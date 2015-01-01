Марсоход Perseverance не смог собрать марсианский грунт

Марсоход Perseverance столкнулся с проблемой, но в целом миссия идет хорошоМарсоход Perseverance является самым крупным и навороченным планетоходом из когда-либо созданных человеком. Он оснащен семью научными инструментами и весит целых 1025 килограммов — можно сказать, что это полноценный легковой автомобиль. Аппарат был разработан аэрокосмическим агентством NASA и достиг Марса в начале 2021 года. Он опустился на поверхность кратера Езеро и с тех пор занимается его тщательным изучением. В первые же дни пребывания на Красной планете он сделал уникальные фотографии марсианских пустынь и отправил их на Землю, но это далеко не главная его задача. Аппарат должен собрать образцы грунта и передать емкость с ценнейшим для науки грузом другому устройству, который впоследствии вернется на нашу планету и предоставит инопланетную почву ученым для последующего исследования. Недавно Perseverance осуществил первую попытку сбора грунта, но у него ничего не получилось. Как вы думаете, в чем причина?Взятие пробы марсианского грунтаО неудачной попытке взятия пробы марсианского грунта было рассказано в твиттере аппарата Perseverance. По словам представителей NASA, это самая сложная задача, которая стоит перед марсоходом. Тестовые попытки взятия проб грунта сначала были проведены на Земле, когда аппарат еще не был отправлен в космос — все прошло успешно. Но в ходе реального выполнения задачи что-то пошло не так. Исследователи точно знают, что аппарат смог пробурить скважину. Однако в контейнер для хранения собранного грунта ничего не попало.Отверстие, которое Perseverance пробурил на поверхности МарсаДанные, отправленные на Землю марсоходом Perseverance после его первой попытки сбора образцов грунта, показали, что во время операции материал получен не был, — объявили в агентстве.На данный момент исследователи понятия не имеют, из-за чего сбор грунта прошел неудачно. В ближайшие дни они проведут диагностику и назовут точную причину провала, а пока у них есть несколько предположений:первая версия гласит, что при использовании буровой установки мог произойти сдвиг грунта, из-за чего он не смог попасть в контейнер;вторая вероятная причина неудачи заключается в том, что в работе бортовой аппаратуры мог возник сбой.Руководители научной работы больше всего склоняются к первой версии, но однозначный вывод делать пока рано. Когда появятся точные сведения о произошедшем, мы обязательно расскажем об этом в нашем Telegram-канале, так что рекомендую подписаться.Читайте также: NASA впервые в истории добыло на Марсе кислород. Как это было?Достижения миссии PerseveranceНо давайте не будем концентрироваться на неудачах, потому что марсоход все равно осуществит еще несколько попыток и в конечном итоге образцы будут успешно взяты. Уже в первые дни своего пребывания на Марсе, аппарат смог добыть очень полезную информацию. В начале 2021 года я рассказал, как он использовал встроенную камеру Hazcams для снятия нескольких фотографий, на которых видны отверстия на поверхности планеты. Ученые до сих пор не знают природу их происхождения, но они вполне могли образоваться из-за вырвавшихся на поверхность газов. Если это действительно так, то это можно считать доказательством наличия на Марсе активных вулканов. Также есть вероятность, что эти отверстия образовались давно, под воздействием существовавшей на Марсе воды.Загадочные отверстия на поверхности МарсаВ рамках миссии Perseverance на Марсе также был совершен первый полет. Вертолет Ingenuity впервые поднялся в воздух 19 апреля 2021 года и летал на протяжении 30 минут. Он был разработан 60-летним инженером Джеем Баларамом (J Balaram), об удивительной биографии которого я рассказывал в этом материале. С тех пор Ingenuity совершил много полетов — десятый прошел в июле. На счету вертолета уже 1800 метров преодоленного по воздуху расстояния и полет на рекордной 10-метровой высоте. Также он удивил ученых полетом на скорости 18 километров в час. На данный момент летающий аппарат используется для прокладывания маршрута для марсохода Perseverance.Первый полет вертолета IngenuityЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!В результате миссии агентство NASA надеется обнаружить признаки существования жизни на Марсе. Или, как минимум, ученые хотят найти останки вымерших животных — так хотя бы станет ясно, что жизнь может существовать или существовала на других планетах. Но доказательства существования инопланетной жизни могут быть найдены и в рамках китайской миссии «Тяньвэнь-1». Входящий в его состав марсоход «Чжужун» тоже занимается поиском признаков жизни — подробнее о нем я рассказывал в этой статье.

Источник: hi-news.ru