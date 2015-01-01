От Антарктиды все чаще откалываются большие ледники. Чем это может грозить?

В последние годы в Антарктиде не только ускоряется таяние ледников, но и увеличивается количество разломовДолгое время ученые не уделяли особого внимания таянию ледников в Антарктиде. Казалось, что процесс этот долгий, стабильный и не представляющий сколь-нибудь серьезной угрозы человечеству. Но потом, как говориться “что-то пошло не так”, а именно — стала настораживать нарастающая скорость, с которой уменьшается ледяной покров на материке. К примеру, из официальных данных известно, что еще в 80-е годы континент терял ежегодно около 40 млрд тонн льда. За последние десять лет этот показатель возрос до 252 миллиардов тон льда в год. Причем ледники стали не только активно таять, но и откалываться от материка, превращаясь в гигантские айсберги. В результате этого еще больше ускоряет таяние антарктического льда. Вначале года внимание ученых и СМИ было приковано к айсбергу А74. Однако опасения вызывает не сам по себе этот айсберг, а процессы, которые могут последовать в ближайшее время врезультате ледникового дисбаланса.Чем опасен ледник A74Ученые знали, что от шельфового ледника Брант рано или поздно отколется большой айсберг. Тем не менее появление трещины застало их врасплох, в том плане, что они не ожидали настолько стремительного процесса.Площадь этой гигантской льдины составляет 1270 квадратных километром. Для сравнения, она гораздо больше площади Нью-Йорка или Киева, и незначительно меньше площади Санкт-Петербурга, которая составляет 1439 квадратных метров (да, Санкт-Петербург по занимаемой площади почти в два раза больше Нью-Йорка).Однако это далеко не самый большой ледник, который откалывался за последние несколько лет. Лидером является айсберг А-68a, площадь которого составляет 5800 квадратных километров. Сами по себе эти ледники могут вызвать катастрофу лишь местного масштаба, если врежутся в какой-нибудь остров, расположенный в южном полушарии, или материк.Гигантский айсберг А74 «поцеловал» шельфовый ледникНа днях А74 приковал к себе внимание ученых, так как направился в сторону материкового шельфа, от которого и откололся. За этим процессом особенно пристально наблюдали британские ученые, так как на шельфовом леднике Бранта расположена их исследовательская лаборатория, правда, законсервированная. Кроме того, ученых настораживал тот факт, что шельфовый ледник имеет огромную трещину, которая получила название Chasm 1. Соответственно, удар мог спровоцировать откол льда.Если вы следите за новостями и материалами на тему глобального потепления климата, обязательно подписывайтесь на наш Telegram-канал.Столкновение действительно произошло, но оно было не сильным и краткосрочным, поэтому прошло без последствий. Поэтому ученые назвали его ”поцелуем”. Ранее айсберг А-68a направлялся в сторону острова Южная Георгия, грозя уничтожить пингвинов и прочую местную фауну. Однако развалился он раньше, не достигнув острова.Что происходит на шельфовом леднике БрантаЛедник Бранта находится в северной части материка, примерно на расстоянии 4800 км от ближайшей точки Южной Америки. По словам специалистов, шельф содержит большие разломы, в результате чего в ближайшие месяцы в свободное плавание могут отправиться айсберги еще более крупного размера, чем А74.Разлом на шельфовом леднике Брант в скором времени приведет к образованию нового гигантского айсбергаОсобенно пристально ученые наблюдают за разломами Halloween Crack и Chasm 1. Они начали быстро направляться в сторону друг друга еще в 2019 году. Их соединение будет означать, что образовался еще один айсберг, площадь которого составляет около 1700 квадратных километров. В настоящий момент они находятся друг от друга на расстоянии около двух километров.Чем опасны откалывающиеся ледникиНа данный момент нет научных доказательств тому, что разломы в ледниках возникают по причине глобального потепления климата. Тем не менее, эта версия весьма вероятна. К тому же известно, что в некоторых частях Антарктиды теплые воды океана размывают дно ледяных щитов. Вполне возможно, что этот процесс также связан с появлением разломов и айсбергов.Отметим, что сами по себе несколько крупных айсбергов, таких как А74 и А76 не способны привести к серьезной катастрофе планетарного масштаба. Однако опасность в себе таит непредсказуемость дальнейших процессов. То есть никто не может точно сказать, как откол одного или нескольких ледников повлияет на соседние ледники. Вполне возможно, что их дестабилизация приведет к появлению еще большего количества айсбергов и ускоренному таянию льда. Вот тогда не исключена катастрофа.Туэйтса — самый опасный ледник на планетеНаибольшую опасность на данный момент представляет собой ледник Туэйтса, который с довольно большой скоростью движется в сторону моря Амундсена. За день он преодолевает 11 метров. Его площадь составляет около 120 тысяч км квадратных. Ученые Вашингтонского университета называют его “порогом системы”. То есть после того, как он попадет в воду, вся система ледников потеряет равновесие. Как говорит гляциолог Кнут Кристиансон, этот процесс похож не на медленное таяние ледника, а обрушение карточного домика.Какие еще глобальные катастрофы представляют человечеству реальную угрозу в ближайшем будущем? Читайте об этом на нашем Яндекс.Дзен-канале.Около половины населения земного шара живут в пределах 80 км от береговой линии океанов. Уже сейчас климатологи сообщают о том, что ледники начинают таять все быстрее и быстрее. Однако процесс повышения уровня воды все равно крайне медленный. При такой скорости люди успеют предпринять меры, чтобы избежать катастрофы, к примеру, могут построить дамбы.Однако в случае нарушения баланса ледников уровень воды может повыситься очень быстро, и тогда времени у людей на принятие решений не останется.

Источник: hi-news.ru