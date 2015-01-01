В Якутии найдены останки пещерного львенка возрастом 28 000 лет

Найденная в Якутии львица СпартаВ 2018 году исследователь Павел Ефимов занимался в Якутии поиском бивней мамонтов. Однако, опустившись в замерший туннель на глубине 7 метров, он нашел кое-что более интересное — отлично сохранившееся тело древнего львенка. У зверя уцелело почти все: кости, внутренние органы, кожа, когти и даже усики. Ученые пришли к выводу, что животное погибло примерно 28 000 лет назад и осталось под толстым слоем замерзшей земли. Но самое интересное, что ранее на этой местности был найден и другой львенок. Ученые предположили, что два зверя были близкими родственниками и погибли в результате трагической случайности. Но в ходе дальнейшего изучения останков выяснилось, что исследователи немного ошиблись. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, что интересного узнали ученые о древних животных и какую тайну им еще только предстоит разгадать.Древние львята в ЯкутииПо данным Euronews, останки детенышей древних львов были найдены в районе Белой Горы, на берегу якутской реки Индигирки. Нашедший первого львенка Павел Ефимов обратился в Сибирское отделение Российской академии наук и на место находки приехала экспедиция. Ученые подтвердили, что мужчине удалось найти львенка, который погиб примерно 28 000 лет назад. Судя по всему, в момент гибели детеныш свернулся в клубочек и остался под толстым слоем вечной мерзлоты. Условия оказались идеальными для того, чтобы тело смогло сохранять свою форму на протяжении тысяч лет. Найденному львенку была дана кличка Спартак, но потом ученые выяснили, что это самка. После этого кличка была изменена на Спарта.Палеонтолог Виктория Херитэдж из Музея естественной истории в Лондоне исследует найденную львицуСпарта является самым хорошо сохранившимся животным ледникового периода из когда-либо найденных. Ее тело практически не повреждено, разве что мех немного взъерошен, — поделился шведский исследователь Лав Дален (Love Dalen).В 2017 году на берегу Индигирки был другой львенок, на этот раз самец. Его возраст был оценен в 43 000 лет, то есть он был гораздо старше. Ввиду своего возраста он сохранился гораздо хуже, но его состояние все равно невозможно назвать ужасным. Львята были найдены на расстоянии 15 метров друг от друга, поэтому ученые предположили, что они были родственниками. Но анализ ДНК показал, что они родились в разных семьях. Как бы то ни было, в ходе изучения их тел и мест обнаружения, ученые смогли сделать несколько важных для науки открытий.Львенок БорисИнтересный факт: найденный в 2017 году львенок получил кличку Борис, в честь обнаружившего его местного жителя Бориса Бережнева. А клички Спартак и Спарта связаны со свирепыми воинами древности, о которых мы недавно рассказывали на нашем канале в Яндекс.Дзен.Какими были древние львы?На телах Бориса и Спарты не были найдены следы укусов других хищников, но нашлись переломы костей. Исходя из этого ученые выдвинули предположение, что они погибли в результате оползня или просто провалились в трещину на льду. В целом, в ранней гибели львят нет ничего удивительного, потому что даже сегодняшние представители семейства кошачьих редко доживают до большого возраста. На внезапную гибель также намекает тот факт, что тела животных могли хорошо сохраниться только в случае мгновенного погребения под слоями земли.Исследователь Лав Дален изучает останки БорисаВнешне львята были похожи на современных африканских львят. Однако их меховой подшерсток был более густым и длинным, потому что древним животным было необходимо выживать в холодных условиях. К большому сожалению, из-за небольшого возраста животных, ученые не могут узнать, была ли у них грива. Это и есть тайна, которую ученым только предстоит раскрыть в будущем. Если у древних львов была грива, это будет означать, что они жили группами и у них был главарь — особь с самыми густыми волосами. А если гривы не было, значит, древние хищники жили и охотились в одиночку.Древние львята могли выглядеть такВажно отметить, что Борис и Спарта — не единственные найденные в Якутии древние львята. В 2015 году останки пары таких же созданий были найдены в Абыйском улусе, на берегу реки Уяндина. Львята по кличке Уян и Дина погибли в возрасте примерно 2-3 недель. Они обнаружились совершенно случайно, когда после сильного паводка произошло естественное обрушение берега. Исследователи из компании «Северный мир», которые занимаются поисками бивней мамонтов, сразу же сообщили о находке ученым. После прибытия они быстро распознали детенышей пещерных львов (Panthera leo spelaea), которые вырастают до 1,20-метровой длины без учета хвоста.Пещерный лев в представлении художникаИнтересный факт: несмотря на название, древние львы редко появлялись в пещерах. Они прятались там только в старости, когда из-за слабости им не оставалось ничего, кроме ожидания смерти в спокойном месте.На нашем сайте есть довольно много статей про открытия якутских исследователей. Например, в 2019 году я рассказывал об обнаружении головы гигантского волка, жившего 40 000 лет назад. Если интересно, вот ссылка.

Источник: hi-news.ru