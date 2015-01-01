Операция на мозге может заставить человека меньше спать и больше работать
Ученые нашли способ избавить человека от желания спать
Вот уже несколько лет ученые достигают больших высот в плане изучения головного мозга человека и животных. Чего только стоит тот факт, что компания Neuralink смогла проследить за активностью мозга обезьяны и научить ее управлять компьютером при помощи силы мысли. Но при всем этом многое в работе этого сложнейшего органа для ученых до сих пор остается загадкой. Исследователи постоянно изучают работу головного мозга в лабораторных условиях, причем в большинстве случаев делают это на примере подопытных животных. Недавно нейробиологи решили попробовать отключить некоторые клетки зубчатой извилины мышей и посмотреть, что из этого выйдет. Оказалось, что это действие увеличивает длительность их бодрствования на целых 3 часа и не вызывает у них желания отоспаться после. По мнению авторов научной работы, при помощи хирургической операции грызунам можно добавить около 3 лет осознанной жизни, а в случае с людьми этот показатель может составить целых 10 лет. Так что же это получается — скоро мы сможем избавиться от сонливости и перестанем употреблять бодрящий кофе?
Как уменьшить длительность сна мышей?
Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience. Для проведения эксперимента ученые взяли лабораторных мышей, потому что их головной мозг максимально похож на человеческий. Исследователи собрали группу из 5 самцов и отключили у них пирамидальные и гранулярные клетки — самые маленькие нейроны в зубчатой извилине головного мозга. Этот отдел находится в гиппокампе, который участвует в формировании эмоций, ориентации в окружающем пространстве и переходе кратковременной памяти в долговременную. Как оказалось, этот отдел мозга также участвует в контролировании сна и бодрствования.
Расположение зубчатой извилины в головном мозге человека
После отключения маленьких нейронов в зубчатой извилине, лабораторные мыши стали стали ежедневно бодрствовать на 3 часа больше, чем обычно. Если учесть, что средняя длительность жизни мышей составляет около двух лет, каждое животное получило примерно 3 дополнительных года бодрствования. В теории, для человека этот показатель равнялся бы дополнительным 10 годам. Особого внимания стоит факт того, что утраченное время сна потом не нужно восполнять — мыши будто бы просто меньше начали испытывать чувство усталости.
После изменений в головном мозге лабораторные мыши стали меньше спать
А недавно ученые разработали самый простой способ похудения. В ходе эксперимента над мышами они случайно сделали так, что они буквально начали потеть жиром. Вот ссылка на статью.
Влияние открытие на будущее медицины
По словам авторов научной работы, это важное открытие, которое в будущем может сделать современную медицину еще лучше. Например, врачи могут получить возможность лечения нарушений сна при помощи стимуляции мозга. Причем для увеличения длительности бодрствования им может и не придется проводить хирургические операции на мозге, потому что сегодня существуют бесконтактные методы регулирования мозговой активности. Не исключено, что в мире найдутся и люди, которые захотят пройти процедуру без явных для этого причин — только чтобы иметь возможность больше работать или находить время на семью и так далее.
Новый метод избавления от сонливости может понравится трудоголикам, но он может быть опасен для жизни
Только перед всем этим ученым стоит убедиться в том, что влияние на зубчатую извилину головного мозга не приводит к возникновению опасных для здоровья побочных эффектов. Как известно, взрослым людям рекомендуется спать по 8 часов в день, то есть 5 циклов по 100 минут. В противном случае у человека может замедлиться мышление и реакция, а также ослабеть память. Также известно, что недосып является причиной изнашивания сосудистой системы, увеличения риска развития инфаркта и повышенного давления. Считается, что при недостаточном сне восстановить здоровье не помогут ни физическая активность, ни правильное питание. Именно поэтому во главу здорового образа жизни стоит ставить именно здоровый сон. А упомянутая выше фантазия на тему медицины будущего напрямую связана с лишением человека сна — неизвестно, к каким последствиям это может привести. Так что стоит быть осторожнее.
Играть со сном опасно, потому что от его качества очень зависит здоровье человека
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В 2020 году моя коллега Любовь Соковикова написала отличный материал, в котором рассказала об убийственном эффекте постоянного недосыпания. Она упомянула слова профессора Пола Келли, который назвал рабочий день с 09:00 до 17:00 современным способом пыток. По его мнению, встающие рано люди хуже соображают, ведут себя послушнее и раньше умирают. Почитать обо всем этом можно по ссылке.
Источник: hi-news.ru