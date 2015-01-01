Британский астрофизик предсказал пандемию с точностью до даты. Но как?

В 2005 году Мартин Рис получил титул барона. Он заседает в палате лордов, ведет активную политическую деятельность.Британский космолог и астрофизик, лорд Мартин Рис, считает, что человечество вряд ли сможет пережить XXI век. «Человечество придумывает все больше способов самоуничтожения, и воплотить их проще с каждым годом», – пишет он в своей книге 2003 года под названием «Наш последний час». В ней, в частности, ученый размышляет о пересечении технологий, политики и человеческой природы, отмечая, что люди и планета сталкиваются с экзистенциальным риском в условиях быстро развивающихся технологий, таких как искусственный интеллект. Он подсчитал, что вероятность вымирания человечества до 2100 года составляет около 50 процентов. Основная причина – потенциал технологий, которые могут привести к разрушению либо с помощью намеренных действий, либо по воле случая. Интересно, что Рис – один тех немногих ученых, которые предсказали появление нового заразного вируса с невероятной точностью. Ну а пока количество заболевших COVID-19 в мире продолжает расти, перевалив за отметку в 200 миллионов человек, поговорим о том, почему думать о будущем человечества сегодня стоит всем.Сможет ли человечество пережить XXI век?Мартин Рис считает, что пандемия COVID-19 – это возможность лучше подготовиться к долгосрочным рискам, но это также «рецепт глобальной нестабильности» на фоне растущего неравенства. Отмечу, что Рис вносит свой вклад в наше понимание Вселенной с 1960-х годов и опубликовал более 500 научных работ по таким темам, как формирование галактик, мультивселенная, темная материя и черные дыры.В 2021 году он стал соучредителем Центра по изучению экзистенциальных рисков в Кембриджском университете для изучения роста числа событий на уровне вымирания на планете. «Я думаю, что наше общество более уязвимо, чем предыдущие поколения, потому что мы тесно взаимозависимы и зависимы от технологий», – считает ученый.XXI век – это первый век, в котором отдельный вид обладает способностью определять будущее всей планеты. Угрозы, которые человечество представляет для Земли, можно далее разделить на «коллективные угрозы», которые обусловлены изменением климата; или угрозы со стороны одного уполномоченного лица, такие как ядерная атака или кибератака. В любом случае, грядущее столетие, скорее всего, не будет спокойным.В современном мире вирусные инфекции распространяются чрезвычайно быстроЧитайте также: Ученые предупреждают о коллапсе Гольфстрима. Нас ждет «Послезавтра»?Сделав себе имя в исследовании квазаров и черных дыр, последние десятилетия Рис занимается темой гибели человечества. В своей книге «Наш последний час» он дает людям шанс на выживание 50 на 50. Причем массовая гибель должна произойти уже в нашем столетии. В книге 2018 года «О будущем» речь идет примерно о том же.Обращаясь к нынешней пандемии, космолог отмечает, что она не является неожиданностью. Многие ученые предупреждали о грядущей пандемии в течение многих лет. В целом считается вероятным, что крупная вспышка инфекционных заболеваний будет происходить раз в десять лет. Так что COVID-19 – не первая крупномасштабная пандемия и уж точно не последняя.Вирус гриппа под микроскопом. Его диаметр колеблется примерно от 80 до 120 нм.Однако что было неожиданным, так это форма, которую приняла эта пандемия. Дело в том, что большинство ученых предсказывало ту или иную форму вспышки вируса гриппа, в результате чего, например, в Великобритании действовали только схемы обеспечения готовности к вспышке этой инфекции.Хотите всегда быть курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Как предсказать пандемию?Итак, вспышки разнообразных инфекционных заболеваний происходят в мире с завидной регулярностью. Так, за вспышками атипичной пневмонии SARS и MERS в 2003 и 2008 годах соответсвенно, последовала эпидемия свиного гриппа в 2009 году, а затем пришел птичий грипп. Если же задаться целью и изучить все вспышки опасных вирусных инфекций за последние 50-100 лет, картина может несколько проясниться.