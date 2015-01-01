ТОП 5 популярных мифов о кофе

О кофе существует большое количество мифов, которые регулярно опровергают ученыеКофе один из самых популярных напитков, который для многих из нас стал неотъемлемой частью жизни. Сложно себе представить утро без чашечки ароматного напитка. А если вдруг его не оказывается, даже возникает чувство дискомфорта. В то же время мы часто слышим, что пить кофе вредно, так как оно плохо действует на сердце м другие органы, да и вообще приводит к быстрому старению. Но все ли из того, что нам говорят о кофе, правда? На самом деле относительно этого напитка существует такое количество мифов, как ни об одном другом напитке. В частности большинство информации о его вреде не подтверждено научными исследованиями. А когда ученые проводят исследования, открывают для себя обратный эффект — вместо ожидаемого вреда от кофе обнаруживается даже польза. Ярким тому примером служит миф о том, что потребление кофе вызывает аритмию. На самом же деле напиток вполне безопасен, даже если в день выпивать его 25 чашек. Некоторые мифы настолько очевидны, что даже не требуют научных исследований, однако люди продолжают в них верить.Кофе вызывает зависимостьВ народе даже придумали такие термины как “кофеман” или “кофейный наркоман”. Однако на самом деле никакой зависимости кофе не вызывает, и сравнение с наркотиком неуместно. Да, к ароматному и бодрящему напитку действительно можно привыкнуть. Но, во-первых, он не разрушает психику. А во-вторых, даже если вы резко перестанете пить кофе, никакой “ломки”, то есть проблем со здоровьем, не почувствуете. Таким образом, в плане вызывания зависимости кофе не опасней чем, к примеру, чай.Чтобы не пропустить опровержения других мифов, которые долгое время считались аксиомой, подпишитесь на наш Telegram-канал.Кофе вымывает кальций и разрушает костиЭто утверждение можно смело поместить в категорию мифов о том, что вредно жить. Справедливости ради отметим, вымывание кальция действительно имеет место. Однако оно настолько незначительное, что его можно компенсировать одной-двумя столовыми ложками молока в день. То есть достаточно получать суточную дозу кальция.При нормальном питании кофе не повлияет на количество кальция в костяхВыпить такое количество кофе, чтобы оно начало разрушать кости, человек просто физически не может. Поэтому не существует ни одного научного подтверждения тому, что кофе может разрушить кости.Кофе нельзя пить детям“Тебе нельзя, ты еще маленький. Вот вырастешь, тогда и будешь пить кофе” — наверняка подобную фразу в детстве слышали многие из вас. Но по какой причине нельзя детям кофе? На самом деле никаких противопоказаний у этого напитка не существует. Возможно, сейчас кто-то вспомнит о кофеине, незрелой детской психике и возможности перевозбуждения.Но кофеин имеется и в других продуктах. К примеру, в растворимом кофе содержится примерно столько кофеина, сколько в зеленом чае. Давать кофе детям можно, но дозировано. В таком случае никакого вреда организму оно не причинит.Кофе может защитить зубы от кариесаКофе разрушает зубную эмаль и вызывает кариесВсегда, когда заходит речь о продуктах, пагубно влияющих на зубы, после сладкого, как правило, упоминают кофе. Однако и это утверждение оказалось мифом. Оно было опровергнуто исследованием Габриэллы Газзани, профессора кафедры фармацевтической химии в Университете Павии.Правда, исследования проводились не со всеми сортами кофе, а только обжаренными зернами Робуста и Арабики. Благодаря содержанию в них катехина, они воздействуют на стрептококки (Streptococcus Mutans), которые разрушают зубы.Кроме того, ходит еще один миф о том, что кофе приводит к пожелтению зубов. Однако Северо-осетинская государственная медицинская академия в 2009 году провела простой эксперимент — зубы человека на 4 дня поместили в разные напитки, в том числе и кофе. Как выяснилось, образцы, которые лежали в кофе, практически не пожелтели, в отличие от тех, которые находились в других популярных газированных напитках и соках.Больше информации о полезных и вредных для здоровья продуктах, а также научных исследованиях читайте на нашем Яндекс.Дзен-канале.Кофе позволяет быстро похудетьКофе действительно положительно действует на метаболизм. Однако это свойство не приводит к серьезной и долгосрочной потере веса. Напиток способен и приглушить чувство голода, но это временный эффект. Потребность в калориях все равно останется. Когда действие кофе прекратиться, есть захочется с удвоенной силой. При этом важно не переесть, так как вместо ожидаемого похудения вес только увеличится.Кофе не является средством для похуденияОтметим, что кофе сам по себе относится к низкокалорийным напиткам. В среднем их количество составляет 5-6 калорий на 100 грамм. Разумеется, речь идет о чистом и натуральном кофе без сахара и молока. Так что наслаждайтесь натуральным кофе, пока не случилась катастрофа, и нам не пришлось переходить на искусственный.

Источник: hi-news.ru