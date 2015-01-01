Ученые нашли способ как лечить болезнь Паркинсона — поможет в этом парфюмерная добавка

Ученые нашли способ как лечить болезнь Паркинсона, которая считается смертельной и неизлечимойБолезнь Паркинсона, она же идиопатический синдром паркинсонизма, она же дрожательный паралич — серьезное неизлечимое заболевание, в результате которого повреждаются нейронные клетки головного мозга. Оно проявляется в виде снижения двигательной активности, тремора рук, подвижности мышц в состоянии покоя, а также снижения умственных способностей человека и нарастающей депрессии. Болезнь прогрессирует по мере уменьшения в коре головного мозга клеток, вырабатывающих медиатор дофамин. На последней стадии человек не способен самостоятельно передвигаться, принимать пищу и контролировать мочеиспускание. До последнего момента ученые и медики лишь разводили руками и давали крайне неутешительные прогнозы заболевания. Однако надежду подали ученые из Университета Сонгюнгван и Университета Джонса Хопкинса. Они нашли вещество, которое усиливает нейронную защиту, способную противостоять токсичному паркинсоническому белку. Исследование на мышах уже показало его эффективность.Чем лечить болезнь Паркинсона предлагают ученыеУченые Университета Сонгюнгван и Университета Джонса Хопкинса считают, что эффективным средством от болезни Паркинсона может стать Фарнезол. Об этом они пишут в журнале Science Translational Medicine. Это вещество известно как “парфюмерная молекула”, так как его активно используют производители косметики и парфюмерии.Фарнезол в косметике и парфюмерии выполняет функцию усилителя и фиксатора запахов, особенно цветочных. Отметим, что он является природным веществом и присутствует в различных эфирных маслах, получаемых из растений, в том числе цветков роз, померанцы, цикламена и пр. Вещество является природным пестицидом, однако для людей он совершенно не опасен. Противопоказан лишь в случае индивидуальной непереносимости фарнизола, что случается крайне редко.Фарнезол содержится в растениях и полученных из них эфирных маслахЧтобы убедиться, в эффективности вещества, ученые в течение недели добавляли фарнизол в корм мышам. Затем в мозг грызунам ввели белок альфа-синуклеин. Поясним, что у всех нейродегенеративных заболеваний, в том числе и Паркинсона, имеется особый белок, который накапливается в мозге. Он образует токсичные комплексы, которые и служат причиной гибели нейронов.Еще больше увлекательных материалов на тему медицины, а также других областей науки вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-канале.Альфа-синуклеин как раз и является тем самым паркинсонным белком, образующим в нервных тканях нити-фибриллы. Грызуны во время исследований получали уже готовые альфа-синуклеиновые нити. Задача последних состояла в том, чтобы спровоцировать появление симптомов болезни Паркинсона.Ожидание ученых подтвердились. После инъекций самочувствие мышей ухудшилось. Они стали хуже контролировать свои движения. Специальные тесты показали присутствие серьезных симптомов болезни Паркинсона у всех грызунов, кроме тех, которые принимали в пищу фарнезол.Болезнь Паркинсона поражает нейроны головного мозгаПри появлении этого заболевания в первую очередь страдают нейроны, которые отвечают за движения и используют дофамин в качестве нейромедиатора, передающего сигналы мозга. У мышей, принимавших фарнезол, в мозгу было выявлено в два раза больше не пострадавших дофаминовых нейронов, чем у тех, которые его не принимали.Почему фарнезол эффективен против болезни ПаркинсонаУ грызунов, получавших фарнезол, ученые обнаружили в мозге на 55% больше белка альфа-PGC-1. Этот белок обладает свойством подавлять окислительный стресс, который при болезни Паркинсона усиливается. Другими словами, он защищает нейроны головного мозга от гибели. При его недостатке, клетки в коре головного мозга погибают значительно быстрее.При болезни Паркинсона недостаток белка альфа-PGC-1 связан с тем, что его синтез подавляет другой белок, который называется PARIS. Фарнезол же способен связываться с белком PARIS, тем самым блокируя его способность подавлять синтез альфа-PGC-1. В результате нейронам и мозгу ничего больше не мешает противостоять болезни.Какие еще неизлечимые болезни медицина сможет победить в ближайшем будущем? Узнавайте об этом первыми на нашем Telegram-каналеОднако остается под вопросом насколько длительным и эффективным является такой способ лечения болезни. Вполне возможно, что она лишь ненадолго отступает, но затем возвращается. Однако, даже незначительная отсрочка является уже победой.Чтобы получить все ответы на вопросы, ученым осталось провести клинические испытания с настоящими больными. Даже если окажется, что людям для лечения требуется слишком большая доза фарнезола, это вещество будет служить прототипом для будущих лекарств, способных воздействовать на определенные белки в нейронах. Напоследок отметим, что в настоящее время испытывается еще один препарат, способный улучшить ход течения этой болезни, о котором мы писали ранее.

Источник: hi-news.ru