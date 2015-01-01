Почему насекомые Новой Зеландии начали быстро эволюционировать?

Из-за массовой вырубки лесов некоторые насекомые начали быстро эволюционироватьКогда-то давно территория Новой Зеландии была густо усеяна деревьями. Но после 1200 года нашей эры народ маори начал активно вырубать леса и на данный момент около 40% этих земель представляет собой пастбища с немногочисленными кустарниками. Ученые считают, что такое сильное изменение окружающей среды заставляет некоторых животных слишком быстро эволюционировать и привыкать к новым условиям. Казалось бы, все хорошо — живые создания делают все возможное, чтобы выжить. Только вот после приобретения новых умений их популяция может стать менее здоровой, что несомненно негативно скажется и на другой местной живности. Возможно, все это звучит слишком сложно, так что давайте расставим все по полочкам и узнаем, какие эволюционные изменения уже произошли и как они влияют на природу. На самом деле, все довольно просто.Кто такие веснянки?Недавно новозеландские ученые обнаружили, что веснянки вида Zelandoperla fenestrata сильно изменились за последние несколько лет. Для начала стоит уточнить, что веснянки являются насекомыми, которые преимущественно встречаются весной и питаются личинками комаров и других беспозвоночных. Сами они являются пищей для многих рыб и птиц. Новозеландские веснянки делятся на два типа: представители первого обладают крыльями и умеют летать, а насекомые второго типа летать не умеют. Крылатые веснянки живут в густых лесах, а бескрылые на вершинах гор — если бы у них были крылья, их бы часто уносило ветром и ни о какой полноценной жизни не могло бы идти и речи.Веснянка крупным планомСлишком быстрая эволюция животныхПо данным научного издания Science Alert, недавно исследователи собрали сотни взрослых особей веснянок из разных областей Новой Зеландии. Оказалось, что некогда жившие в лесах крылатые особи эволюционировали и превратились в бескрылых. Это связано с тем, что после вырубки лесов они стали чаще сталкиваться с сильными порывами ветра. Из-за наличия крыльев их часто откидывало подальше от места обитания, что становилось причиной их гибели. Поэтому природа сделала так, чтобы у них исчезли лишние придатки и повысились шансы удержаться на растениях.Одна из новозеландских веснянок Zelandoperla fenestrataОпасность эволюцииНа первый взгляд все просто замечательно — насекомые подстроились под новые условиях окружающей среды. Но исследователи опасаются, что из-за неспособности летать самцы и самки не смогут искать пару в отдаленных местах, что плохо скажется на генетическом разнообразии. В долгосрочной перспективе это может привести к ухудшению их здоровья и полному вымиранию. А если популяция веснянок будет сокращена, непременно пострадают другие живые создания. Чуть выше я упомянул, что этими насекомыми питаются рыбы и птицы — без них они начнут голодать и тоже вымирать. А сами веснянки питаются личинками беспозвоночных, из-за чего тех может стать больше.В некоторых частях нашей планеты вырубка лесов имеет ужасающие масштабыСледует отметить, что влияние ветра на наличие и отсутствие крыльев у насекомых в свое время заметил даже Чарльз Дарвин. В споре с ботаником Джозефом Хукером он утверждал, что насекомые на островах между Антарктикой и Австралией лишились крыльев из-за сильных ветров. Причиной этому он называл упомянутый выше риск улететь далеко от места обитания под воздействием сильных дуновений. С каждым годом у ученых появляется больше поводов верить этому предположению. Так, в 2020 году исследователи отметили, что сильные ветра могли стать причиной исчезновения крыльев у некоторых насекомых на островах Южного океана.Читайте также: По США распространяются опасные для растений насекомыеВред вырубки лесовВ конечном итоге получается, что одно эволюционное изменение в строении тела насекомых может повлечь за собой настоящую катастрофу. А все началось с того, что люди начали безответственно вырубать леса. И это происходит по сей день — леса являются местом жительства огромного количества животных, поэтому вырубка деревьев непосредственно отражается на их качестве жизни. Об этой проблеме мы знаем уже давно — недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала о том, что страшного может произойти, если с лица нашей планеты исчезнут все насекомые. Если интересно, вот ссылка.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Из-за вырубки лесов гибнут не только насекомые. Недавно я рассказывал о редких оленях вида гигантские мунтжаки (Muntiacus vuquangensis), которые вырастают до 50 килограммов и изредка встречаются в лесах Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. По причине сокращения естественной среды обитания, их популяция сильно сокращается. Недавно ученым удалось запечатлеть одну особь на камеру, что является большой удачей. Подробнее об этом событии я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru