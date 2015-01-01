в закладки
WomenDraiv.ru
Наука и техника
6
0
Нравится0

Ученые выяснили в чем особенность организма долгожителей

Editor
Ученые выяснили в чем особенность организма долгожителей
Японские ученые обнаружили в кишечники долгожителей уникальные особенности микрофлоры

Чем отличаются долгожители от остальных людей? Большинство сразу скажут о здоровом образе жизни, чистом свежем воздухе, правильном питании, наличие каких-либо продуктов в рационе, которые продлевают жизнь. Отчасти так и есть, люди с вредными привычками, как известно, долго не живут. Однако недавно в организме долгожителей была обнаружена одна особенность, которая, возможно тоже способствует увеличению продолжительности жизни. Она касается вовсе не физиологии, а микрофлоры кишечника, которая защищает долгожителей от потенциально опасных бактерий. К такому заключению пришли ученые японского университета Университета Кэйо в ходе проведенного исследования, в котором приняли участие 160 человек. Их средний возраст составлял 107 лет. Взятые у них кишечные бактерии сравнивали с бактериями людей двух других возрастных групп — от 21 до 55, а также от 85 до 89.

Микрофлора кишечника долгожителей богата уникальными бактериями

Результаты своих исследований ученые Университета Кэйо опубликовали в журнале Nature. Сравнение микрофлоры желудка показало, что у долгожителей одних микробов значительно больше, чем у людей более молодого возраста, а других наоборот, наоборот намного меньше.

Так как все бактерии в результате бактериологического обмена выделяют определенные вещества, долгожители должны отличаться метаболической картиной. Изучая ее, ученые обнаружили, что у людей в возрасте более 100 лет среди веществ, которые выделяют бактерии, много вторичных желчных кислот.

Задача первичных желчных кислот состоит в том, чтобы помочь кишечнику всасывать различные жиры, а также жирорастворимые витамины. Эти кислоты синтезируются нашей печенью и аккумулируются в желчном пузыре, а из него уже поступают в кишечник.

Бактерии в кишечнике долгожителей синтезируют большое количество вторичной желчной кислоты

Но причем здесь бактерии? А их задача состоит в том, чтобы модифицировать поступающие в кишечник желчные кислоты, превращая их из первичных в модифицированные вторичные. В кишечнике долгожителей оказалось особенно много желчной изоаллолитохолевой кислоты. Особенность ее состоит в том, что она образуется только в результате обработки первичной желчной кислоты бактериями рода Odoribacteraceae, которых было с избытком у долгожителей.

В чем секрет долголетия: полезные бактерии продлевают жизнь?

Задача вторичных желчных кислот отчасти схожа с первичными кислотами. Однако вместе с тем они выполняют и ряд других функций. К примеру, изоаллолитохолевая кислоты (isoalloLCA) также обладает антимикробными свойствами. То есть она способна подавлять развитие патогенных бактерий, которые вызывают воспаление кишечника и приводят к диарее. Более того, кислота оказалась эффективной против бактерий, которые устойчивы к антибиотику ванкомицину.

Чтобы убедиться в этом, ученные добавляли в корм мышей желчную кислоту isoalloLCA. Полученные результаты позволяют предположить, что она вместе с другими вторичными желчными кислотами играет ключевую роль в поддержании равновесия популяции кишечных бактерий.

Какие еще малоизвестные человечеству факторы влияют на долголетие? Об этом мы регулярно рассказываем на нашем Яндекс.Дзен-канале

Отметим, что в последнее время ученые все чаще стали говорить о том, что кишечник влияет практически на все процессы в организме, причем не только физиологические, но и психологические. В том числе кишечник оказывает большое влияние на продолжительность жизни, даже в большей степени чем, к примеру сердце и печень. Об этом говорят геронтологи из разных стран.

Желчная кислота isoalloLCA эффективно защищает кишечник от патогенных бактерий

Так в одном из исследований, опубликованном в журнале Канадской медицинской ассоциации, говорится, что люди с воспалительными заболеваниями кишечника умирают раньше, несмотря на прогнозируемую высокую продолжительность их жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить последние новости, открытия и результаты исследований в самых разных областях науки.

Сами авторы не знают почему в кишечнике у долгожителей так сильно отличается состав бактерий. Это может быть как особенность иммунитета, так как какая-либо диета. Кроме того, не выяснена причинно-следственная связь. Поэтому говорить о раскрытии секрета долгожителей пока рано.

Тем не менее, недооценивать результате исследований тоже не стоит. Теперь известно, что у людей такого преклонного возрасти отличается микрофлора. Кроме того, ранее взаимосвязь между конкретными бактериями и химическими соединениями, поддерживающими здоровье кишечника, никто не изучал. Теперь же полученные результаты помогут медикам бороться с опасными бактериями в кишечнике, когда с ними не может справиться собственная микрофлора. К тому же, кто знает, возможно секрет долголетия действительно в здоровом кишечнике, и, зная как его поддерживать, люди действительно смогут доживать до 150 лет.

Источник: hi-news.ru

Теги:Исследования
Похожие новости:
Велопрогулки продлевают жизнь

Велопрогулки продлевают жизнь

Новости здоровья
Мед эффективно борется с бактериями

Мед эффективно борется с бактериями

Новости здоровья
Отказ от мяса способствует старению кожи

Отказ от мяса способствует старению кожи

Диета
Ученые выяснили, почему стресс ослабляет иммунитет

Ученые выяснили, почему стресс ослабляет иммунитет

Новости здоровья
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Впишите недостающие буквы - м*ки*ж ли*а