, к чему это приведет, недавно рассказывала моя коллега Любовь Соковикова в этом материале.

Источник: hi-news.ru