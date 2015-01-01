В России найдена древняя берестяная грамота с загадочным предупреждением

Одна из берестяных грамот, найденных в Великом НовгородеОб истории русского языка и жизни в средневековой Руси ученые в основном узнают из берестяных грамот. Так принято называть продолговатые листы березовой коры, на которых несколько сотен лет назад писались различные документы. На сегодняшний день ученым удалось найти около 1100 таких артефактов, причем большинство из них было обнаружено на территории Великого Новгорода. Еще около 100 берестяных грамот нашлись на территории других населенных пунктов России, Украины и Беларуси с богатой историей. Недавно археологи впервые нашли берестяную грамоту на территории нынешней Рязани — это тринадцатый по счету город с наличием такого рода исторической ценности. Древний документ сохранился очень плохо, но ученым удалось разобрать часть текста. По их словам, с перевода древнерусского там написано предупреждение «беги». Звучит довольно интригующе, поэтому давайте узнаем о находке больше подробностей.Берестяная грамота — это листы березовой коры длиной до 15 и шириной до 8 сантиметров. Большая часть грамот написана на древнерусском языке, но иногда встречаются церковнославянские, латинские, финские, греческие и немецкие грамоты.Берестяная грамота в РязаниО необычной находке было рассказано на сайте Института археологии Российской академии наук. Найденная берестяная грамота была обнаружена во время раскопок Кремля средневекового города Переяславля-Рязанского, которая находится на территории современной Рязани. По мнению авторов научной работы, она написана в Средневековье, на рубеже XIV–XV веков. Длина листа составляет 8 сантиметров, а ширина равняется примерно 2,5 сантиметрам. Историк Альбина Медынцева провела анализ документа и предположила, что на его нижней части написана древнерусская фраза «БЫША ти …», что можно перевести как «был ты». Также в тексте есть фрагмент «..I.. БЕЖИ», что переводится как «беги».Рязанская берестяная грамота, свернутая в трубочкуЧто именно хотел сказать автор письма, неизвестно. Но в древности березовую кору использовали для записи различных молитв, заговоров, долговых расписок и всего тому подобного. Также берестяные грамоты часто использовались как письма для передачи распоряжений и просьб. Примечательно, что письмом пользовались представители разных слоев населения. Некоторые ученые даже предполагают, что в Средневековье существовало некое подобие курьерской службы для передачи писем.Место раскопок на картеВажно отметить, что берестяную грамоту на территории нынешней Рязани рано или поздно должны были найти. Дело в том, что ранее в этой области уже были найдены писала — так называются заостренные стержни, при помощи которых можно было наносить надписи и рисунки на мягкие поверхности вроде коры деревьев. Также в 1978 году археологи нашли деревянный сосуд с изображением всадника. Все это говорит о том, что в средневековом городе Переяславль-Рязанский технология нанесения надписей на бересту была освоена и распространена.Интересный факт: на территории России можно найти древние артефакты, но вот костей динозавров у нас почти нет. Подробно о этом я рассказывал тут.Археологические находки в РоссииПомимо Великого Новгорода и Рязани, берестяные грамоты были найдены и в других областях нашей родины. Например, в 1950-е годы похожие находки были сделаны в Витебске, Пскове и Смоленске. В 1980 и 2007 году несколько берестяных грамот было обнаружено в Москве. Так как грамоты сделаны из древесины, им редко удается хорошо сохраниться — в почве они быстро разлагаются. Но в Великом Новгороде берестяные грамоты в основном остаются целыми. Скорее всего, этому способствует благоприятный состав почвы. В сухих землях рязанской и других областей древесина разлагается гораздо быстрее.Место обнаружения берестяной грамотыСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На территории России довольно редко обнаруживаются такого рода артефакты. А вот в украинском селе Новоалександровка относительно недавно было раскопано древнее захоронение вождей и шаманов. Сначала археологи нашли кромлех — это сооружение из множества вкопанных в землю камней. Из этих камней образован круг диаметром около 5 метров, внутри которого были обнаружены захоронения 11 человек с разбитыми кувшинами и ожерельями из зубов животных. Ученые пришли к выводу, что строителями этого масштабного захоронения являются кочевые скотоводы медно-каменного века. Подробнее об этой археологической находке можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru