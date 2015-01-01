Ученые выяснили почему плохие воспоминания забываются, а хорошие остаются в памяти

Во сне мозг лучше запоминает события, которые вызвали положительные эмоцииВо сне, как известно, мозг обрабатывает информацию, которая накопилась в течение дня, и упорядочивает ее. Информация, которая может нам пригодиться, по мнению нашего мозга, попадает из кратковременной памяти в долгосрочную. Остальная же часть данных просто забывается. Но по какому принципу мозг отличает нужную информацию от ненужной? Как выяснили ученые, один из факторов, который помогает принять мозгу решение — наши эмоции. Оказываются, мозг лучше запоминает события, которые вызвали положительные эмоции. Правда, о том, что все плохое быстро забывается люди знали и раньше, но сейчас этому нашлось научное объяснение, которое удалось получить в результате опытов. Предлагаем далее с ними ознакомиться, чтобы лучше узнать, как устроен наш мозг.Как мозг человека запоминает информациюИсследователи Женевского Университета провели эксперимент с несколькими добровольцами. Смысл его достаточно прост — перед сном людей просили сыграть в две игры, каждая из которых задействовала разные участки мозга. В одной требовалось угадывать лица по фотографии, а во второй — на компьютере находить выход из трехмерного лабиринт. Каждый из участников выигрывал только в одной игре.По окончанию игры участники отправлялись спать в аппарат для МРТ, который отслеживал, какие участки мозга во сне работают и в какой фазе сна находится человек. Ученые выяснили, что во сне один из главных центров памяти (гиппокамп), начинает взаимодействовать с мозговыми центрами, которые были активны при выполнении тех или иных действий во время бодрствования.Другими словами, мозг воспроизводит действия, которые выполнял перед сном. При этом в одних случаях мозг укрепляет нейронные цепи, касающиеся определенного события, а в других — разрывает межнейронные контакты. В статье Nature Communications сообщается, что у участников опыта во сне стали работать те же отделы мозга, которые были задействованы во время игр. Через два дня они пришли поиграть в те же самые игры, которые играли ранее. Тогда стало ясно, что каждый из них лучше запомнил ту игру, в которой выиграл. То есть подтвердилось то, что ученым удалось зафиксировать на аппарате МРТ — выигрыш, а точнее позитивные эмоции, которые он вызвал, помог событию остаться в памяти.Мог разрывает межнейронные контакты, чтобы забыть определенные событияОтсюда можно сделать вывод, что для памяти важно какие эмоции мы получали при том или ином событии. Следует отметить, что приятные ощущения могут быть разными. Во время эксперимента участники испытывали приятные ощущения как награду за успех в каких-то действиях.С этими особенностями мозга ученые связали тот факт, что хорошее обычно запоминается лучше. Плохого может быть больше, но мозговой аппарат отсеивает такие события. Однако бывают ситуации, когда человек помнит все плохое. Ученые пока не могут дать ответ с чем это связано — либо сильными негативными эмоциями, либо особенностью аппарата запоминания у таких людей.Чтобы не пропустить самые интересные научные исследования и открытия, обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал.Почему человеку необходимо забывать информациюИтак, ученые выяснили, что мозг старается запомнить информацию, которая связана с положительными эмоциями, но почему забывается остальная. почему нельзя помнить все? Дело в том, что нам самим просто необходимо забывать часть информации, так как излишне хорошая память вызывает много неприятностей.Больные с суперпамятью не могут сконцентрироваться на настоящем, так как все что они видят вокруг, погружает их в бесконтрольные ассоциации с прошлым. Плохая же память позволяет забыть неприятные события и даже поднять нашу самооценку. Но, даже если не брать в расчет крайние случаи и эмоции, излишне хорошая память человеку все равно мешает.Для нормальной работы мозгу необходимо забывать часть информацииПредставьте, что вы сменили пароль от соцсети или PIN-код банковской карты. Нужно ли вам помнить старый пароль или код? При излишне хорошей памяти ассоциации могут нас запутать, предоставляя не те цифры, которые нужны в данный момент. Поэтому мозг обладает свойством заменять неактуальную информацию актуальной.Еще больше интересных и малоизвестных фактов о работе мозга, нервной системе и психологии человека вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-канале.На этот счет существует множество экспериментальных исследований ученых. Все они пришли к одному выводу — чтобы что-то запомнить, человеку нужно что-либо забыть. К примеру, психологи университета Глазго просили участников эксперимента запомнить два задания. В итоге выяснилось, что с одной стороны первое задание помогало запомнить второе. Но с другой — чем меньше человек помнил подробностей о первом задании, тем лучше он запоминал второе.К подобному выводу пришли нейробиологи из Кембриджа. Они выяснили, что чем чаще человек вспоминает что-то одно, тем сильнее забывает что-то другое. Также проводились эксперименты над мышами, в которых выяснилось, что новые нейроны улучшают запоминание новой информации, но в то же время помогают что-то “удалить” из долгосрочной памяти мозга. Но, если вы считаете, что ваша память совсем плохая, предлагаем включить в рацион определенные продукты, которые помогут ее улучшить.

Источник: hi-news.ru