Ученые выяснили в чем особенность организма долгожителей

Японские ученые обнаружили в кишечники долгожителей уникальные особенности микрофлорыЧем отличаются долгожители от остальных людей? Большинство сразу скажут о здоровом образе жизни, чистом свежем воздухе, правильном питании, наличие каких-либо продуктов в рационе, которые продлевают жизнь. Отчасти так и есть, люди с вредными привычками, как известно, долго не живут. Однако недавно в организме долгожителей была обнаружена одна особенность, которая, возможно тоже способствует увеличению продолжительности жизни. Она касается вовсе не физиологии, а микрофлоры кишечника, которая защищает долгожителей от потенциально опасных бактерий. К такому заключению пришли ученые японского университета Университета Кэйо в ходе проведенного исследования, в котором приняли участие 160 человек. Их средний возраст составлял 107 лет. Взятые у них кишечные бактерии сравнивали с бактериями людей двух других возрастных групп — от 21 до 55, а также от 85 до 89.Микрофлора кишечника долгожителей богата уникальными бактериямиРезультаты своих исследований ученые Университета Кэйо опубликовали в журнале Nature. Сравнение микрофлоры желудка показало, что у долгожителей одних микробов значительно больше, чем у людей более молодого возраста, а других наоборот, наоборот намного меньше.Так как все бактерии в результате бактериологического обмена выделяют определенные вещества, долгожители должны отличаться метаболической картиной. Изучая ее, ученые обнаружили, что у людей в возрасте более 100 лет среди веществ, которые выделяют бактерии, много вторичных желчных кислот.Задача первичных желчных кислот состоит в том, чтобы помочь кишечнику всасывать различные жиры, а также жирорастворимые витамины. Эти кислоты синтезируются нашей печенью и аккумулируются в желчном пузыре, а из него уже поступают в кишечник.Бактерии в кишечнике долгожителей синтезируют большое количество вторичной желчной кислотыНо причем здесь бактерии? А их задача состоит в том, чтобы модифицировать поступающие в кишечник желчные кислоты, превращая их из первичных в модифицированные вторичные. В кишечнике долгожителей оказалось особенно много желчной изоаллолитохолевой кислоты. Особенность ее состоит в том, что она образуется только в результате обработки первичной желчной кислоты бактериями рода Odoribacteraceae, которых было с избытком у долгожителей.В чем секрет долголетия: полезные бактерии продлевают жизнь?Задача вторичных желчных кислот отчасти схожа с первичными кислотами. Однако вместе с тем они выполняют и ряд других функций. К примеру, изоаллолитохолевая кислоты (isoalloLCA) также обладает антимикробными свойствами. То есть она способна подавлять развитие патогенных бактерий, которые вызывают воспаление кишечника и приводят к диарее. Более того, кислота оказалась эффективной против бактерий, которые устойчивы к антибиотику ванкомицину.Чтобы убедиться в этом, ученные добавляли в корм мышей желчную кислоту isoalloLCA. Полученные результаты позволяют предположить, что она вместе с другими вторичными желчными кислотами играет ключевую роль в поддержании равновесия популяции кишечных бактерий.Какие еще малоизвестные человечеству факторы влияют на долголетие? Об этом мы регулярно рассказываем на нашем Яндекс.Дзен-каналеОтметим, что в последнее время ученые все чаще стали говорить о том, что кишечник влияет практически на все процессы в организме, причем не только физиологические, но и психологические. В том числе кишечник оказывает большое влияние на продолжительность жизни, даже в большей степени чем, к примеру сердце и печень. Об этом говорят геронтологи из разных стран.Желчная кислота isoalloLCA эффективно защищает кишечник от патогенных бактерийТак в одном из исследований, опубликованном в журнале Канадской медицинской ассоциации, говорится, что люди с воспалительными заболеваниями кишечника умирают раньше, несмотря на прогнозируемую высокую продолжительность их жизни.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить последние новости, открытия и результаты исследований в самых разных областях науки.Сами авторы не знают почему в кишечнике у долгожителей так сильно отличается состав бактерий. Это может быть как особенность иммунитета, так как какая-либо диета. Кроме того, не выяснена причинно-следственная связь. Поэтому говорить о раскрытии секрета долгожителей пока рано.Тем не менее, недооценивать результате исследований тоже не стоит. Теперь известно, что у людей такого преклонного возрасти отличается микрофлора. Кроме того, ранее взаимосвязь между конкретными бактериями и химическими соединениями, поддерживающими здоровье кишечника, никто не изучал. Теперь же полученные результаты помогут медикам бороться с опасными бактериями в кишечнике, когда с ними не может справиться собственная микрофлора. К тому же, кто знает, возможно секрет долголетия действительно в здоровом кишечнике, и, зная как его поддерживать, люди действительно смогут доживать до 150 лет.

Источник: hi-news.ru