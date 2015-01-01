Как родители могут заранее выбрать пол ребенка и почему это плохо?

При желании родители могут выбрать пол своего будущего ребенка, но эта возможность доступна не всемПостоянные читатели нашего сайта уже прекрасно знают, насколько хорошо сегодня развита медицина. Недавно я постарался удивить вас новостью про пересадку в тело человека искусственного сердца, а теперь предлагаю поговорить о технологии выбора пола будущего ребенка. Это не шутка — в некоторых странах родители могут заранее решить, кто у них родится: мальчик или девочка. Выбор половой принадлежности ребенка называется балансированием семьи, но эта услуга доступна далеко не всем людям. В России выбор пола ребенка в большинстве случаев запрещен на законодательном уровне, а в других странах выбрать пол ребенка могут только люди с вескими на это причинами. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, как именно происходит процесс выбора пола будущего ребенка и каким людям доступна такая интересная возможность. А под конец поговорим об опасности этой технологии, ведь недавно ученые выяснили, что она может привести к большим проблемам.Что такое искусственное оплодотворение?Выбор пола ребенка возможен только при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Подробно о длительности этой процедуры и ее эффективности ранее рассказывала моя коллега Любовь Соковикова в этом материале. Сразу же стоит сказать, что это очень сложный процесс, поэтому предлагаю обойтись простым описанием. Если коротко, во время процедуры ЭКО врачи извлекают из тела женщины яйцеклетки и оплодотворяют их в лабораторных условиях. В результате этого действия начинают расти эмбрионы — организмы на ранней стадии своего развития. Как только это происходит, исследователи замораживают их для использования в будущем и возвращают в матку женщины для вынашивания и последующего рождения.Детей, родившихся в результате ЭКО, иногда называют «детьми из пробирки»Как выбрать пол ребенка?При необходимости выбора пола ребенка при ЭКО эмбрионы замораживаются для предотвращения их развития. После этого исследователи извлекают из них 5-7 клеток, изучают генетический состав и определяют пол. Впоследствии эмбрион нужного пола помещается в организм матери для вынашивания.Обычно родители выбирают рождение сына, а не дочериНо запланировать пол будущего ребенка могут не все люди. Согласно федеральному закону №323, при вспомогательных репродуктивных технологиях (к которым относится и ЭКО), выбрать пол можно только при риске передачи наследственных заболеваний по одной из линий. Например, иногда исключительно по мужской или женской линии передается гемофилия — нарушение свертываемости крови. Это очень серьезное заболевание, при которой даже небольшой ушиб может стать причиной обширного кровоизлияния. Даже небольшой порез может стать настолько серьезной проблемой, что человек может умереть от потери крови. При наличии у отца или матери такого рода болезни, она с высокой вероятностью появится и у ребенка соответствующего пола, поэтому в таким случае изменение половой принадлежности разрешено.За незаконный выбор ребенка можно угодить за решеткуЧитайте также: Почему в мире стало рождаться больше близнецов?Почему выбор пола ребенка — это плохо?Описанные выше требования актуальны только для России. В большинстве других стран повлиять на пол будущего ребенка может любой желающий — главное, чтобы хватило денег. У них этот процесс называется балансированием семьи и используется по нескольким причинам:во-первых, пары прибегают к выбору пола в случае наличия в семье множества детей одного пола — так они обеспечивают разнообразие;во-вторых, выбор пола выбирают люди определенных сообществ и религий, в которых первенец желательно должен быть мальчиком;в-третьих, к выбору пола прибегают родители, потерявшего одного ребенка и желающего родить нового того же пола.Казалось бы, это отличная возможность создать счастливую семью с желанными детьми. Но Организация объединенных наций приравнивает выбор пола к таким вредным практикам, как детские браки и операции на половых органах. И поводов так считать с каждым годом становится все больше.Важно отметить, что к ЭКО нужно прибегать только в крайних случаях вроде бесплодияНедавно в научном журнале BMJ Global Health была оглашена самая главная опасность этой практики. Ученые изучили данные за период с 1970 по 2017 год и выяснили, что из-за технологии выбора пола в этот период на свет не появились 45 миллионов девочек. Примечательно, что в 95% это актуально для Китая и Индии. Ученые уверены, что в будущем количество девочек в семьях будет уменьшаться и в этом заключается главная опасность.На фотографии показана семья Швандт из американского штата Мичиган. Супруги имеют 14 сыновей и только одну дочьКак вы думаете, почему многие семьи так сильно хотят родить сына? Свои варианты пишите в комментариях.Так, если родители и дальше будут заранее определять пол ребенка, к 2100 году в мире будет рождаться на 5,7 миллионов девочек меньше, чем сейчас. А в самом худшем стечении обстоятельств в мире будет не хватать 22 миллиона людей женского пола, а мальчиков будет много. По мнению авторов научной работы, из-за этого многие мужчины не смогут найти себе пару для создания семьи. Одиночество будет плохо влиять на состояние здоровье людей. Также нельзя отрицать тот факт, что в мире может возрасти количество преступлений.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На нашем сайте есть и другие статьи на тему искусственного оплодотворения. Например, однажды мы рассказывали про то, что рожденные при помощи ЭКО дети больше остальных рискуют умереть в первый год жизни. Подробнее об этой пугающей статистике можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru