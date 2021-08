Сколько психопатов живет на Земле и опасны ли они?

Фоторобот и фотография Теда Банди — самого известного психопата в истории СШАПсихопатами принято называть людей, которые на первый взгляд ведут вполне себе нормальную жизнь, но на самом деле способны на ужасные преступления. Их самой характерной чертой является отсутствие эмпатии: они бессердечны, эгоистичны и склонны к манипулированию другими людьми. В качестве примера можно привести Теда Банди — американского серийного убийцу, который в 1970-е годы лишил жизни как минимум 36 человек. Он обладал пленительным обаянием, при помощи которого завлекал своих жертв в укромные места и жестоко с ними расправлялся. Конечно же, не все психопаты способны на такие ужасы и большинство из них знают о своих проблемах и пытаются себя сдерживать. Но все-таки, вероятность существования в обществе потенциально опасных людей немного напрягает. Недавно испанские ученые попробовали посчитать хотя бы примерное количество психопатов и им действительно удалось получить интересные результаты.Самые яркие признаки психопатаЕсли говорить в общих чертах, для людей с психопатией характерны бессердечность по отношению к окружающим людям, неумение сопереживать и раскаиваться, а также лживость и желание манипулировать. Как правило, психопатия развивается в детском возрасте — особенно сильно ей подвержены дети, растущие в криминальной среде. Для диагностики психопатии используется разработанный в 1970-е годы Оценочный лист психопатии, который состоит из 20 пунктов. Полный список вы можете почитать по этой ссылке, я же предоставлю только 5 самых ярких из них:поверхностный шарм, неглубокое обаяние;склонность к лживости и мошенничеству;отсутствие чувства вины и сожаления;вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева;безответственное отношение к собственным поступкам.Если вы вдруг хотите пройти тест на психопатию, рекомендую этот сайт. Не стоит ждать подробно расписанного результата с объяснением того, каким человеком вы являетесь — опросник просто показывает наличие или отсутствие проблемы. Если тест дал положительный результат, настоятельно советуется обратиться к психиатру или другому специалисту.Кадр из фильма «Американский психопат»А вообще, если хотите узнать о психопатах больше подробностей, обратите внимание на статью моей коллеги Любви Соковиковой — у нее получился отличный материал. Она рассказала о характере психопатов, разнице между психопатией и социопатией, а также причинах этого синдрома.Читайте также: Что науке известно о психопатах?Сколько психопатов в мире?Единственное, на что не смогла точно ответить моя коллега — это уровень распространенности психопатов в обществе. Дело в том, что на момент написания той статьи испанские ученые еще не провели исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychology. Испанский психолог Мария Гарсиа-Вера (María Garcia-Vera) смогли найти 15 научных статей, в которых говорится о числе психопатов в обществе, тюрьмах и разных профессиях. В распоряжении ученых оказались данные о 11,5 тысячах человек с симптомами психопатии. Изучив полученную информацию, исследователи смогли рассказать, где и насколько часто могут встречаться психопаты.Оказалось, что психопаты часто занимают высокие должностиПо мнению авторов научной работы, на данный момент психопатические черты личности есть у 4,5% взрослого населения нашей планеты. В большинстве случаев психопатами являются мужчины, а не женщины. Черты психопатов вроде склонности к манипуляции, бессердечности и отсутствии чувства вины часто встречаются у людей, которые занимают высокие должности: директоров компаний, юристов, хирургов и так далее. Также психопатия часто встречается у заключенных и это не удивительно — многие люди попадают за решетку именно из-за своих «темных черт личности».Кадр из документального фильма «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes»Интересный факт: в 2019 году Netflix выпустил об упомянутом выше Теде Банди документальный фильм «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes». Рекомендую к просмотру.На самом деле то, что психопаты часто достигают больших высот в работе, это неожиданное открытие. В психологии есть термин «темная триада», под которой подразумевается группа из трех личностных черт: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. В 2015 году на страницах научного журнала Social Psychological and Personality Science была опубликована статья о том, что карьерного роста обычно помогают достичь только нарциссизм и макиавеллизм. А вот психопатия, при которой человек может вести себя агрессивно, не особо способствует профессиональным успехам. Возможно, авторам научной работы стоит пересмотреть полученные результаты.Но важно понимать, что не все психопаты — опасные преступникиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Важно еще раз отметить, что психопаты не обязательно являются серийными убийцами. В большинстве случаев люди имеют не самое правильное представление об этих людях, из-за чего тем живется очень тяжело. Во время написания статьи я вспомнил о посте на Reddit, в котором клинически диагностированный психопат рассказывает о своей жизни и развеивает самые распространенные мифы об этом синдроме. Если интересно, вот ссылка на оригинальный пост. Если же вам лень читать и переводить текст, перевод треда есть на YouTube.

Источник: hi-news.ru