Ученые предупреждают о коллапсе Гольфстрима. Нас ждет «Послезавтра»?

Кадр из фильма «послезавтра», 2004 год. В главных ролях Джейк Джилленхол и Дэннис Куэйд.В фильме «Послезавтра», который вышел на экраны в 2004 году, мир погружается в хаос из-за остановки течения Гольфстрим. Главный герой, ученый-климатолог, отчаянно пытается предупредить правительство о возможной катастрофе и убедить общественность в реальности происходящего. Но ему, разумеется, никто не верит. Я пишу «разумеется» не просто так. Мы живем во времена, когда люди слушают «тетю Валю из соседнего подъезда» потому что у нее свой канал на YouTube, а от слов ученых отмахиваются. Мол, те только гранты пилят и вообще, сидят на шее у государства. При этом тот факт, что финансирование науки находится далеко не в приоритете во многих странах мира, тоже никого не удивляет. Между тем, перенасыщенность информацией, отсутствие навыков ее проверки и в целом недоверие к науке действительно опасно. Как только общество начинает отмахиваться от таких важных проблем, как общее будущее человеческой цивилизации и не воспринимает слова ученых всерьез, оно встает на путь неизбежного исчезновения. И судя по тому, что происходит с планетой, мы действительно стоим на краю пропасти.Недоверие к науке – это проблемаИспокон веков наука была свечой во тьме. Именно великие мыслители и ученые прошлого проложили наш путь как цивилизации к будущему, о котором мы не могли и мечтать: продолжительность жизни в мире значительно возросла, мы победили опаснейшие болезни, отправили в космос не только роботизированные аппараты, но и человека и готовимся к колонизации Марса. Мир, в котором победил научно-технический прогресс прекрасен, не так ли?Не так. Ибо у медали, как известно, две стороны и научно-технический прогресс наравне с промышленной революцией и революцией информационной имеют другую сторону. С разнообразными оттенками.Судите сами – до индустриальной революции на планете проживало менее миллиарда человек. Соотвественно, воздействие человеческой деятельности на климат, хотя оно было всегда, было не сравнимо с тем, что происходит сегодня – за невероятно короткий промежуток времени численность Homo Sapiens на планете стремительно возросла.Крупнейшие страны мира по численности населения на 2021 годЧитайте также: Каким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Недавно научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, согласно которым пик численности населения придется на 2064 год и составит 9,6 млрд человек. Однако к концу века, как ожидают ученые, численность снизится до 8,8 млрд.Научно-технический прогресс стер границы между странами как в прямом так и в переносном смысле. Разнообразные продукты питания, личные авто, недвижимость, путешествия – современный мир очень комфортное место для жизни. Но оно не всегда будет таким. Потому что наши растущие аппетиты уже привели к тому, что более миллиарда видов, которые населяют эту планету вместе с нами, находятся под угрозой исчезновения.А чтобы прокормить семь с лишним миллиардов человек нужно много земли, поэтому вырубка лесов идет полным ходом, а сельскохозяйственная деятельность покрывает большую часть планеты. Эти действия не могут остаться без последствий.Сегодня в мире проживает практически восемь миллиардов человек.Автомобили, комфортные авиаперелеты и бесконечное производство всего и вся тоже оставляют свой след на теле Земли. Выбросы парниковых газов, которые накапливаются в земной атмосфере, способствуя повышению средней температуры, достигли сегодня небывалых значений. И в этом тоже виноват человек. Отрицать это – так же глупо, как отрицать тот факт, что все живые существа на нашей планете имеют схожий геном и общего предка, который вышел на сушу из воды миллиарды лет назад.Климатический кризис происходит прямо за окном, он здесь – волны жары, наводнения, катастрофические лесные пожары и ураганы – всего лишь превью того, что ждет мир в ближайшие десятилетия. А точка невозврата для Арктики, возможно, уже пройдена.Чтобы всегда быть в курсе последних новостей об изменении климата и состоянии экосистемы Земли, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Так вы точно не пропустите ничего интересного!Нас правда ждет «Послезавтра»?Очередным свидетельством того, что ситуация критическая, стала новая работа ученых-климатологов, которые обнаружили предупреждающие признаки коллапса теплого морского течения Гольфстрим. Сегодня эта система океанских течений переносит теплую воду из тропиков на север до Северной Атлантики.Исследование показало «почти полную потерю стабильности течений за последнее столетие», которые исследователи называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОС). Токи уже достигли самой медленной точки по крайней мере за 1600 лет, но новый анализ показывает, что они, возможно, приближаются к остановке.