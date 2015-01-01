в закладки
WomenDraiv.ru
Наука и техника
4
0
Нравится0

Самый простой способ учить язык с носителем

Editor
Самый простой способ учить язык с носителем
Учить язык нужно! Главное выбрать правильный способ.

Так уж получается, что в наше время без языка никуда. Я не хочу казаться строгой мамой, но это действительно так. Если ты хочешь путешествовать, получать информацию из разных источников и смотреть фильмы без адаптации, которая занимает много времени и часто просто портит сюжет, надо учить языки. ”Дедовский” метод — это засесть за учебники, проявляя упорство в зазубривании новых слов и грамматических правил. Вот только одно это не даст вам умения общаться с людьми и понимать их. Даже если вы будете с легкостью читать на иностранном языке, вам все равно будет сложно понимать речь живого человека. Чтобы решить эту проблему, надо разговаривать с носителем. И вот простой способ найти его, не вставая с дивана.

Нужно ли учить язык с носителем

Никто не собирается оспаривать преимущества живого общения с носителем языка, но в этом есть два существенных минуса. Во-первых, это существенно дороже, а во-вторых, выбор носителей даже в крупном городе все равно будет существенно хуже, чем в Интернете.

Изучение языка онлайн

Сервис Preply решает обе эти проблемы одновременно. Он предлагает вам выбрать одного из тысяч репетиторов, чтобы общаться с ним и прокачивать знания языка. Специалиста можно найти из любой страны со знаем любого языка и при этом выбрать того, который будет дешевле. Или, наоборот, опытнее.

Платформа международная и объединяет в себе носителей более чем 50 языков. Тут вы получите возможность учить не только английский, но так же испанский, французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Сам сайт, кстати, тоже поддерживает большое количество языков, но по умолчанию выбран английский.

Вы сами выбираете язык интерфейса, но изначально он английский.

Можно даже пойти простым путем и выбрать репетитора из своей страны, но со знанием иностранного языка. В этом случае вы всегда сможете перейти на родной язык, если забыли то или иное слово. В случае с иностранцем вам придется выйти из зоны комфорта и думать, как заменить это слово. Так навыки общения будут тренироваться куда быстрее, а результат не заставит себя долго ждать.

Как знание нескольких языков влияет на головной мозг?

Как выбрать преподавателя на иностранного языка

Прежде, чем выбрать преподавателя, надо задать в фильтре буквально пару параметров: выбрать язык, который вы хотите учить, определиться со страной проживания репетитора (поможет при освоении местных оборотов речи) и понять, сколько вы готовы заплатить. Цена варьируется от нескольких сотен рублей до пары тысяч рублей в час. Если говорить об английском языке и репетиторах из США, то стоимость обычно составляет 500-800 рублей в час.

Среди преподавателей есть обычные жители, являющие носителями языка, студенты профильных заведений и даже учителя на пенсии, которые просто хотят немного подзаработать и заодно пообщаться с людьми.

Задав значения фильтра вы быстро найдете то, что вам нужно.

Прежде, чем платить, у вас будет возможность познакомиться с человеком. Вы сможете прочитать о нем, ознакомиться с отзывами, посмотреть небольшое видео и даже записаться на пробный бесплатный урок. Мне это очень помогло и перед записью на пробный урок я уже знал о человеке многое, включая его манеру говорить и особенности дикции.

Если вы определились с преподавателем, то сможете занять место в его графике, который приведен в специальном поле. Если между вашими городами проживания есть разница во времени, вы увидите уже скорректированный под себя вариант и не надо будет прибавлять в уме ХХ часов.

Когда будете выбирать время занятий, его автоматически переведут в ваш часовой пояс.

Как проходят занятия по изучению языка онлайн

Занятия могут проходить по-разному. Преподаватель сам определяет методику обучения, но как правило она довольно консервативная. Вам будут даваться задания, которые вы должны выполнить. Каждому новому занятию будет предшествовать прохождение теста и обсуждение ошибок, которые вы допустили. Если ошибок было немного, то у вас с репетитором останется больше времени на обсуждение сторонних тем, которые вам обоим интересны. Если были ошибки, то вы их разберете, чтобы больше не допускать. Обсуждение на иностранном языке так же поможет в освоении предмета.

