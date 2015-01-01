Операция на мозге может заставить человека меньше спать и больше работать

Ученые нашли способ избавить человека от желания спатьВот уже несколько лет ученые достигают больших высот в плане изучения головного мозга человека и животных. Чего только стоит тот факт, что компания Neuralink смогла проследить за активностью мозга обезьяны и научить ее управлять компьютером при помощи силы мысли. Но при всем этом многое в работе этого сложнейшего органа для ученых до сих пор остается загадкой. Исследователи постоянно изучают работу головного мозга в лабораторных условиях, причем в большинстве случаев делают это на примере подопытных животных. Недавно нейробиологи решили попробовать отключить некоторые клетки зубчатой извилины мышей и посмотреть, что из этого выйдет. Оказалось, что это действие увеличивает длительность их бодрствования на целых 3 часа и не вызывает у них желания отоспаться после. По мнению авторов научной работы, при помощи хирургической операции грызунам можно добавить около 3 лет осознанной жизни, а в случае с людьми этот показатель может составить целых 10 лет. Так что же это получается — скоро мы сможем избавиться от сонливости и перестанем употреблять бодрящий кофе?Как уменьшить длительность сна мышей?Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience. Для проведения эксперимента ученые взяли лабораторных мышей, потому что их головной мозг максимально похож на человеческий. Исследователи собрали группу из 5 самцов и отключили у них пирамидальные и гранулярные клетки — самые маленькие нейроны в зубчатой ​​извилине головного мозга. Этот отдел находится в гиппокампе, который участвует в формировании эмоций, ориентации в окружающем пространстве и переходе кратковременной памяти в долговременную. Как оказалось, этот отдел мозга также участвует в контролировании сна и бодрствования.Расположение зубчатой ​​извилины в головном мозге человекаПосле отключения маленьких нейронов в зубчатой извилине, лабораторные мыши стали стали ежедневно бодрствовать на 3 часа больше, чем обычно. Если учесть, что средняя длительность жизни мышей составляет около двух лет, каждое животное получило примерно 3 дополнительных года бодрствования. В теории, для человека этот показатель равнялся бы дополнительным 10 годам. Особого внимания стоит факт того, что утраченное время сна потом не нужно восполнять — мыши будто бы просто меньше начали испытывать чувство усталости.После изменений в головном мозге лабораторные мыши стали меньше спатьА недавно ученые разработали самый простой способ похудения. В ходе эксперимента над мышами они случайно сделали так, что они буквально начали потеть жиром. Вот ссылка на статью.Влияние открытие на будущее медициныПо словам авторов научной работы, это важное открытие, которое в будущем может сделать современную медицину еще лучше. Например, врачи могут получить возможность лечения нарушений сна при помощи стимуляции мозга. Причем для увеличения длительности бодрствования им может и не придется проводить хирургические операции на мозге, потому что сегодня существуют бесконтактные методы регулирования мозговой активности. Не исключено, что в мире найдутся и люди, которые захотят пройти процедуру без явных для этого причин — только чтобы иметь возможность больше работать или находить время на семью и так далее.Новый метод избавления от сонливости может понравится трудоголикам, но он может быть опасен для жизниТолько перед всем этим ученым стоит убедиться в том, что влияние на зубчатую ​​извилину головного мозга не приводит к возникновению опасных для здоровья побочных эффектов. Как известно, взрослым людям рекомендуется спать по 8 часов в день, то есть 5 циклов по 100 минут. В противном случае у человека может замедлиться мышление и реакция, а также ослабеть память. Также известно, что недосып является причиной изнашивания сосудистой системы, увеличения риска развития инфаркта и повышенного давления. Считается, что при недостаточном сне восстановить здоровье не помогут ни физическая активность, ни правильное питание. Именно поэтому во главу здорового образа жизни стоит ставить именно здоровый сон. А упомянутая выше фантазия на тему медицины будущего напрямую связана с лишением человека сна — неизвестно, к каким последствиям это может привести. Так что стоит быть осторожнее.Играть со сном опасно, потому что от его качества очень зависит здоровье человекаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В 2020 году моя коллега Любовь Соковикова написала отличный материал, в котором рассказала об убийственном эффекте постоянного недосыпания. Она упомянула слова профессора Пола Келли, который назвал рабочий день с 09:00 до 17:00 современным способом пыток. По его мнению, встающие рано люди хуже соображают, ведут себя послушнее и раньше умирают. Почитать обо всем этом можно по ссылке.

Источник: hi-news.ru