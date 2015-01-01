Аномальная зона на горе Арагац в Армении — в чем секрет феномена?

У подножия Гора Арагац в Армении обнаружена аномалия — предметы катятся вверх по склону, а не внизМногие физические законы и явления нам кажутся незыблемыми и постоянными. Одно из таких — притяжение Земли, которое влияет на все происходящие на ней природные процессы. Как проявляется гравитация, мы все знаем. Если положить мяч на уклоне горы, он покатится вниз, а не вверх. По этой же причине в горных реках тоже течет вниз, а не вверх. По-другому, казалось бы, быть и не может. Но нет, на Земле существуют места, где привычные нам законы физики не работают или, по крайней мере, проявляют себя совсем не так, как мы привыкли. Одна из таких аномальных зон находится в Армении на горе Арагац, расположенной в 30 км от границы с Турцией. Здесь все происходит с точностью до наоборот — автомобиль на склоне горы сам по себе начинает катиться вверх. Если толкнуть мяч со склона горы, он откатится вниз, а затем остановится и покатится в обратном направлении. Даже горная река течет вверх, а не вниз. Такое загадочное явление привлекает к этому месту тысячи туристов. Люди отмечают, что испытывают здесь непривычное ощущение, так как идти в гору оказывается легче, чем спускаться с нее.Закон притяжения отменен?Аномальная зона находится на трассе, которая ведет к крепости VII века Амберд. Высота над уровнем моря здесь составляет около 2000 метров. Местные жители к аномалии привыкли и уже не удивляются ее проявлениям. Люди из ближайших деревень даже говорят, что это не единственная аномальная зона в данной местности. В горах есть и другие подобные участки. Однако трасса у подножия горы Арагац является наиболее популярным местом, так как о нем неоднократно писали СМИ.Подобные аномальные зоны существуют не только в Армении, но и многих других частях мира — в Крыму, Молдове, Узбекистане, на Кипре, на острове Чеджу в Южной Корее и т.д. Но почему они возникли, неужели в этих зонах мы действительно наблюдаем нарушение законов физики? Это маловероятно, тем не менее единого мнения у ученых не существует. Версии выдвигаются самые разные, однако многие из них не выдерживают критики. Поэтому аномальные зоны по сей день остаются для ученых загадкой. Отметим, что аномалии на земле вообще не редкость, и они касаются не только притяжения, но и многих других явлений.В аномальной зоне на горе Арагац вода течет вверх“Аномальная гравитационная зона” не более чем оптическая иллюзияКак правило, все подобные зоны расположены в горной местности. Поэтому некоторые ученые считают их всего лишь оптическим обманом. Так как нет четко выраженной линии горизонта, а также в силу неоднородности рельефа, людям кажется, что они поднимаются вверх по склону, а на самом деле спускаются вниз. Ознакомиться с подробностями этой теории можно в статье «Антигравитационные холмы — это визуальная иллюзия”.Чтобы убедиться в верности этого предположения предлагается воспользоваться строительным уровнем. Однако логично, что показатель уровня отклонится в сторону с большим притяжением. То есть в условиях таких аномалий показатели уровня не могут быть верными. Кроме того, аномальные зоны обнаружены и на равнинах, в частности в Молдове. Здесь объяснить аномалию оптическим обманом уже не получится. Кроме того, в ходе различных проверок и тестов установлено, что в этом месте уклон горы составляет около 20 градусов, и предметы катятся действительно вверх, а не вниз.Чтобы ознакомиться с другими аномалиями и загадками природы, над которыми ученые ломают голову, подпишитесь на наш Telegram-каналНа горе Арагац автомобили катятся вверх по причине электромагнитной аномалииГеофизики считают, что на уровне 500 метров под землей находится крупная и тяжелая плита. Она словно мощный магнит замедляет движение предметов на поверхности либо даже меняет их траекторию. Сила ее притяжения более высокая чем у земли, отсюда и возникает такая аномалия. Версия выглядит несколько фантастически — каких размеров и какой плотности она должна быть, чтобы вызывать подобный эффект?Некоторые ученые также высказываются о том, что плита вызывает электромагнитную аномалию. Именно поэтому автомобили катятся вверх — плита их притягивает. К слову, мы уже писали об одной научно доказанной магнитной аномалии на Земле, но она касается ослабевания магнитного поля земли. В данном же случае предположение легко опровергается. Аномалия на горе Арагац касается абсолютно всех предметов, в том числе футбольных мячей и пластиковых бутылок с водой.Аномальная зона — это искривление гравитацииАрмянские ученые связывают аномалию на горе Арагац с искажением гравитации. Последняя, как известно, действует перпендикулярно от центра земли, то есть от ядра. По мнению физика Оник Хачатряна, в таких зонах гравитация искривлена, то есть действует не перпендикулярно. Разумеется, причина такого искривления неизвестна.Напоследок отметим, что ученые неохотно комментируют подобные аномальные зоны, в том числе и происходящее на горе Арагац. Также нет никакой информации относительно исследований, проводившихся в этой местности. Все высказанные теории выглядят скорее как рассуждения, а не научное обоснование явлению. Поэтому на данный момент его стоит воспринимать просто как данность, и ждать сколь-нибудь серьезной работы по этой теме. Как только она появится, мы обязательно о ней расскажем.

Источник: hi-news.ru