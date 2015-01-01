Ученые считают, что человечество ждут «невыразимые страдания»

Ученые считают, что в будущем человечество не ждет ничего хорошегоВ 2016 году представители власти и ученые из разных стран сошлись во мнении, что климатическая ситуация на нашей планете находится на «чрезвычайном» уровне. Они посчитали, что из-за регулярных природных катаклизмов и прочих связанных с новыми окружающими условиями проблем могут пострадать около 1 миллиарда человек. В начале пандемии коронавируса в 2020 году многие производства были временно закрыты, благодаря чему воздух в большом количестве городов сильно очистился от вредных веществ. Появилась надежда, что природа хотя бы немного станет чище, но недавно ученые объявили, что даже при всем это ситуация на нашей планете почти не изменилась. В обновленном отчете американских ученых говорится, что из-за всех проблем с окружающей средой люди в будущем будут испытывать «невыразимые страдания». Давайте разберемся подробнее, какие именно проблемы у нас есть и что с нами станет в будущем?Новая причина для мировых войнВ 2020 году помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Йенча объявил, что глобальное изменение климата несет большую угрозу развитию десятков стран. По его словам, из-за рекордных температур и повышения уровня моря будущее планеты и населяющего ее человечества будет очень тяжелым. И речь идет не только о том, что из-за климатических изменений люди могут чувствовать себя плохо. Изменения окружающей среды непременно приведут к недостатку ресурсов: материалов вроде древесины, полезных ископаемых и даже еды. Из-за этого могут начаться новые и возобновиться старые конфликты между странами — есть риск возникновения новых кровопролитных войн.Климатические изменения могут стать причиной новых войнО риске исчезновения многих продуктов питания я уже рассказывал ранее. В 2019 году ученые изучили, как регулярно возникающие потопы, засухи и другие неприятные сюрпризы природы повлияют на сельское хозяйство США, России, Китая и ряда других стран. Больше всего их интересовала судьба пшеницы, кукурузы и риса, потому что из них изготавливаются хлеб и другие богатые питательными веществами продукты. Оказалось, что с рисом ничего страшного произойти не должно, а вот с пшеницей и кукурузой явно возникнут проблемы, потому что они с трудом переносят высокие температуры. Не исключено, что в будущем эти ресурсы станут причиной конфликтов.Читайте также: В мире увеличилось количество голодающих людей. С чем это связано?Как разрушается Земля?В новом отчете, который был опубликован в научном журнале BioScience, отмечается невиданный ранее всплеск стихийных бедствий вроде наводнений, аномальной жары, штормов и лесных пожаров. В то, что с природой творится что-то странное, можно заметить и безо всяких отчетов. Начиная с 2015 года температура воздуха в летнее время регулярно бьет исторические рекорды. Мало того, что из-за непривычной жары люди испытывают недомогания, так из-за нее еще и происходят ужасные пожары. В 2019 году горели леса Сибири и Австралии, в 2020 году большой ущерб был нанесен природе Калифорнии, а на момент написания этой статьи горят леса Якутии. Недавно огонь дошел до жилых районов и обитателей некоторых сел пришлось эвакуировать.Пожары в Якутии в 2021 годуВот уже два года подряд рекорды бьют три основных парниковых газа: углекислый газ, метан и закись азота. По данным издания Science Daily, в апреле 2021 года концентрация углекислого газа составила 416 частей на миллион — настолько высокий показатель был зафиксирован впервые за всю историю наблюдений. Во время связанного с пандемией коронавируса карантина воздух в городах улучшился, но этого явно недостаточно для решения проблемы с изменением климата. По мнению ученых, для спасения планеты нужны более системные изменения.Во время карантина воздух в городах стал чище. Но для спасения планеты от гибели этого недостаточноИсследователи отметили еще как минимум 3 проблемы, которые плохо влияют на будущее нашей планеты:в мире насчитывается более 4 миллиардов жвачных животных вроде домашних коров, которые выделяют парниковые газы;люди вырубают все большее количество деревьев. В 2020 году с лица Земли были стерты 1,11 миллиона гектаров лесов;из-за жары окисляется вода в океанах, из-за чего исчезают коралловые рифы и вымирают водные организмы.Коровы выделяют в воздух огромное количество метана, опасного парникового газаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На данный момент заявление о признании климатической ситуации на Земле критической подписано 2800 учеными и признано 34 странами. Но как можно исправить ситуацию, пока никому неизвестно. Недавно моя коллега Любовь Соковикова написала статью об изменении климата в России. Если хотите узнать, что нас ждет в будущем, добро пожаловать в эту статью.

Источник: hi-news.ru