Самый простой способ учить язык с носителем

Учить язык нужно! Главное выбрать правильный способ.Так уж получается, что в наше время без языка никуда. Я не хочу казаться строгой мамой, но это действительно так. Если ты хочешь путешествовать, получать информацию из разных источников и смотреть фильмы без адаптации, которая занимает много времени и часто просто портит сюжет, надо учить языки. ”Дедовский” метод — это засесть за учебники, проявляя упорство в зазубривании новых слов и грамматических правил. Вот только одно это не даст вам умения общаться с людьми и понимать их. Даже если вы будете с легкостью читать на иностранном языке, вам все равно будет сложно понимать речь живого человека. Чтобы решить эту проблему, надо разговаривать с носителем. И вот простой способ найти его, не вставая с дивана.Нужно ли учить язык с носителемНикто не собирается оспаривать преимущества живого общения с носителем языка, но в этом есть два существенных минуса. Во-первых, это существенно дороже, а во-вторых, выбор носителей даже в крупном городе все равно будет существенно хуже, чем в Интернете.Изучение языка онлайнСервис Preply решает обе эти проблемы одновременно. Он предлагает вам выбрать одного из тысяч репетиторов, чтобы общаться с ним и прокачивать знания языка. Специалиста можно найти из любой страны со знаем любого языка и при этом выбрать того, который будет дешевле. Или, наоборот, опытнее.Платформа международная и объединяет в себе носителей более чем 50 языков. Тут вы получите возможность учить не только английский, но так же испанский, французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Сам сайт, кстати, тоже поддерживает большое количество языков, но по умолчанию выбран английский.Вы сами выбираете язык интерфейса, но изначально он английский.Можно даже пойти простым путем и выбрать репетитора из своей страны, но со знанием иностранного языка. В этом случае вы всегда сможете перейти на родной язык, если забыли то или иное слово. В случае с иностранцем вам придется выйти из зоны комфорта и думать, как заменить это слово. Так навыки общения будут тренироваться куда быстрее, а результат не заставит себя долго ждать.Как знание нескольких языков влияет на головной мозг?Как выбрать преподавателя на иностранного языкаПрежде, чем выбрать преподавателя, надо задать в фильтре буквально пару параметров: выбрать язык, который вы хотите учить, определиться со страной проживания репетитора (поможет при освоении местных оборотов речи) и понять, сколько вы готовы заплатить. Цена варьируется от нескольких сотен рублей до пары тысяч рублей в час. Если говорить об английском языке и репетиторах из США, то стоимость обычно составляет 500-800 рублей в час.Среди преподавателей есть обычные жители, являющие носителями языка, студенты профильных заведений и даже учителя на пенсии, которые просто хотят немного подзаработать и заодно пообщаться с людьми.Задав значения фильтра вы быстро найдете то, что вам нужно.Прежде, чем платить, у вас будет возможность познакомиться с человеком. Вы сможете прочитать о нем, ознакомиться с отзывами, посмотреть небольшое видео и даже записаться на пробный бесплатный урок. Мне это очень помогло и перед записью на пробный урок я уже знал о человеке многое, включая его манеру говорить и особенности дикции.Если вы определились с преподавателем, то сможете занять место в его графике, который приведен в специальном поле. Если между вашими городами проживания есть разница во времени, вы увидите уже скорректированный под себя вариант и не надо будет прибавлять в уме ХХ часов.Когда будете выбирать время занятий, его автоматически переведут в ваш часовой пояс.Как проходят занятия по изучению языка онлайнЗанятия могут проходить по-разному. Преподаватель сам определяет методику обучения, но как правило она довольно консервативная. Вам будут даваться задания, которые вы должны выполнить. Каждому новому занятию будет предшествовать прохождение теста и обсуждение ошибок, которые вы допустили. Если ошибок было немного, то у вас с репетитором останется больше времени на обсуждение сторонних тем, которые вам обоим интересны. Если были ошибки, то вы их разберете, чтобы больше не допускать. Обсуждение на иностранном языке так же поможет в освоении предмета.