Гольфстрим и другие течения Атлантики теряют стабильность, это грозит катастрофой – ученыеВажно понимать, что подобное событие имело бы катастрофические последствия по всему миру: усиление штормов и ураганов, повышение уровня моря и серьезное понижение температуры в Европе. Остановка течения Гольфстрим также может поставить под угрозу существование тропических лесов Амазонки и антарктических ледяных щитов (которые итак уже сильно пострадали).Однако, сложность системы AMOC значительно затрудняет прогноз или вовсе делает его невозможным. Остановка Гольфстрима может произойти в течение десятилетия или двух, или через несколько столетий. Но колоссальное воздействие, которое это окажет, означает, что этого ни в коем случае нельзя допустить, считают ученые.Признаки дестабилизации, которые видны уже сегодня – это то, чего я не ожидал и что нахожу пугающим, – сказал автор нового исследования Никлас Бур из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии. Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло, – заключил он.Бур отмечает, что неизвестно, какой уровень CO2 приведет к коллапсу Гольфстрима. «Поэтому единственное, что нужно сделать – это снизить выбросы как можно скорее. Вероятность того, что Гольфстрим остановится, возрастает с каждым граммом CO2, который мы выбрасываем в атмосферу».Тропические леса Амазонки сейчас выделяют больше CO2, чем поглощаютЧитайте также: Конец света и правда близко? Что говорят ученые?Как пишет The Guardian, ученых все больше беспокоят переломные моменты – большие, быстрые и необратимые изменения климата. Бур и его коллеги сообщили в мае, что значительная часть ледяного покрова Гренландии находится на грани исчезновения, угрожая значительным повышением глобального уровня моря.Результаты ранее проведенных исследований показали, что тропические леса Амазонки в настоящее время выделяют больше CO2, чем поглощают, и что жара в Сибири в 2020 году привела к выбросам метана. Согласно анализу 2019 года, мир, возможно, уже пересек как ряд переломных моментов, так и точек невозврата, что привело к «экзистенциальной угрозе цивилизации».Затопленный Нью-Йорк. Кадр из фильма «Послезавтра».Ожидается, что в важном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который должен быть представлен в понедельник 9 августа, будет изложено ухудшающееся состояние климатического кризиса.Вам будет интересно: Через 50 лет леса Амазонки могут превратиться в пустынюЧто именно происходит с АМОС?Исследование Бура, опубликованное в журнале Nature Climate Change, как и другие данные за последние 100 000 лет показывают, что АМОС имеет два состояния: быстрое, сильное, как это наблюдалось в последние тысячелетия, и медленное, слабое. Повышение температуры может привести к резкому переключению AMOC между состояниями в течение одного-пяти десятилетий.АМОС обусловлен плотной соленой морской водой, погружающейся в Северный Ледовитый океан, но таяние пресной воды из ледяного покрова Гренландии замедляет этот процесс раньше, чем предполагают климатические модели.В ходе работы Бур и коллеги использовали аналогию со стулом, чтобы объяснить, как изменения температуры и солености океана могут выявить нестабильность AMOC. Толчок стула изменяет его положение, но не влияет на его устойчивость, если все четыре ножки остаются на полу. Наклон стула изменяет как его положение, так и устойчивость.Климат меняется буквально на глазах, сегодня это видит каждыйБольше по теме: Пришло время услышать ученых: климатический кризис приближаетсяВосемь независимо измеренных наборов данных температуры и солености, датируемых 150 годами, позволили показать, что глобальное нагревание действительно увеличивает нестабильность течений, а не просто изменяет их структуру.«Мы должны срочно пересмотреть все модели с учетом собранных нами сведений для понимания того, насколько критической является ситуация», – подытожил Бур.Левке Цезарь из Университета Мейнут в Ирландии, который не принимал участия в исследовании, сказал: «Метод исследования не может дать нам точное время возможного коллапса, но анализ свидетельствует о том, что AMOC уже потерял стабильность, что я воспринимаю как предупреждение о том, что мы можем быть ближе к опрокидыванию AMOC, чем мы думаем».Дэвид Торналли из Университетского колледжа Лондона в Великобритании, чья работа показала, что AMOC находится в самом слабом месте за 1600 лет, сказал: «Эти признаки снижения стабильности вызывают беспокойство. Но мы все еще не знаем, произойдет ли коллапс или насколько мы можем быть близки к нему».Если ситуация не изменитится, многие города могут оказаться затоплены.Это интересно: Математика конца света: может ли научный прогресс привести к гибели человечества?Согласитесь, данные научных исследований мало назвать тревожными. И если мировое сообщество в ближайшее время не решит проблему изменения климата (и снижения выбросов СО2 в атмосферу), то мы и правда можем оказаться в мире, показанном в «Послезавтра«. Вот только вряд ли Джейк Джилленхол и Дэннис Куэйд всех нас спасут.

Источник: hi-news.ru