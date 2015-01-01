Как тестостерон влияет на характер человека и способность добиваться успеха

Мнение ученых о влиянии тестостерона на успех человека разделилосьТестостерон, пожалуй, один из самых известных гормонов. Он отвечает за работу половой системы, но также ему приписывают влияние на поведение человека. Наверняка вы неоднократно слышали, что тестостерон вызывает агрессию и самоуверенность. Человек с повышенным уровнем тестостерона легче принимает рискованные решения и добивается своей цели любой ценой и т.д. Считается даже, что у спортсменов с высоким уровнем тестостерона больше шансов на победу. Поэтому в народе тестостерон даже прозвали “гормоном победы”. Учитывая все эти утверждения, люди с избытком тестостерона должны иметь более высокий социальный статус, но так ли это на самом деле? Во всех подобных утверждениях настораживает один момент — если логически подумать, то агрессия и риск далеко не всегда нужны для победы и достижения успехов. Мнение о том, что влияние тестостерона на жизненный успех сильно преувеличено, недавно было подтверждено научно.Тестостерон не помогает добиться успеха в жизниИсследователи из Бристольского университета опубликовали статью в журнале Science Advances. В ней говорится о том, что тестостерон лишь незначительно влияет на готовность идти на риск и жизненный успех. Исследование было достаточно масштабным. Ученые изучили генетическую информацию о 300 тысячах человек. Отметим, что именно от некоторых генов зависит уровень тестостерона.Генетические данные ученые сравнивали с особенностями поведения людей, уровнем их образования, доходом, занимаемой должностью и успехом на работе. Данные сопоставлялись по определенному статистическому методу, позволявшему с высокой точностью определить действительно ли генетические особенности дают человеку определенные преимущества и позволяют добиваться успеха. Поэтому достоверность результатов сомнений не вызывает.Но как в таком случае быть с огромным количеством исследований, согласно которым после инъекции тестостерона люди становились более рисковыми? К примеру, зафиксировано, что трейдеры получали больше прибыли на сделках. А у руководителей с избытком тестостерона было в подчинении больше людей.Чтобы не пропустить последние новости из мира науки и увлекательные исследования ученых, подписывайтесь на наш Telegram-канал.Возможно, данные просто неправильно истолкованы, даже если исследователи обрабатывали большие объемы информации. Дело в том, что готовность к риску может способствовать успеху в краткосрочной перспективе, к примеру, единожды на биржевых торгах. Но на дальней дистанции риск и агрессия могут не давать особого преимущества, так как будет компенсироваться негативными моментами агрессивного поведения.Кроме того, жизненный успех, как и высокий тестостерон, могут быть причиной хорошего здоровья. Другими словами, возможно во всех исследованиях попросту нарушена причинно-следственная связь. То есть не тестостерон влияет на поведение, а просто здоровый, полный жизненный сил человек добивается успехов и при этом имеет достаточное количество этого гормона. Также вполне возможно, что уровень тестостерона зависит от того, каким сам человек видит себя — успешным или неудачливым. К тому же, ученые уже доказали, что на уровень тестостерона влияет даже вера в победу.Согласно распространенному мнению, тестостерон помогает добиваться спортивных успеховПолезен ли тестостерон для спортсменовИсследователи из Университета Эмори решили выяснить, правда ли обилие тестостерона в крови помогает одержать победу в соревнованиях. Ими был проведен достаточно простой, но точный эксперимент — у спортсменов, которые должны были бежать кросс, взяли анализ и сопоставили содержание тестостерона в крови с результатами забега.В своей статье The International Journal of Exercise Science авторы сообщают, что тестостерон у спортсменов начал подниматься еще во время разминки. Непосредственно перед стартом его стало еще больше, а также повысился гормон стресса кортизол. Однако вопреки ожиданиям уровень гормона никак не повлиял на результат забега. Один из участников, у которого был самый сильный всплеск тестостерона, добрался до финиша в числе последних.Количество тестостерона не влияет на результаты спортивных соревнованийВ то же время в исследовании Университета Эразма Роттердамского, опубликованном на страницах Psychological Science, сообщается что женщины-спортсменки, которые имели высокий уровень тестостерона, но низкий уровень кортизола, пользовались более высоким статусом в команде. Но, как и в случае с жизненным успехом, в исследовании могла быть нарушена причина-следственная связь.Еще больше интересных материалов на тему здоровья, организма человека и научных открытий вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-канале.Из всего вышесказанного можно предположить, кто тестостерон действительно несколько повышает волю к победе, а также стремление добиваться своей цели. Но в остальном результат зависит от возможностей человека, то есть его физического здоровья, опыта, навыков, умственных способностей, а также некоторых особенностей характера и т.д. Таким образом, положительные свойства повышенного тестостерона весьма сомнительны, а вот отрицательные уже хорошо известны.

Источник: hi-news.ru