Около 30% языков на планете исчезнут к концу XXI века. Чем это грозит?Выбирая преподавателя, вы можете указать, что вам нужно — от простого повышения навыков общения в поездках до сдачи серьезных экзаменов на знание языка. В каждом случае вы получите разные требования к вам, разную манеру преподавания и разную стоимость. Главное — в самом начале определиться, что именно вам нужно.С каждым преподавателем можно познакомиться еще до начала занятий. Сервис предлагает всю информацию о нем.Одновременно вы можете заниматься с разными репетиторами. Они могут преподавать как один язык, так и несколько. Тут все зависит от ваших целей. Но в любом случае на сайте сервиса вы сможете отслеживать ваш прогресс в специальном разделе. В нем можно будет посмотреть, какие занятия вы посещаете, какая у вас на данный момент успеваемость и есть ли хоть какие-то успехи.Как контролировать процесс изучения языкаВ специальном разделе будет собрано все, что касается процесса обучения. Там вы найдете ваши задания, тесты, предложенные платформой, тексты для изучения и перевода, отправленные преподавателем файлы и уровень вашего прогресса. Это как ранец школьника, в котором все собрано в одном месте — от учебника до дневника.В разделе ”Прогресс” вы сможете пройти предложенные системой тесты и оценить, как меняется ваш уровень владения языком. Пройдя такой тест, вы поймете, стали ли вы общаться лучше или ничего не изменилось. А может быть вы и вовсе растеряли навыки общения.Существует ли во Вселенной универсальный язык?Лучше всего в процессе обучения будет то, что общение с преподавателем проходит лицом к лицу. Вы будете видеть его, а он вас. Такое взаимодействие позволяет лучше понимать человека, чем общение по телефону. Если же общаться по переписке, то это не так эффективно само по себе и позволяет расслабиться, гоняя тексты через переводчик, а не стараясь понять человека, с которым вы оказались наедине.Это Норберт. Живет в Нью Йорке и говорит на английском, немецком, польском и словенском. Вот так это и работает. Пред вами сидит живой позитивный человек, с которым просто приятно общаться.Созвон с преподавателем производится для обсуждения результатов теста, который вы перед этим пройдете. Он проверит ваш словарный запас, грамматику, понимание речи и умение говорить. Все ошибки преподаватель разберет с вами и вы поймете не просто, где вы ошиблись, но и почему так произошло. Это главное отличие от приложений, в которых тоже можно проходить тесты, но нельзя обсуждать их результаты.Как быстро выучить языкКонечно, Preply не станет волшебной палочкой, если вы сами не готовы учить язык. С другой стороны, даже простое общение уже позволит немного прокачать свои лингвистические скилы. Если вы готовы отдаться этому процессу и всерьез взяться за изучение языка, сервис станет для вас отличным помощником.Учить язык нужно не для кого-то, я для себя. В наше время именно это и есть свобода, когда ты можешь общаться с другими людьми.Можно найти репетитора в своем городе и встречаться с ним лично, но это не даст такого сильного эффекта из-за того, чтобы вы всегда будете иметь в запасе опцию общения на русском, если что-то непонятно. Общение с носителем поместит вас в условия, в которых отступать будет некуда. Можно найти себе репетитора-носителя и в оффлайне, но это будет стоить минимум пару тысяч рублей за одну встречу. На Preply за эти деньги вы позволите себе общение как минимум с профессором. Обычные носители будут стоит в несколько раз дешевле.Если хотели выучить иностранный язык, но простая зубрежка вас не привлекает или не дает результата, полистайте список репетиторов на Preply. Поверьте, это будет намного эффективнее и полезнее, если учите язык не для галочки, а ради результата.Попробовать сервис изучения языка Preply

Источник: hi-news.ru