Пришло время услышать ученых: климатический кризис приближается

Другого дома у нас нет, а улететь на другие планеты все восемь миллиардов не смогут.Удивительно, но во времена научно-технического прогресса люди… не доверяют ученым. То есть тем, кто развивает эти самые технологии и науку. И не то чтобы не доверяют, не слушают. Помните, к словам каких ученых прислушивался весь мир? Андрей Сахаров, Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг – все они размышляли о прогрессе, мирном сосуществовании, интеллектуальной свободе и будущем человечества. Выдающиеся умы, жемчужины нашей цивилизации, говорили о войне и мире, о диктатуре, свободе мысли, о демографических проблемах и гибели дикой природы и той роли, которую может сыграть наука и научно-технический прогресс. «Для выживания человечества и для перехода на новые уровни необходим новый тип мышления» – писал Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии 1921 года. Читая эти слова невольно напрашивается вопрос – где же мы оказались сто лет спустя? Извлекли ли уроки ХХ века, услышали ли предостережения? Нет. Посмотрите вокруг –пандемия смертельно опасной вирусной инфекции, стремительная деградация окружающей среды и изменение климата, кажется, постепенно погружают мир в хаос. Так может стоит послушать ученых? Тем более, им есть что сказать.В каком состоянии планета Земля?Сотни и тысячи научных исследований вновь и вновь подтверждают деградацию различных экосистем Земли. Вырубка лесов и использование земель для сельско-хозяйственной деятельности (чтобы прокормить стремительно растущее население) не могут не иметь последствий. Вымирание дикой природы уже привело к тому, что более миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения. А вымирание насекомых, которое отмечают исследователи по всему миру, и вовсе может закончиться для нас апокалипсисом.И хотя происходящее сильно удивляет общественность, ученые лишь разводят руками, не уставая повторять, что отсутствие немедленных действий в связи с климатическим кризисом может привести к катастрофе.Экстремальные климатические явления и закономерности, свидетелями которых мы стали за последние несколько лет, не говоря уже о последних нескольких неделях, подчеркивают повышенную срочность, с которой мы должны решать климатический кризис, — сказал Филип Даффи, соавтор исследования и исполнительный директор Центра климатических исследований Вудвелла в американском штате Массачусетс.Наша планета переживет климатический кризис. Но сможем ли мы с вами?Это интересно: Изменение климата в России: какая погода будет в будущем и что нам с этим делать?Два года назад более 11 000 ученых из примерно 150 стран совместно объявили о глобальной климатической чрезвычайной ситуации. Теперь к ним присоединились еще более 2800 исследователей, призывающих к защите жизни на Земле.Климатический кризис 2021В новой декларации, опубликованной в журнале BioScience, исследователи отмечают, что после декларации 2019 года на Земле произошел «беспрецедентный всплеск» стихийных бедствий, связанных с климатом. По словам ученых, 2020 год стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений. А в начале этого года концентрация углекислого газа в атмосфере Земли была выше, чем когда-либо с момента начала измерений.В ходе масштабной работы исследователи полагались на «жизненно важные показатели» для измерения здоровья планеты, включая выбросы парниковых газов, толщину ледников, протяженность морского льда и вырубку лесов. Полученные результаты показали, что из 31 признака 18 достигли рекордных максимумов или минимумов.Легкие планеты, тропические леса Амазонки стремительно исчезают, как из-за вырубки, так и из-за пожаров.Например, несмотря на снижение вредных выбросов, связанное с пандемией, уровни атмосферного CO2 и метана достигли небывалых максимумов в 2021 году. По словам авторов, Гренландия и Антарктида недавно продемонстрировали рекордно низкий уровень ледяной массы, а ледники тают на 31 процент быстрее, чем всего 15 лет назад.Последние новости о том, какой эффект изменение климата оказывает на здоровье планеты и человека, читайте на нашем канале в Telegram. Так вы всегда будете в курсе последних новостей из мира науки!Более того, как и потепление океана, так и глобальный уровень моря установили новые рекорды с 2019 года, а ежегодный уровень потерь лесов бразильской Амазонки в прошлом году достиг 12-летнего максимума. Тим Лентон, директор Института глобальных систем Университета Эксетера и соавтор исследования, сказал, что недавняя рекордная жара на западе Соединенных Штатов и Канады показала, что климат уже начал «вести себя шокирующим, неожиданным образом».Мы должны отреагировать на свидетельства того, что мы достигаем переломных моментов в климате, столь же срочными действиями по декарбонизации мировой экономики и начать восстановление природы, вместо ее, — сказал он.Выход из кризисаПризыв ученых, как и в прошлый раз, касается преобразовательных изменений. В работе перечислены три основных экстренных реагирования в ближайшей перспективе:Постепенный отказ от ископаемого топлива и его ликвидацияВнедрение «новых цен на углерод»Восстановление экосистем и биоразнообразия.Нам нужно перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию с климатом как отдельную проблему — глобальное потепление не является единственным симптомом нашей напряженной земной системы, – сказал Уильям Риппл, ведущий автор исследования и профессор экологии в Лесном колледже Университета штата Орегон. Политика по борьбе с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена на устранение их основной причины: чрезмерной эксплуатации планеты человеком.Исследователи также отмечают, что изменение климата должно быть включено в основные учебные программы в школах по всему миру для повышения осведомленности о проблеме и призывают общественность прислушаться к необходимости срочных изменений. Среди них сокращение выбросов загрязняющих веществ, стабилизация численности населения и переход на растительное питание.Карта мира, показывающая эффект изменения климата в 2021 год на различные экосистемы планеты.Вам будет интересно: Изменение климата на Земле — ТОП-5 фактов, о которых вы не зналиОт себя хочу добавить, что происходящее сегодня печалит. В книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» выдающийся астроном Карл Саган предупреждал человечество о подобном исходе и надеялся его избежать. Но чтобы худшее не произошло, мы должны позволить ученым выполнять их гражданский и моральный долг – не только предупреждать мир о возможных катастрофах, но и находить способы их предупреждения и преодоления. Пришла пора к ним прислушаться, не так ли?

Источник: hi-news.ru