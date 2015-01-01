5 самых интересных фактов о водке

Несмотря на то, что водка является самым популярным в России крепким спиртным напитком, о ней существует множество фактов, которые мало кому известныВодка — это исконно русский напиток, с которым у иностранцев зачастую и ассоциируется Россия. Пьют этот напиток у нас действительно весьма охотно. Однако, справедливости ради стоит заметить, что и за рубежом он пользуется не меньший популярностью. Сама по себе водка имеет предельно простой состав, так как содержит, по сути, только два компонента — воду и пшеничный спирт. Остальные добавки улучшают ее качество, но они вовсе не обязательны. Весь ее секрет в пропорциях. Известный русский ученый Дмитрий Менделеев 12 февраля 1865 в своей диссертации научно доказал, что спирт должен смешиваться в строгой пропорции, при которой крепость составляет ровно 40 градусов. В таком случае происходит максимальное растворение воды и спирта друг в друге. Этот напиток, а для Менделеева просто химический раствор, впоследствии и был запатентован в 1894 году под маркой «Московская особая». Таким образом, современная водка гораздо моложе пива или, к примеру вина. Казалось бы, это и все, что можно рассказать об этом крепком напитке. Но на самом деле с ним связано множество интересных фактов, о которых мало кто знает.Водка — это элитный напитокНе смотря на всеобщую любовь к водке, с советских времен принято считать ее вульгарным, низкосортным напитком. То ли дело вино, коньяк или шотландский виски. Но на самом деле — это заблуждение. Водка является вовсе не дешевым и даже элитным алкоголем. Разумеется, речь идет о качественной водке, а не той, которую можно купить в каждом киоске. О вине ведь тоже не судят по тем бюджетным напиткам, которые в народе принято называть “жужкой”.Качественная водка является элитным спиртным напиткомБутылка самой дорогой водки, которая выпускается в Шотландии под маркой Diva, стоит от 5000 до 100 тысяч долларов. К слову, представление о том, что этот крепкий напиток нужно пить залпом и сразу закусывать или запивать, чтобы не почувствовать вкус — тоже заблуждение, которое пришло к нам вместе с дешевой низкокачественной водкой. На самом же деле ее правильно пить мелкими глотками, стараясь почувствовать букет и богатство вкуса.Водка опасней других спиртных напитковВодка хоть и считается элитным, качественным напитком, но это не отменяет ее опасность для здоровья. Именно она быстрее всего вызывает алкогольную зависимость. Даже более крепкие алкогольные напитки медленнее приводят к алкоголизу. Кроме того, чрезмерное ее употребление нарушает работу органов. Ведь спирт, по сути — это яд. Правда, некоторые спиртные напитки, такие как сухое вино, в небольших количествах иногда даже полезны для организма.Кроме того, водка может иметь и другую скрытую опасность. В магазинах часто встречается низкопробная водка, которая выполнена с использованием низкокачественного спирта. Даже при умеренном потреблении она может вызывать головные боли, тошноту или даже приводить к серьезному отравлению.О том, какие продукты вредны для организма, а какие способны продлить жизнь и излечить от различных заболеваний, читайте на нашем Яндекс.Дзен-каналеДаже одна бутылка водки, выпитая залпом, может привести к смертиЛитр водки убивает в прямом смыслеВыпитый лир водки может убить человека. Сейчас наверняка кто-то скажет: “Да вот мы когда-то в компании… и ничего, живые”. Так и есть, если выпить литр водки в течение всего вечера и с обильной закуской, можно отделаться лишь серьезным похмельем на утро. Но если человек потребит такое количество алкоголя в течение 5-10 минут, это приведет к летальному исходу.Более того, водку нельзя пить на голодный желудок. В противном случае смертельная доза может сильно сократиться. Бывали случаи, когда смерть наступала после 500-700 мл водки. Следует учитывать, что многое еще зависит от особенностей организма, веса и других факторов. Как показывает практика, людей губит выпивание на спор.Водку нельзя пить на голодный желудок, так как в этом случае ее опасность возрастаетЧеловек знает, что за вечер может выпить литр водки и затем выйти из-за стола своими ногами. Полагаясь на такую крепость своего организма, он выпивает на спор бутылку водки разом и падает без создания. А все потому, что организм не способен справиться с такой дозой яда, поступающей за раз.Но, не стоит думать, что доза, которая меньше смертельной, безопасна для организма. Да, к водке не применима известная фраза Ницше — «все, что меня не убивает, делает меня сильнее». Поэтому старайтесь соблюдать безопасную для организма меру.Водка — самый чистый спиртной напиток в миреЗдесь также следует уточнить, что речь идет о качественной водке, приготовленной с соблюдением всех требований. В таком напитке гораздо меньше сивушных масел, чем в любом другом, будь то виски, коньяк или джин. Связано это с тем, что водка является единственным напитком, который приготавливается методом смешения воды с чистым спиртом. Остальные напитки получают методом дистилляции, в результате чего в них остается небольшое количество вредных примесей.Просроченной водкой можно отравиться, если она содержит добавкиВодка имеет срок годностиКазалось бы, чему пропадать в водке, если она состоит только из спирта и чистой воды? С одной стороны, так и есть. Однако водка бывает двух типов — простой и особой. Вторая содержит различные добавки, которые делают ее более мягкой и приятной. Эти добавки способны вызывать процесс окисления. Такой напиток имеет срок годности — 6-12 месяцев.Еще больше опровержения мифов и малоизвестных фактов, касающихся самых актуальных тем, вы найдете на нашем Telegram-каналеСогласно советскому ГОСТу, срок годности водки составлял не более одного года. С 1991 года этот ГОСТ был отменен. В Беларуси же срок годности на крепкий напиток установлен и по сей день — он должен храниться не больше 12-36 месяцев. При этом имеются определенные требования к хранению. Температура на складе должна составлять от -15 до +30 градусов. А главное, на водку не должны воздействовать прямые солнечные лучи.Перед употреблением обратите внимание на визуальные признаки нарушения срока годности и условий хранения. Если водка помутнела или на дне имеется осадок, ее пить нельзя, так как, возможно, она стала ядом.

Источник: hi-news.ru