У японских детей резко ухудшилось зрение. С чем это связано?

Дети из Японии начали чаще страдать от проблем со зрением. Но с чем же это связано?По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от проблем со зрением страдает около 2,2 миллиардов человек. В основном это касается людей старше 50 лет, но с каждым годом с нарушениями в работе глаз сталкиваются все более молодые люди. В случае с детьми и подростками речь обычно идет о близорукости, которая также именуется как миопия. При этом дефекте зрения человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Это связано с изменением формы глаза, из-за которого лучи света преломляются неправильно и изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней. При возникновении осложнений, миопия может перерасти в полную слепоту, в чем и заключается ее главная опасность. Недавно ученые заметили, что японские дети резко начали хуже видеть, из-за чего в будущем у них могут возникнуть сложности в плане обучения и заметно снизиться качество жизни. Но почему миопия стала настолько распространена среди маленьких жителей Японии? Давайте разбираться.Ухудшение зрения у детейО довольно тревожном явлении было написано в научном журнале British Journal of Ophthalmology. Несколько лет назад группа из 1084 японских детей начала регулярно проверяться у офтальмолога. Помимо оценки остроты зрения, исследователи просили детей заполнить анкету. В ней дети рассказывали о своем образе жизни, особенно о том, сколько времени они проводят на свежем воздухе. Примерно в начале 2020 года к этой группе детей присоединились еще 709 маленьких добровольцев. За состоянием их зрения авторы научной работы следили на протяжении 8 месяцев.В каком бы возрасте вы ни были, важно проверять зрение хотя бы раз в годРанее близорукость каждый год диагностировалась у 13% детей. Но сегодня частота выявления этой проблемы достигла отметки в 19,5%. Особенное сильно ухудшение зрение было замечено примерно в середине 2020 года, в период жестких ограничений, связанных с началом пандемии коронавируса. По данным Eurekalert, к сентябрю 2020 года школы и университеты были закрыты в 180 странах мира. Около 80% детей со всех точек нашей планеты перешли на дистанционное обучение и именно с этим, скорее всего, связано нарушение их зрения.В период пандемии люди стали реже выходить на улицу, и у этого явления есть неприятные последствияВ своих анкетах дети указали, что в период пандемии намного реже выходили на улицу. Если раньше они гуляли в среднем 1 час и 15 минут, то в наши тяжелые времена этот показатель сократился до 24 минут в день. Но просиживание времени дома не было главной причиной развития близорукости. Судя по ответам в анкетах, дети начали пользоваться смартфонами, планшетами и компьютерами по 7 часов в день. А ведь раньше они сидели за электронными дисплеями максимум по 2,5 часа. Некоторые родители наверняка пытались уменьшить количество проводимого за экранами устройств времени. Но обычно они рекомендуют почитать книгу или порисовать, что тоже достаточно сильно напрягает глаза.Читайте также: Как космос влияет на зрение и движения человека?Важность ежедневной прогулкиНо почему от ограничений в период пандемии больше всего пострадали дети из Японии? Исследование проводилось в густонаселенном Гонконге, где многие люди вынуждены жить в небольших квартирах. Маленькие помещения сами по себе способны сильно напрягать зрение, поэтому городским жителям и особенно детям обязательно нужно как можно чаще бывать на улице. Но в условиях пандемии, конечно же, соблюдать это правило здорового образа жизни очень сложно. Особенно в таком большом и плотном городе, как Гонконг.Многие ограничения в Гонконге уже отмененыАвторы научной работы на всякий случай подчеркнули, что они провели всего лишь обзорное исследование. Также стоит отметить, что их наблюдения базировались только на словах детей, которые в своих анкетах вполне могли соврать о своем образе жизни. Это значит, что к результатам исследования стоит относиться с высокой долей скептицизма. Но лично я считаю, что результаты находятся недалеко от правды, потому что изоляция во время пандемии действительно плохо повлияла на здоровье людей. Но это были очень вынужденные меры и если бы не они, ситуация в мире могла бы оказаться гораздо хуже, чем сейчас.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Интересно было бы узнать, как во время карантина изменилось зрение у взрослых людей. На данный момент известно лишь то, что мужчины и женщины стали вести еще менее активный образ жизни, а некоторые вовсе обзавелись психическими расстройствами. Даже в самом 2020 году моя коллега Любовь Соковикова рассказала о том, что изоляционные меры привели к росту количества смерти по собственному желанию. Вот статья.

Источник: hi-news.ru