На Ближнем Востоке горит самая большая свалка автомобильных шин в мире

Пожар на свалке автомобильных шин в КувейтеАвтомобили разрушают нашу планету не только выхлопными газами, но и опасными выделениями своих составных частей. Особенно сильный урон природе наносят автомобильные шины, большая часть из которых попадает на свалки и выделяет в окружающую среду ядовитые вещества вроде оксидов углерода и серы. Как правило, каждая шина проезжает примерно 32 000 километров и впоследствии оказывается непригодной для дальнейшего использования. Небольшая часть старых шин уходит на переработку, после чего используется для производства дорожных покрытий и другого рода изделий. А все остальное отправляется в Кувейт — небольшое государство в юго-западной Азии, на границе с Ираком и Саудовской Аравией. Именно там находится самая большая в мире свалка автомобильных шин площадью около 600 тысяч квадратных метров. Недавно на этой территории начался сильный пожар и это явление считается очень большой катастрофой. Давайте узнаем подробности об этом происшествии.Неочевидный вред от автомобилейО крупном пожаре рассказали многие зарубежные издания, в том числе и World Gulf. На территории государства Кувейт располагается очень большая свалка шин — для них выкапываются огромные ямы, но мусора оказывается настолько много, что в результате вырастают высокие горы. По расчетам экологов, на данный момент свалка состоит из более 50 миллионов старых покрышек, причем они были привезены с разных точек мира. Дело в том, что власти Кувейта регулярно принимают мусор из других стран за определенную сумму денег. А ведь такой вид отходов считается одним из самых опасных в мире.Свалка в Кувейте до пожараМало того, что автомобильные шины практически не разлагаются. Всегда стоит учитывать их состав, в который входят очень опасные вещества. При горении покрышек в воздух выбрасывается огромное количество ядовитых соединений, среди которых стоит выделить оксиды углерода и серы.При горении автомобильных шин в окружающую среды выбрасывается много ядовитых веществОксид углерода — это бесцветный газ без вкуса и запаха, который может привести к кислородному голоданию людей. Считается, что при повышенном содержании этого соединения в воздухе люди становятся менее выносливыми. Оксид серы имеет запах загорающейся спички и при высоких концентрациях сильно раздражает слизистые оболочки человеческого организма и вызывает насморк и кашель. При длительном воздействии эти вещества могут стать причиной развития смертельных заболеваний.Огонь на свалке шин распространяется очень быстроТакже при горении автомобильных покрышек в окружающую среду попадают тяжелые металлы, которые просачиваются в почву и буквально отравляют нашу планету. Если неподалеку от места горения шин живут люди, их здоровью совершенно точно наносится огромный вред.Кажется, с такими темпами половина мира будет вынуждена носить противогазыКрупные пожары на свалкахАвтомобильные шины редко загораются сами по себе, потому что для этого им нужно нагреться хотя бы до 400 градусов Цельсия. Поэтому обычно пожары на свалках возникают либо в результате намеренного поджога, либо после удара молнии. Если пожар уже начался, его трудно контролировать и тем более потушить. Огонь на свалке Кувейта возникает уже далеко не в первый раз — в 2012 году там сгорело около 5 миллионов автомобильных покрышек. Это событие сразу же начало считаться экологической катастрофой, потому что пожар был настолько сильным, что дым был виден из космоса. Спутниковой фотографией поделилось аэрокосмическое агентство NASA.Спутниковый снимок пожара в Кувейте 2012 годаЧитайте также: Наводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?Пожар в Кувейте 2021 годаПожар в Кувейте 2021 года оказался не менее масштабным. На данный момент огнем охвачена только часть свалки, но черные столбы ядовитого дыма тоже видны из космоса. Экологи в очередной раз считают это происшествие катастрофой, потому что в результате горения в воздух попадают упомянутые выше оксиды углерода и серы. А в землю, в свою очередь, проникают тяжелые металлы. Если учесть численность населения Кувейта, прямо сейчас пожар наносит вред здоровью почти 4,5 миллионов человек. Потушить огонь очень сложно, поэтому никто толком не знает, когда пожар закончится.Видео пожара в КувейтеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Остается надеяться, что свалка автомобильных шин в Кувейте не станет одной из мест, где постоянно горит огонь. На нашей планете довольно много точек с постоянными пожарами, которые уже давно не поддаются тушению. В качестве примера можно привести огненную гору Янарташ, которая является одной из достопримечательностей Турции. На его вершине уже 2 500 лет горит огонь и никто его не может остановить. Подробнее о причинах возгорания этого и других мест можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru