Средство от диабета оказалось эффективным для борьбы с ожирением

Ученые нашли способ, как безопасно и без лишних усилий избавиться от лишнего весаОт ожирения по данным ВОЗ в мире страдают почти два миллиарда человек. Это заболевание проявляется в виде отложение избыточных жировых накоплений, которые скапливаются под кожей, а также на внутренних органах. Это приводит к ряду осложнений и ухудшению здоровья. Ученые даже пришли к выводу, что ожирение ускоряет процесс старения мозга. Принято считать, что лучшим способом избавиться от лишнего является сжигание лишних жиров путем занятия спортом и ведением активного образа жизни. Однако на самом деле этот способ далеко не всегда эффективен. К тому же активные занятия спортом некоторым людям могут быть противопоказаны в связи с их состоянием здоровья. Совершенно новый подход к избавлению от лишнего жира предложили ученые из Университета Пенсильвании. Суть его заключается в выведении жировых отложений через сальные железы. Этот вариант может оказаться не только эффективным, но и наиболее безопасным и простым, так как не требует выполнения чрезмерных физических усилий.Как побочное действие от лечения диабета помогло избавиться от ожиренияУченые Пенсильванского университета не ставили перед собой цель найти средство от ожирения. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, проводилось с целью снизить у мышей с ожирением риск развития диабета второго уровня.Для этого ученные вводили в их организм ДНК, которая кодирует TSLP белок, чтобы клетки грызунов начали боле активно его синтезировать. TSLP — это иммунный белок, полное название которого звучит как тимический стромальный лимфопоэтин. Он оказывает большое влияние на созревание Т-лимфоцитов в тимусе. Кроме того, он также влияет на активность группы Т-клеток, отвечающих за регулирование обмена веществ. Учитывая эту особенность белка, ученые и предприняли попытку с его помощью устранить проблемы с метаболизмом у грызунов.Спустя четыре недели с момента начала опыта исследователи обнаружили, что их ожидание оправдалось. Ткани и органы мышей стали лучше поглощать глюкозу. Напомним, что особенность диабета второго типа заключается в том, что клетки организма перестают реагировать на инсулиновые сигналы и не могут поглощают глюкозу. Таким образом риск развития диабета действительно снизился.Благодаря TSLP белку за 4 недели снизили свой вес почти в два разаЕще больше захватывающих исследований ученых и открытый, граничащих с фантастикой, вы найдете на нашем Telegram-канал.При этом исследователи обнаружили весьма интересный побочный эффект — мыши в процессе эксперимента сильно похудели. Их вес уменьшился почти в два раза — с 45 до 25 грамм. Причем у них уменьшилось количество наиболее опасного, висцерального жира. Его особенность заключается в том, что он откладывается не под кожей, а на внутренних органах. В основном именно он вызывает все осложнения, которыми сопровождается ожирение.Но, самое удивительное, что мыши во время эксперимента не отказывались от жирной пищи, то есть их рацион не изменился.Почему белок TSLP может быть эффективным средством для похуденияПохудение мышей в ходе эксперимента оказалось неожиданностью для ученых, так как у грызунов не ухудшился аппетит и не ускорялся обмен веществ. То есть белок TSLP вовсе не заставляет организм чрезмерно сжигать калории. Возможно, ученые еще долго ломали бы голову как такое возможно, если бы не обратили внимания на необычный блеск шерсти мышей. Оказалось, что она была вся в жиру, то есть лишние калории выходили через кожу.Белок, как мы сказали выше, стимулировал активность Т-клеток, а они воздействовали на сальные железы. Следует оговориться, что подкожный жир выполняет защитную функцию — защищает организм от неблагоприятные воздействий, а также препятствует попаданию в организм патогенов, создавая на коже своего рода барьер при помощи сальных желез. Так вот Т-клетки еще больше усиливали защитные функции, заставляя сальные железы обеспечить еще больший барьер.Активизация сальных желез может обеспечить потерю лишнего веса без физических усилийКонечно, эксперимент проводился только на грызунах, поэтому нельзя со стопроцентной гарантией говорить о том, что TSLP точно так же поможет избавиться от лишнего жира и людям. Однако теоретически эффект должен быть таким же. Активность наших генов, которые управляют сальными железами в организме, совпадает с активностью белка TSLP. Другими словами, чем больше в организме этого белка, тем активнее начинают работать сальные железы, так как более активными становятся гены, которые ими управляют.Какие в настоящее время существуют наиболее эффективные способы избавиться от лишнего веса? Информацию на эту тему в найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеТеперь этот метод борьбы с ожирением должен пройти клинические испытания, чтобы ученые убедились в его эффективности и безопасности. Если результаты окажутся положительными, то люди смогут избавляться от лишнего веса, не прилагая к этому никаких усилий, и даже не меняя свой рацион. Согласитесь, звучит как фантастика. Это помогло бы, в первую очередь, спасти жизни тех людей, у которых ожирение стало серьезной клинической проблемой.Отметим, что ученые ранее нашли молекулу, которая также помогает решить проблему ожирения без усилий. Однако она лишь замедляет накопление жира. Поэтому данное исследование может оказаться серьезным прорывом в этой области.

Источник: hi-news.ru