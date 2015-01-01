Можно ли в грозу разговаривать по телефону?

Существует мнение, что телефоны притягивают к себе молнии, но научных доказательств этому нетНаверняка вы неоднократно слышали о том, что во время грозы нельзя разговаривать по мобильному телефону, так как гаджет способен притягивать к себе молнии. Это регулярно подтверждают СМИ, которые рассказывают о том, что кого-то убило молнией во время разговора по телефону. Но является ли смартфон причиной трагедии или это просто совпадение? МЧС, а также всевозможные службы спасения в разных странах не спешат винить телефоны в том, что они притягивают к себе молнии. Дело в том, что сами радиоволны не способны привлекать к себе молнии. В противном случае и свет бы притягивал молнии, так как тоже является электромагнитной волной. Правда, в случае высокой интенсивности электромагнитной волны пробой воздуха все же возможен, но для этого потребуется мощная лазерная установка или мощный радиолокатор, но никак не смартфон. Возможно дело не в радиоволнах, а существует другая причина, по которой телефон таит в себе опасность во время грозы?Как бьет молния и может ли целенаправленно попадать в телефонЧтобы ответить на поставленный вопрос, нужно понимать природу линейных молний, то есть по какой причине вообще возникает это явление. К счастью, они изучены гораздо лучше, чем шаровые молнии. Итак, во время грозы между землей и облаком образуется электростатическое поле. Оно вызывает поляризацию объектов, расположенных на земле или у ее поверхности.Воздух сам по себе, как мы знаем, является диэлектриком. Но при высокой влажности проводимость у него повышается. Когда так называемый “лидер” (стартовая часть разряда молнии) приближается к земле, под ним усиливается напряженность электрического поля и накапливается индуцированный электрический заряд. В том месте, где индуцированного заряда накапливается больше всего, и где наиболее высокая напряженность электрического поля, возникает пробой воздуха.Молния стремится к ближайшей точке наибольшего притяженияПравда, помимо индуцированного электрического заряда на выбор “мишени” для удара влияет еще один фактор. Молния движется по пути наименьшего сопротивления к точке наибольшего притяжения. Так как атмосфера неоднородна, путь молнии непредсказуем и зависит от ряда параметров, таких как:Влажность воздуха;Атмосферное давление;Степень ионизации воздуха;Температура воздуха;Степень загрязнения воздуха (содержание пыли в нем).Причем молния бьет в ближайшие к ней объекты с наиболее высокой электропроводностью, именно по этому принципу работают молниеприемники.Теперь вернемся к нашим смартфонам — способны ли они создать статическое поле и обладать такой поляризацией, чтобы пробой случился на гаджет? Нет, не может. Напряженность поля у смартфона настолько незначительная, что ею можно пренебречь. Да, во время звонка сила электростатического поля повышается, но ее недостаточно, чтобы привлечь к себе молнию. К тому же многие смартфоны имеют пластиковый корпус, который служит диэлектриком.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы регулярно публикуем опровержения распространенным мифам, а также другие не менее увлекательные материалы.Чтобы молния теоретически могла ударить в телефон, должны сложиться определенные условияКогда молния может ударить в телефонНесмотря на то, что в процессе использования смартфона во время грозы никаких процессов, способных привлечь молнию, в нем не происходит, некоторые физики предполагают, что молния в него все же может попасть. Но, для этого должны сложиться определенные условия:Человек должен находиться на возвышенности рядом с металлическим объектом, который способен сформировать электрическое поле.На телефон должен поступить звонок или сам человек должен набрать номер.На человеке должна быть мокрая одежда.Смартфон должен находится на уровне головы.В таком случае в момент, когда электрическое поле вокруг смартфона возрастет, молния теоретически может перенаправиться и ударить в человека. Но, повторимся, что это только в теории. На практике исследований никто не проводил.Если вам понравилась эта статья, заходите на наш Яндекс.Дзен-канал, где вы найдете еще больше увлекательных материалов, посвященных загадочным природным явлениям, исследованиям и всему, что связано с современной наукой.Почему молнии попадают в смартфоныНесмотря на то, что мобильный телефон теоретически никак к себе молнии не привлекает, несчастные случаи регулярно происходят. Но, чем это объяснить? Ежегодно молнии убивают несколько тысяч человек даже без смартфонов. Поэтому, вполне возможно, что дело вовсе не в телефоне, а лишь совпадении. То есть молния точно так же поражала бы людей, даже не будь у них в руках смартфонов.Кроме того, существует еще одно объяснение, по которой телефон косвенно является причиной поражения молний. Дело в том, что во время грозы ухудшается связь. В результате человек интуитивно старается подняться на возвышенность и тянет руку к вверху. Кроме того, разговаривая по телефону, люди отвлекаются от собственной безопасности. Вместо того, чтобы идти в укрытие или найти безопасное место, они остаются в зоне потенциального попадания молнии.Чтобы скрыться от молнии на открытой местности найдите низинуПодводя итог отметим, что научного подтверждения тому, что телефоном нельзя пользоваться во время грозы не существует. Однако все же не стоит испытывать судьбу. Пока вы находитесь на открытой местности, лучше подождать с разговорами и найти укрытие, к примеру, зайти в любое здание. Если никаких зданий поблизости нет, стоит поискать самое низкое место. Но, никогда не пытайтесь спрятаться от дождя под высокими, одиноко стоящими деревьями. Вероятность поражением молнией в таком случае высока даже без смартфона.

Источник: hi-news.ru