Но пандемия COVID-19 – это определенно что-то новое для человечества. По своей контагиозности коронавирус SARS-CoV-2 сравним с ветряной оспой, а смертность в мире уже превысила 4 миллиона человек. При этом, несмотря на быстро разработанные вакцины, вирус продолжает мутировать, пробивая сформировавшийся иммунитет.Ранее в России былпоставлен очередной антирекорд по количеству умерших из-за COVID-19.Интересно, что некоторые исследователи прогнозируют появление штамма, летальность от которого составит не менее 35% (что сравнимо с летальностью коронавирус MERS). Другие предсказывают появление супер штамма, на который не будут действовать современные вакцины уже ближайшем будущем.Интересный факт Cо временем выяснилось, что в Великобритании о появлении подобного вируса знали задолго до появления SARS-CoV-2. Еще в 2002 году сэр Мартин Рис предсказал, что до 31 декабря 2020 года в мире случится чрезвычайная катастрофа, вызванная утечкой из биолаборатории. В результате погибнет не менее миллиона человек.Откуда взялся COVID-19?Отмечу, что сегодня существует несколько версий происхождения нового коронавируса. Большинство исследователей полагают, что вирус появился естественным путем, в результате тесного контакта человека с дикими животными. Однако недавно был опубликован ряд статей о возможной утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане.Та самая биолаборатория в Ухане, Китай.Как пишет CNN, американские спецслужбы добыли (вероятно, не без помощи хакеров) китайскую базу данных вирусов, которые власти страны скрыли еще в сентябре 2019 года. Также сообщается, что для изучения доклада сотрудники спецслужб ищут ученых, владеющих китайским, а также планируют использовать суперкомпьютер для обработки данных.Вам будет интересно: Какие растения могут вылечить от коронавирусаПри этом важно понимать, что расследование может не принести результатов, а разговоры о происхождении COVID-19, по-видимому, будут вестись еще долго. В конечном итоге, какая из версий не окажется правильной, нам с вами придется иметь дело с пандемией (а затем и с ее последствиями) еще долго. О том, почему появление еще одного коронавируса – вопрос времени, я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению!Как Мартин Рис предсказал катастрофуЗанимаясь исследованиями в области экзистенциальных рисков, Рис опубликовал свой прогноз на сайте Long Bets. Прелесть ресурса заключается в том, в том, что там можно заключать пари на самые разные темы и в 2017 году американский лингвист Стивен Пинкер поставил аж 400 долларов на то, что никакой биокатастрофы не будет. Но, как мы знаем сегодня, Пинкер пари проиграл, а пандемия COVID-19 продолжает ежедневно уносить тысячи жизней по всему миру.Сэр Мартин Рис и американский лингвист Стивен Пинкер.Если мы заглянем в будущее, то я думаю, о пандемиях следует беспокоиться по двум причинам. Во-первых, такого рода природные пандемии будут становиться все более распространенными, потому что мир становится все более перенаселенным. Но также существует угроза возможного злого умысла, ведущего к искусственным пандемиям, – сказал он.Вообще, список угроз человечеству, составленный Рисом около десяти лет назад выглядит невероятно пророческим. На первом месте – пандемия; на втором – риски, связанные с бездействием и неправильной борьбой с изменением климата; на третьем – кибератаки и масштабные сбои в программном обеспечении важнейших объектов человеческой инфраструктуры.Больше по теме: Конец света и правда близко? Что говорят ученые?Пандемия и другие экзистенциальные угрозыАктивно занимаясь политической деятельностью, Рис создал специальную межпарламентскую группу «Для будущих поколений», которая активно сотрудничает с министерством обороны Великобритании и Германии. Британские журналисты называют астрофизика «Голосом британской науки». В 2014 году, ссылаясь на опыт ученых из голландской лаборатории и лаборатории Висконсина, Рис нарисовал сценарий будущей пандемии.