Уникальные сувениры из СССР, побывавшие в космосе

В СССР тоже отправляли в космос сувениры.До сих пор в мире есть много предприятий, об истинной природе которых никто не знает. Они или совсем спрятаны от посторонних глаз, или прикрываются чем-то другим. В советские времена таких предприятий было более чем достаточно, но было одно существенное отличие от того, что есть сейчас. Все секретные предприятия тогда производили товары народного потребления. Кроме ракет, танков, автоматов и высокоточного оборудования, они должны были ”выполнять план” по товарам, которые были более-менее близки им по профилю. Это приводило к тому, что сейчас мы можем рассказывать много интересных историй о производстве необычных предметов. Например, сегодня расскажу о производстве чего-то на первый взгляд несущественного, но важного и очень технологичного. Речь пойдет о значках.Сувениры в космосеНекоторое время назад мы уже рассказывали о том, что NASA запускала в космос некоторые очень странные вещи в качестве сувениров. Потом они возвращались на Землю и были настоящей ценностью, которую было не стыдно подарить партнерам и главам других государств.Значки, о которых пойдет речь, тоже побывали на орбите и до сих пор находятся в музеях 11 стран мира. Но в первую очередь они интересны не этим, а тем, из чего они были сделаны, и событиями, которые происходили с ними на Земле.Какие сувениры NASA отправляет в космос и зачем?Что такое ситаллПрежде всего надо сказать, из чего были сделаны значки. Это был довольно редкий материал, который назывался ситалл. Это стеклокерамический материал. Он имел мелкозернистую структуру, а между слоями кристалла в его структуре были тончайшие прослойки стекла. Именно поэтому он и получил свое название (Стекло+крИсТАЛЛ). Разработан ситалл был еще в 50-х годах прошлого века советским ученым Исааком Китайгородским.Ситалл не только красивый, но и полезный.Благодаря своим свойствам ситалл нашел свое применение в производстве деталей, которые должны быть прочными и термостойкими. В качестве примера можно привести различные датчики, приборы, измерители и другие устройства. В том числе и те, что применяются в космической отрасли.Как делают значки из ситаллаЗначки изготавливались с использованием этого же материала. Для этого тонкие пленки ”фотоситаллов” напылялись на керамичемкую подложку. Фалеристы (коллекционеры значков) так и называли их ”ситалловыми значками”. Из-за сложности технологии нигде в мире, кроме СССР, таких значков не делали.Не забыли в Зеленограде и о себе, сделав значок с вывеской, расположенной на въезде в город.Производство таких значков было очень недешевым и в результате они стоили иногда в десятки раз дороже обычных, но истинных коллекционеров это не останавливало. Хотя коллекционирование значков было таким популярным в первую очередь из-за того, что они стоили недорого, и даже небогатые люди могли себе позволить не только меняться ими, но и покупать новые.Значки любили все. Они были недорогими, а еше они были символом пионеров.Ситалловые значки выпускали в 70-80-х годах прошлого века в Зеленограде, а для производства недостаточно было просто отлить и покрасить его. Требовалось довольно сложное оборудование для вакуумного напыления. Именно оно и позволяло наносить ситалл на качественную фотокерамическую подложку.Самая большая подводная лодка и история создания субмарин.Естественно, в качестве эксперимента первые значки выпускались очень маленького размера. Зато благодаря применению нового материала было установлено, что он не выгорал на солнце и его было сложнее повредить механически. На первом значке был нарисован Владимир Ленин, а его размер был намного меньше того, что начали производить позже.Первый значок увы не сохранился, но этот с Юрием Гагариным, был одним из первых.Количество серий значков росло и часто их выпускали к каким-то памятным событиям. Например, к знаковому полету в космос. Тогда именно космонавтика будоражила умы буквально всех и тематика была беспроигрышной. При этом не стоит думать, что партии ограничивались сотнями или тысячами штук. Сообщается, что в некоторые годы производилось около 4 миллионов значков в год. Так предприятие стало самым большим производителем таких аксессуаров во всем СССР.Значки в космосеЕсть даже история, согласно которой, молодой зеленоградский художник Билль Бурдыкин принял участие в создании легендарного значка. Никто не верил, что у него получится, но все прошло как надо.Билль Викторович БурдыкинС 1963 года он работал начальником лаборатории товаров народного потребления в НИИ микроприборов (НИИМП). Он занимался дизайном и сотрудничал с различными производителями, включая ”Союзпечать”. В 1975 году на орбиту отправились два корабля — советский ”Союз” и американский ”Аполлон”. Целью полета было знаменитое ”рукопожатие в космосе”. К этому событию было решено сделать памятную партию значков, но срок был очень небольшой и даже Госзнак отказался это делать. Кроме зеленоградского НИИ. В итоге меньше, чем за 2 недели был не только создан и утвержден дизайн, но и выпущены сами значки.Как работают атомные ледоколы и почему Россия лидирует в этом направлении.Подобные заказы выполнялись неоднократно. Например, как-то раз заместитель начальника Управления космическими полётами Валерий Филиппович Кнор заказал медаль, посвященную первому совместному международному полету в космос. Тогда на станцию Салют-6 прибыл гражданин Чехословакии Владимир Ремек. Это был первый случай, когда в космосе оказался не гражданин СССР или США. Он и привез на орбиту ту самую медаль в виде земного шара с изображением орбитальной станции и флагов двух стран (СССР и Чехословакия).Такая медаль была сделана к первому совместному полету в космос.Всего медалей было выпущено три шутки, а когда космонавты вернулись на Землю, они подарили художнику свою фотографию с благодарственной надписью. После этого события и установилась тесная связь между НИИМП с ее заводом ”Компонент”, который занимался производством товаров народного потребления, и Звездным городком.Конечно, производством значков занимались и другие художники предприятия. А сами эти значки много раз бывали на орбитальных станциях. Часто они выпускались для того, чтобы подарить их членам делегаций дружественных стран: Кубы, ГДР, Венгрии, Монголии, Польши, Вьетнама, Румынии и других. Сейчас их можно найти в музеях 11 стран мира. Космонавты этих стран участвовали в совместных полетах в космос с коллегами из СССР.Самый опасный город СССР, о котором почти никто не знал — Аральск-7 (Кантубек).Рисунки космоса и космонавтовХарактер работы Билля Бурдыкина сильно повлиял на его судьбу. Партнерство с космонавтами постепенно переросло в дружбу, а сам он не раз бывал в Звездном городке. Позже он много рисовал на тему далекого космоса и покорения иных миров с их жителями. Он сам с детства мечтал заниматься этим и работа дала ему шанс. Также он много рисовал знаменитых космонавтов: Валентину Терешкову, Юрия Гагарина, Георгия Берегового и других.Такие рисунки делал Билль Викторович БурдыкинСвидетельства дружбы художника и космонавтов были зафиксированы на совместных фотографиях, которые он передал в Зеленоградский музей, где их можно найти и сейчас.

Источник: hi-news.ru