Около 30% языков на планете исчезнут к концу XXI века. Чем это грозит?

Выбирая преподавателя, вы можете указать, что вам нужно — от простого повышения навыков общения в поездках до сдачи серьезных экзаменов на знание языка. В каждом случае вы получите разные требования к вам, разную манеру преподавания и разную стоимость. Главное — в самом начале определиться, что именно вам нужно.

С каждым преподавателем можно познакомиться еще до начала занятий. Сервис предлагает всю информацию о нем.

Одновременно вы можете заниматься с разными репетиторами. Они могут преподавать как один язык, так и несколько. Тут все зависит от ваших целей. Но в любом случае на сайте сервиса вы сможете отслеживать ваш прогресс в специальном разделе. В нем можно будет посмотреть, какие занятия вы посещаете, какая у вас на данный момент успеваемость и есть ли хоть какие-то успехи.

Как контролировать процесс изучения языка

В специальном разделе будет собрано все, что касается процесса обучения. Там вы найдете ваши задания, тесты, предложенные платформой, тексты для изучения и перевода, отправленные преподавателем файлы и уровень вашего прогресса. Это как ранец школьника, в котором все собрано в одном месте — от учебника до дневника.

В разделе ”Прогресс” вы сможете пройти предложенные системой тесты и оценить, как меняется ваш уровень владения языком. Пройдя такой тест, вы поймете, стали ли вы общаться лучше или ничего не изменилось. А может быть вы и вовсе растеряли навыки общения.

Существует ли во Вселенной универсальный язык?

Лучше всего в процессе обучения будет то, что общение с преподавателем проходит лицом к лицу. Вы будете видеть его, а он вас. Такое взаимодействие позволяет лучше понимать человека, чем общение по телефону. Если же общаться по переписке, то это не так эффективно само по себе и позволяет расслабиться, гоняя тексты через переводчик, а не стараясь понять человека, с которым вы оказались наедине.

Это Норберт. Живет в Нью Йорке и говорит на английском, немецком, польском и словенском. Вот так это и работает. Пред вами сидит живой позитивный человек, с которым просто приятно общаться.

Созвон с преподавателем производится для обсуждения результатов теста, который вы перед этим пройдете. Он проверит ваш словарный запас, грамматику, понимание речи и умение говорить. Все ошибки преподаватель разберет с вами и вы поймете не просто, где вы ошиблись, но и почему так произошло. Это главное отличие от приложений, в которых тоже можно проходить тесты, но нельзя обсуждать их результаты.

Как быстро выучить язык

Конечно, Preply не станет волшебной палочкой, если вы сами не готовы учить язык. С другой стороны, даже простое общение уже позволит немного прокачать свои лингвистические скилы. Если вы готовы отдаться этому процессу и всерьез взяться за изучение языка, сервис станет для вас отличным помощником.

Учить язык нужно не для кого-то, я для себя. В наше время именно это и есть свобода, когда ты можешь общаться с другими людьми.

Можно найти репетитора в своем городе и встречаться с ним лично, но это не даст такого сильного эффекта из-за того, чтобы вы всегда будете иметь в запасе опцию общения на русском, если что-то непонятно. Общение с носителем поместит вас в условия, в которых отступать будет некуда. Можно найти себе репетитора-носителя и в оффлайне, но это будет стоить минимум пару тысяч рублей за одну встречу. На Preply за эти деньги вы позволите себе общение как минимум с профессором. Обычные носители будут стоит в несколько раз дешевле.

Если хотели выучить иностранный язык, но простая зубрежка вас не привлекает или не дает результата, полистайте список репетиторов на Preply. Поверьте, это будет намного эффективнее и полезнее, если учите язык не для галочки, а ради результата.

Попробовать сервис изучения языка Preply

Источник: hi-news.ru

Теги:Это интересно
Похожие новости:
Как выучить английский язык самостоятельно с нуля: легко, быстро и дома

Как выучить английский язык самостоятельно с нуля: легко, быстро и

Обо всем
Как изучать иностранный язык без акцента

Как изучать иностранный язык без акцента

Школьники
Изучаем восточные языки

Изучаем восточные языки

Статьи
Как школьнику эффективно учить уроки

Как школьнику эффективно учить уроки

Школьники
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Мама вашей Мамы