Тогда, в 2011 году исследователи модифицировали вирус птичьего гриппа H5N1, повысив его заразность и летальность таким образом, чтобы он напоминал вирус «испанки», которая унесла жизни около 50 миллионов человек в прошлом столетии.Фото сделано во время пандемии испанского гриппа 100 лет назад.В многочисленных интервью Рис утверждал, что "некий неуравновешенный биолог, решив, что в мире слишком много людей, может взять образцы вируса из лаборатории и рассеивать заразу в крупнейших аэропортах мира".Безусловно, какие-то идеи астрофизика кажутся совсем фантастичными – например, он полагает, что в какой-то момент человечество решит бороться с изменением климата, распыляя с самолетов специальный аэрозоль, блокирующий доступ солнечных лучей.Однако именно эту технологию на полном серьезе просчитывают сейчас ученые в Гарварде — причем делают это на деньги и по заказу Билла Гейтса, – пишут Риа Новости.Подробнее о том, как Билл Гейтс планирует бороться с пандемией COVID-19 и изменением климата читайте в этой статье.Будущее человечестваВ своих интервью лорд Мартин Рис нередко отмечает, что пандемия коронавируса усилила и без того процветающее неравенство. «Я очень беспокоюсь о неравенстве между Севером и Югом, особенно между процветающими странами Европы и США, странами Африки к югу от Сахары и некоторыми частями Индии», – говорит британский космолог.Я беспокоюсь об этом отчасти по гуманным соображениям, потому что это регионы, которые, вероятно, будут страдать от реальной нищеты и массовых смертей из-за отсутствия медицинской помощи. Но также я думаю, что если мы хотим иметь стабильный мир в будущем, то самые богатые части мира действительно должны сделать так, чтобы Африка, в частности, не отставала.Чтобы начать борьбу с растущим социально-экономическим неравенством и ростом автоматизации и робототехники, заменяющих рабочие места, Рис предлагает повысить заработную плату и усилить роль опекунов пожилых людей и молодежи. Он отмечает, что эти услуги невероятно востребованы по всему миру, но в большинстве стран попросту нет денег, таких людей недостаточно, и им мало платят.Согласно результатам нового отчета МГЭИК, в течение этого столетия многие страны исчезнут с лица Земли вследствие стремительного изменения климата.Это интересно: Математика конца света: может ли научный прогресс привести к гибели человечества?«COVID-19 будет потрясением. Нам нужно изменить наши социальные ценности, чтобы понять, что уход за детьми, помощь в больницах, уход за стариками – это достойная работа, где мы хотим иметь настоящих людей, а не машины. Вместо этого машины следует использовать для выполнения задач с высоким риском, таких как полет в космос, или повторяющихся задач, которые не выполняются человеком», – говорит Рис. И с ним трудно не согласиться.Что же до покорения других планет, то в этом вопросе мнение Риса расходится с мнением не только предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска, но и с его собственным покойным коллегой Стивеном Хокингом.Я думаю, что это опасное заблуждение – думать о массовой эмиграции на Марс и думать, что мы можем каким-то образом избежать проблем на Земле, отправившись куда-то еще. Борьба с изменением климата здесь, на Земле, проста по сравнению с терраформированием Марса, и идея большой колонии на Марсе так же нелепа, как большая колония на дне океана или на Южном полюсе, – считает Рис.Вопреки амбициозным планам по колонизации Марса, его терраформирование в ближайшей перспективе вряд ли возможна.Он надеется, что к концу века на Марсе частными лицами будет создана колония. «Сам Илон Маск сказал, что хотел бы умереть на Марсе, но не при столкновении. Сейчас ему 49 лет, так что он мог бы справиться с этим. Удачи ему».Еще больше увлекательных статей о будущем человечества и самых интересных научных открытиях читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статью, которых нет на сайте.Ну а нами с вами явно стоит всерьез задуматься об экзистенциальных угрозах, стоящих перед человечеством. В конце концов, чем больше людей будут размышлять о будущем нашей цивилизации, тем больше у нас шансов на выживание. Согласны?

Источник: hi-news.ru