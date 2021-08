Какие растения могут вылечить от коронавируса

В некоторых растениях содержатся природные вещества, способные уничтожать или подавлять вирус SARS-CoV-2Идет третий год, как коронавирус атаковал человечество. За это время мы неплохо продвинулись в области вакцинации, однако победить пандемию все еще не в силах. Не успели медики найти подход к лечению уханьского вируса и замедлить его смертельную жатву, как появился новый, более опасный штамм Дельта. Причем ученые уже сейчас прогнозируют, что подобные мутации будут происходить примерно каждые шесть месяцев. Как мы видим, одной лишь вакцинации для борьбы с коронавирусом недостаточно. Человечеству нужно эффективное лекарство, которое смогло бы повысить шансы на выздоровление даже при тяжелых течениях болезни. Некоторые ученые заявляют, что такие средства у нас есть, и они содержатся в растениях. При этом они называют несколько растений, которые содержат вещества, способные уничтожать вирус или препятствовать его распространению.Куркумин защищает от коронавируса и гепатита СКуркумина — известный природной алкалоид, который в большом количестве содержится в корне куркумы. Это травянистое растение, относящееся к семейству имбирных. Бразильские учетные считают куркумин потенциально эффективным, в то же время абсолютно безопасным средством лечения коронавируса. Они предлагают использовать его в качестве основного компонента наноструктурных препаратов. Подробности исследования относительно куркумина было опубликовано в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.Полезные свойства куркумина медикам известны давно. Многих предыдущие исследования показали его противовоспалительные, противоопухолевые, антиоксидантные и противовирусные свойств. При этом сам по себе он безопасен для здоровья человека.Особенность куркумина заключается в его способности подавлять вирусные ферменты. Также он способен регулировать вирусную транскрипцию и регуляцию. Благодаря способности связываться с главной вирусной протеазой, предотвращает прикрепление вируса и проникновение в клетку-хозяин.Диапазон противовирусного действия куркумина чрезвычайно обширен. Он эффективен против гепатита С, гриппа А, вируса иммунодефицита (ВИЧ), Эпштейна-Барра. В некоторых исследованиях говорится о способности подавлять вирусную протеазу, с чем он справляется даже лучше препараты хлорохин и гидроксихлорохин. В результате он предотвращает прогрессирование заболевания.Но как на счет SARS-CoV-2? Куркумин блокирует его способность взаимодействовать с клетками-мишенями человека. То есть он подавляет тот самый спайковый белок, которым вирус прикрепляется к клетке, а также рецепторы ACE2, через которые вирус попадает в клетку.Куркумин нейтрализует спайковый (S-),белок, который отвечает за прикрепление вируса к рецепторам клеткиКазалось бы, лекарство уже готово, но на самом деле не все так просто. Куркумин растворяется в воде, а также крайне нестаблен в кислотной и щелочной среде. При пероральном приеме он просто разложится и выведется из организма, не успев воздействовать на вирус.В качестве решения этой проблемы авторы предлагают доставлять куркумин при помощи специальных носителей — наногелей, мицелл, наночастиц и липосом. Они предотвратят метаболический распад куркумина, а также помогут ему перемещаться сквозь биологические мембраны. Особенно эффективна, по мнению ученых, комбинация куркумина с наночастицами, которые сами обладают противовирусной активностью.В настоящее время уже существует три наноструктурных препарата с куркумином, которые проходят клинические исследования.Сок черноплодной рябины по мнению немецких ученых уничтожает до 97% вирусов SARS-CoV-2Сок черноплодной рябины коронавирус убивает за 5 минутНемецкие ученые из Университета Ульма утверждают, что сок черноплодной рябины способен подавлять в организме 97% коронавируса. К таким выводам они пришли в результате эксперимента. Причем, как выяснилось, еще эффективнее сок показывает себя в борьбе с гриппом. Ознакомиться с исследованиями на этот счет можно в электронной научной библиотеке bioRxiv.В нем сообщается, что сок черноплодной рябины способен уничтожать вирусы SARS-CoV-2 в течение пяти минут. Кроме того, противовирусными и противовоспалительными свойствами обладает гранатовый сок (Punica granatum), а также зеленый чай (Camellia sinensis).В процессе исследований ученые смешали три напитка с вирусами гриппа А (IAV), SARS-CoV-2 и аденовирусом 5 (AdV5). Эксперимент, показал положительные результаты. Поэтому исследователи советуют, чтобы избавиться от 80% патогенов COVID-19, полоскать растворами из трех напитков ротоглотку и промывать носоглотку. Активными веществами, которые разрушают вирусные белки, являются растительные полифенолы, а также кислая среда.Тимохинон, один из компонентов черного тмина, подавляет коронавирус и предотвращает «цитокиновый шторм”Чернушка посевная (черный тмин) предотвращает «цитокиновый шторм»Австралийские ученые выяснили, то семя чернушки посевной (Nigella sativa) содержит вещество Тимохинон, которое способно взаимодействовать с шиповидным белком коронавируса. В результате этого свойства оно не дает вирусу провоцировать инфекцию. Подробности исследований опубликованы в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.Тимохинон является одним из основных компонентов черного тмина. Его полезные свойства давно известны, поэтому он часто используется в биоактивных добавках, а также косметических средствах. Кроме того, исследования показали, что вещество влияет на иммунную систему, мешая провоспалительным веществам наносить вредить организму.Таким образом тимохинон способен предотвращать «цитокиновый шторм". Это – опасный восполительный процесса, который стимулирует образование огромного количества иммунных клеток. Поэтому его еще называют "иммунным штормом". Клетки иммунитета уничтожают не только патогены, но и здоровые ткани человека. То есть организм, по сути, уничтожает сам себя, что приводит к летальному исходу.Также ученые пришли к выводу, что тимохинон может помочь при лечении других серьезных заболеваний, таких как астма, экзема, рассеянный склероз и пр. Отметим, что использование черного тмина в качестве основы для лекарственных средств также имеет свои сложности, однако, как и в случае с куркумином, решить их позволяют нанотехнологии.

